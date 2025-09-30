Renault Kwid Facelift Interiors, Exteriors Spied Before Launch भारतीय बाजार में आ रही ये नई कार, करीब ₹4 लाख होगी कीमत! डिजाइन और फीचर्स में होगी बेहद लग्जरी, Auto Hindi News - Hindustan
भारतीय बाजार में आ रही ये नई कार, करीब ₹4 लाख होगी कीमत! डिजाइन और फीचर्स में होगी बेहद लग्जरी

नए GST के बाद क्विड की नई कीमत 429,900 रुपए हो गई है। नया मॉडल भी इसकी कीमत के आसपास लॉन्च होगा। वहीं, इसका मुकाबला मारुति ऑल्टो K10, मारुति एस-प्रेसो, मारुति सेलेरियो, टाटा टियागो जैसे मॉडल से होता है। चलिए क्विड फेसलिफ्ट के एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में जानते हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 10:22 AM
क्विड फेसलिफ्ट का एक्सपेक्टेड एक्सटीरियर और इंटीरियर

रेनो क्विड फेसलिफ्ट के ज्यादातर अपडेट यूरोप में बिकने वाली डेसिया स्प्रिंग EV से लिए गए प्रतीत होते हैं। इसमें विशिष्ट Y-आकार के LED DRLs, पेंटागोनल हैलोजन हेडलैंप और बंद ग्रिल डिजाइन हैं। इस हैचबैक में चौकोर व्हील आर्च, मोटी बॉडी क्लैडिंग, फ्लैप-स्टाइल डोर हैंडल और हल्की ढलान वाली रूफलाइन है। स्टील व्हील कवर का डिजाइन डेसिया स्प्रिंग EV जैसा ही लगता है।

कार में पीछे की तरफ भी डेसिया स्प्रिंग EV की तरह ही Y-आकार के टेल लैंप देखे जा सकते हैं। क्विड फेसलिफ्ट का रियर प्रोफाइल काफी हद तक डेसिया स्प्रिंग EV जैसा ही है। टेल लैंप्स को जोड़ने वाला एक चौड़ा ट्रिम है, जिसके बीच में रेनो का लोगो हो सकता है। क्विड फेसलिफ्ट का रियर प्रोफाइल ज्यादा पॉलिश्ड और सादा लुक देगा। इस डिजाइन के कारण इस हैचबैक को सड़क पर ज्यादा मजबूत और अट्रैक्टिव हो सकता है।

इसके इंटीरियर में भी कई अपडेट किए गए हैं। इसमें 10-इंच का एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखा जा सकता है। क्या यह बड़ी स्क्रीन प्रोडक्शन में आएगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसा लगता है कि इसमें एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, संभवतः 7-इंच का और स्टीयरिंग व्हील के लिए एक नया डिजाइन होगा। इंटीरियर में कई अन्य अपडेट भी हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:कंपनी कारों में एक्स्ट्रा टायर देना बंद कर रहीं, जानिए इसके पीछे की वजह

रेनो क्विड फेसलिफ्ट का इंजन
अगर रेनो क्विड फेसलिफ्ट ICE फॉर्मेट में ही जारी रहती है, तो इसमें मौजूदा 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन ही होगा। यह 69 PS का पावर और 92.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT शामिल हैं। रेनो ने क्विड हैचबैक सहित अपने पोर्टफोलियो में CNG विकल्प भी पेश किया है। CNG वैरिएंट फैक्टरी फिट नहीं होते हैं। इसके बजाय, डीलर स्तर पर सरकार द्वारा अप्रूव्ड संस्थाओं द्वारा CNG रेट्रोफ़िट किया जाता है। सभी जरूरी डॉक्युमेंट डीलर द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। ग्राहकों को 3 साल या 100,000 किमी की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। क्विड के लिए CNG किट की कीमत 75,000 रुपए है।

Renault Kiger Renault Triber Auto News Hindi

