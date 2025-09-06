renault kwid becomes cheaper by more than rs 50000 immediately after gst 2-0 reforms गुड न्यूज: GST 2.0 रिफॉर्म्स के तुरंत बाद ₹50000 से ज्यादा सस्ती हुई रेनॉल्ट क्विड; जानिए नई कीमतें, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़renault kwid becomes cheaper by more than rs 50000 immediately after gst 2-0 reforms

गुड न्यूज: GST 2.0 रिफॉर्म्स के तुरंत बाद ₹50000 से ज्यादा सस्ती हुई रेनॉल्ट क्विड; जानिए नई कीमतें

फेस्टिव सीजन से ठीक पहले नई कार खरीदने जा रहे ग्राहकों के लिए खुशखबरी आ गई है। दरअसल, रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में जबरदस्त कटौती कर दी है। कंपनी ने यह फैसला GST 2.0 रिफॉर्म्स के तुरंत बाद लिया है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 12:30 PM
share Share
Follow Us on
गुड न्यूज: GST 2.0 रिफॉर्म्स के तुरंत बाद ₹50000 से ज्यादा सस्ती हुई रेनॉल्ट क्विड; जानिए नई कीमतें
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Renault Kwidarrow

फेस्टिव सीजन से ठीक पहले नई कार खरीदने जा रहे ग्राहकों के लिए खुशखबरी आ गई है। दरअसल, रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में जबरदस्त कटौती कर दी है। कंपनी ने यह फैसला GST 2.0 रिफॉर्म्स के तुरंत बाद लिया है। नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। अच्छी बात यह है कि लोग अभी से ही कम दाम पर अपनी पसंदीदा रेनॉल्ट कार बुक कर सकते हैं। बता दें कि इस कटौती के बाद कंपनी की एंट्री-लेवल कार रेनॉल्ट क्विड की कीमतों में 50,000 रुपये से ज्यादा की कमी आई है।

50000 से ज्यादा सस्ती हुई क्विड

इस कटौती का सबसे बड़ा फायदा कंपनी की एंट्री-लेवल कार रेनॉल्ट क्विड के खरीदारों को मिलेगा। अब क्विड की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत केवल 4.29 लाख रुपये रह गई है। वैरिएंट के हिसाब से क्विड पर 40,095 से 54,995 रुपये तक की कमी की गई है। इस वजह से यह कार अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Renault Kwid

Renault Kwid

₹ 4.7 - 6.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Alto K10

Maruti Suzuki Alto K10

₹ 4.23 - 6.21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki S-Presso

Maruti Suzuki S-Presso

₹ 4.26 - 6.12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

₹ 5.64 - 7.37 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago

Tata Tiago

₹ 5 - 8.45 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki Wagon R

₹ 5.79 - 7.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

धांसू हैं कार के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो रेनॉल्ट क्विड अपने सेगमेंट की सबसे पॉपुलर हैचबैक में गिनी जाती है। इसका SUV-स्टाइलिश डिजाइन, LED DRLs, डायनेमिक ग्रिल और बॉडी कलर्स इसे बजट कार होते हुए भी प्रीमियम लुक देते हैं। वहीं, इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉयस कमांड भी दिया गया है। जबकि सेफ्टी के लिए क्विड में डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स दिए गए हैं।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो क्विड में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो अच्छी माइलेज और स्मूद ड्राइविंग का वादा करता है। इसमें मैनुअल और AMT (ऑटोमैटिक) दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन दिए गए हैं ताकि सिटी ड्राइविंग हो या हाइवे रन, दोनों जगह आसानी से चलाया जा सके। बजट फ्रेंडली प्राइस और लो मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से क्विड खासकर पहली बार कार खरीदने वालों और छोटे परिवारों के बीच काफी पसंद की जाती है।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।