गुड न्यूज: GST 2.0 रिफॉर्म्स के तुरंत बाद ₹50000 से ज्यादा सस्ती हुई रेनॉल्ट क्विड; जानिए नई कीमतें

फेस्टिव सीजन से ठीक पहले नई कार खरीदने जा रहे ग्राहकों के लिए खुशखबरी आ गई है। दरअसल, रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में जबरदस्त कटौती कर दी है। कंपनी ने यह फैसला GST 2.0 रिफॉर्म्स के तुरंत बाद लिया है। नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। अच्छी बात यह है कि लोग अभी से ही कम दाम पर अपनी पसंदीदा रेनॉल्ट कार बुक कर सकते हैं। बता दें कि इस कटौती के बाद कंपनी की एंट्री-लेवल कार रेनॉल्ट क्विड की कीमतों में 50,000 रुपये से ज्यादा की कमी आई है।

50000 से ज्यादा सस्ती हुई क्विड इस कटौती का सबसे बड़ा फायदा कंपनी की एंट्री-लेवल कार रेनॉल्ट क्विड के खरीदारों को मिलेगा। अब क्विड की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत केवल 4.29 लाख रुपये रह गई है। वैरिएंट के हिसाब से क्विड पर 40,095 से 54,995 रुपये तक की कमी की गई है। इस वजह से यह कार अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है।

धांसू हैं कार के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो रेनॉल्ट क्विड अपने सेगमेंट की सबसे पॉपुलर हैचबैक में गिनी जाती है। इसका SUV-स्टाइलिश डिजाइन, LED DRLs, डायनेमिक ग्रिल और बॉडी कलर्स इसे बजट कार होते हुए भी प्रीमियम लुक देते हैं। वहीं, इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉयस कमांड भी दिया गया है। जबकि सेफ्टी के लिए क्विड में डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे बेसिक लेकिन जरूरी फीचर्स दिए गए हैं।