एक झटके में ₹65000 सस्ती हो गई ₹4.70 लाख की ये स्टाइलिश कार, सस्ती होने के बाद भी इसमें फीचर्स की भरमार

इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन मीडिया NAV सिस्टम दिया गया है, जो इसे ऑटो इंडस्ट्री में टचस्क्रीन मीडिया NAV के साथ सबसे किफायती हैचबैक बनाता है। सेफ्टी फीचर्स में सभी वैरिएंट में रियर सीटबेल्ट रिमाइंडर दिया है। ये स्‍टैंडर्ड तौर पर 14 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा सेफ कार है।

रेनो इंडिया ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल सभी कारों के लिए डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी सबसे सस्ती हैचबैक क्विड पर भी शानदर डिस्काउंट दे रही है। इस महीने ग्राहक क्विड को खरीदते हैं तब उन्हें 65,000 रुपए तक के फायदे मिलेंगे। ग्राहकों को कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस या क्रैपेज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट जैसे फायदे दिए जाएंगे। बता दें कि क्विड की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 469,995 रुपए है। इसके ऑफर डिटेल की बात करें तो 20,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, 45,000 रुपए तक का एक्सचेंज या स्क्रैप बोनस (कॉर्पोरेट डिस्काउंट समेत) मिलेगा।

रेनो क्विड के फीचर्स और स्पेसफिकेशंस क्विड में 999cc का 3 सिलिंडर पेट्रोल इंजन लगा है, जो कि 68 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 91 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क जनरेट करता है। इस कार की लंबाई 3731mm है। वहीं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस 184mm है। कार में 279 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। इस कार को 5 डुअल-टोन कलर में खरीद पाएंगे। कंपनी ने इसमें 3 नए डुअल टोन कलर जोड़े हैं। क्विड के बेस वैरिएंट RXE MT की एक्स-शोरूम कीमत 4.70 लाख रुपए है।

क्विड के RXL (O) वैरिएंट में 8-इंच का टचस्क्रीन मीडिया NAV सिस्टम दिया गया है, जो इसे ऑटो इंडस्ट्री में टचस्क्रीन मीडिया NAV के साथ सबसे किफायती हैचबैक बनाता है। बाजार में ऑटोमैटिक कारों की बंपर बिक्री को देखते हुए रेनो इंडिया ने 2024 क्विड रेंज का RXL (O) ईजी-आर AMT वैरिएंट पेश किया है। इस तरह के भारतीय बाजार सबसे किफायती ऑटोमैटिक कार बन रही है।

नई क्विड में सेफ्टी फीचर्स को बढ़ाते हुए अब सभी वैरिएंट में रियर सीटबेल्ट रिमाइंडर को शामिल किया गया है। स्‍टैंडर्ड तौर पर 14 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ क्विड अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा सुरक्षा के साथ आती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ट्रैक्शन कंट्रोल (TC), हिल स्टार्ट असिस्ट (HSA), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), सभी पैसेंजर के लिए सीटबेल्ट रिमायंडर और ABS के साथ EBD मिलता है।

2024 क्विड में डुअल-टोन कलर ऑप्शन भी शामिल किए गए हैं। इसमें ब्लैक रूफ के साथ व्हाइट बॉडी, ब्लैक रूफ के साथ यलो बॉडी, ब्लैक रूफ के साथ रेड बॉडी, ब्लैक रूफ के साथ सिल्वर बॉडी और ब्लैक रूफ के साथ ब्लू बॉडी शामिल है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबाल मारुति ऑल्टो K10 के साथ टाटा टियागो से होता है। हालांकि, अपने सेगमेंट में ये सबसे कम बिकने वाली हैचबैक भी है।