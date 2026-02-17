नए अवतार में आ रही रेनॉल्ट क्विड, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; डिजाइन से फीचर्स तक होंगे बड़े बदलाव

Feb 17, 2026 12:50 pm IST

रेनॉल्ट अपनी पॉपुलर एंट्री-लेवल हैचबैक क्विड को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रेनॉल्ट क्विड फेसलिफ्ट (Renault Kwid Facelift) को इस साल के आखिर तक भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। बता दें कि हाल ही में रेनॉल्ट ट्राइबर और किगर को मिड-साइकिल अपडेट मिल चुका है। अब क्विड का फेसलिफ्ट वर्जन टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर नजर आया है। यानी नए अपडेट के साथ इसे और ज्यादा फ्रेश बनाने की तैयारी है। आइए जानते हैं नई क्विड के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

इतनी बदल जाएगी डिजाइन स्पाई तस्वीरों में दिखी 2026 क्विड फेसलिफ्ट भले ही पूरी तरह कवर में हो, लेकिन इससे मिलने वाले संकेत काफी अहम हैं। फ्रंट प्रोफाइल में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जहां नया रेडिएटर ग्रिल और हल्का बदला हुआ हेडलैंप डिजाइन दिया जा सकता है। इसके अलावा, बंपर में भी कुछ कॉस्मेटिक बदलाव होने की उम्मीद है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कार में नए डिजाइन वाले व्हील्स मिल सकते हैं। वहीं, पीछे की तरफ LED टेललाइट्स का नया पैटर्न देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही कुछ नए एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी जोड़े जा सकते हैं।

इंटीरियर में भी होगा बड़ा बदलाव इंटीरियर की बात करें तो क्विड फेसलिफ्ट के केबिन में भी कुछ जरूरी अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। इसमें पहले से बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है, जो ज्यादा कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आएगा। इसके अलावा, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जा सकता है। हालांकि, केबिन का ओवरऑल लेआउट ज्यादा बदलने की उम्मीद नहीं है। कुछ नए फीचर्स और अपडेट्स के जरिए अंदर का माहौल पहले से ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक बनाया जाएगा।