₹4.29 लाख वाली इस धांसू SUV का 10th एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च, अब हुई पहले से ज्यादा सेफ और स्टाइलिश; जानिए खासियत

जीएसटी कटौती के बाद रेनो क्विड की शुरुआती कीमतें 4.29 लाख रुपये तक पहुंच गई हैं। कंपनी ने हाल ही में इस धांसू SUV का 10th एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया है। अब ये एसयूवी पहले से ज्यादा सेफ और स्टाइलिश हो गई है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 06:55 PM
₹4.29 लाख वाली इस धांसू SUV का 10th एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च, अब हुई पहले से ज्यादा सेफ और स्टाइलिश; जानिए खासियत

रेनो इंडिया ने अपनी पॉपुलर हैचबैक क्विड (Kwid) के 10 साल पूरे होने पर एक खास 10th एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया है। SUV जैसी स्टाइल वाली यह कार हमेशा से एंट्री-लेवल सेगमेंट में कस्टमर्स की फेवरेट रही है। अब कंपनी ने इसमें नए सेफ्टी फीचर्स, अपडेटेड वैरिएंट नाम और GST 2.0 के बाद की नई कीमतें शामिल की हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्विड 10th एनिवर्सरी एडिशन की खासियत

क्विड 10th एनिवर्सरी एडिशन सिर्फ 500 यूनिट्स तक लिमिटेड हैं। ये बेस्ड ऑन टेक्नो (Techno) वैरिएंट है। इसकी कीमत MT वैरिएंट के लिए 5.14 लाख रुपये और AMT के लिए 5.63 लाख रुपये है।

इसमें नए डुअल-टोन कलर ऑप्शन हैं। इसमें फियरी रेड (Fiery Red) + ब्लैक रूफ (Black Roof) कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें शैडो ग्रे (Shadow Grey) + ब्लैक रूफ (Black Roof) कलर ऑप्शन भी मिलता है। इसमें एक्सक्लूसिव लुक ब्लैक फ्लेक्स व्हील्स, डोर और C-पिलर पर एनिवर्सरी डेकल्स, येलो ग्रिल इंसर्ट मिलते हैं।

सुरक्षा और फीचर्स में बड़े बदलाव

अब सभी वैरिएंट्स में 3-पॉइंट सीटबेल्ट्स दिए गए हैं। इसके क्लाइंबर वैरिएंट में अब 6 एयरबैग मिलते हैं, जो इसे अपनी सेगमेंट की सबसे सेफ कारों में से एक बनाता है। एनिवर्सरी एडिशन में येलो-एक्सेंटेड सीट अपहोल्स्ट्री, मस्टर्ड स्टिचिंग वाला लेदर स्टीयरिंग, थीम्ड इंफोटेनमेंट सराउंड और इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स देखने को मिलती हैं।

नई वैरिएंट लाइनअप

रेनो ने वैरिएंट्स के नाम भी मॉडर्न टच के साथ अपडेट किए हैं। इसमें Evolution (पहले RXL), Techno (पहले RXT) और क्लाइंबर (Climber) वैरिएंट हैं।

GST 2.0 के बाद नई कीमतें

अब क्विड पहले से और भी ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी हो गई है। इसकी कीमतें अब 4.29 लाख (Authentic MT) रुपये से शुरू होती हैं और टॉप वैरिएंट के लिए 5.99 लाख (Climber AMT DT) तक जाती हैं।

वैरिएंटकीमत (₹ लाख)
Authentic MT4.29 लाख
Evolution MT4.66 लाख
Evolution AMT4.99 लाख
Techno MT4.99 लाख
10th Anniversary Edition MT5.14 लाख
Techno AMT5.48 लाख
10th Anniversary Edition AMT5.63 लाख
Climber5.47 लाख
Climber AMT5.88 लाख
Climber DT5.58 लाख
Climber AMT DT5.99 लाख

रेनो क्विड 10वीं एनिवर्सरी एडिशन उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो कम बजट में स्टाइलिश लुक, एडवांस सेफ्टी और मॉडर्न फीचर्स वाली कार खरीदना चाहते हैं।

