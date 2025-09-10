एक झटके में ₹6.30 लाख की ये SUV हो गई ₹96395 सस्ती, खरीदने से पहले देख लें सभी वैरिएंट की प्राइस लिस्ट
सब फोर मीटर सेगमेंट में शामिल इस कार की कीमत महज 6.30 लाख रुपए है। हालांकि, GST 2.0 का असर अब इस कार पर भी देखने को मिलेगा। दरअसल, कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस कार के सभी वैरिएंट की मौजूदा और 22 सितंबर से लागू कीमतों की प्राइस लिस्ट को शेयर कर दिया है।
देश की सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट SUV में रेनो काइगर का नाम भी शामिल है। सब फोर मीटर सेगमेंट में शामिल इस कार की कीमत महज 6.30 लाख रुपए है। हालांकि, GST 2.0 का असर अब इस कार पर भी देखने को मिलेगा। दरअसल, कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस कार के सभी वैरिएंट की मौजूदा और 22 सितंबर से लागू कीमतों की प्राइस लिस्ट को शेयर कर दिया है। इस लिस्ट के मुताबिक, इस SUV की कीमतों में 53,695 रुपए से लेकर 96,395 रुपए तक का टैक्स कम हो जाएगा। यानी 22 सितंबर से काइगर की नई कीमत 576,300 रुपए हो जाएगी। चलिए एक बार इसके सभी वैरिएंट की कीमतों पर नजर डालते हैं।
|रेनो काइगर की नई कीमतें (GST 2.0 के बाद)
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमतें
|नई कीमतें
|अंतर
|चेंज %
|1.0L नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल
|Authentic
|Rs. 6,29,995
|Rs. 5,76,300
|-Rs. 53,695
|-8.52%
|Evolution
|Rs. 7,09,995
|Rs. 6,49,500
|-Rs. 60,495
|-8.52%
|Techno
|Rs. 8,19,995
|Rs. 7,50,100
|-Rs. 69,895
|-8.52%
|Emotion
|Rs. 9,14,995
|Rs. 8,37,000
|-Rs. 77,995
|-8.52%
|1.0L नॉर्मल पेट्रोल AMT
|Evolution
|Rs. 7,59,995
|Rs. 6,95,200
|-Rs. 64,795
|-8.53%
|Techno
|Rs. 8,69,995
|Rs. 7,95,800
|-Rs. 74,195
|-8.53%
|1.0L टर्बो पेट्रोल मैनुअल
|Emotion
|Rs. 9,99,995
|Rs. 9,14,700
|-Rs. 85,295
|-8.53%
|1.0L टर्बो पेट्रोल CVT
|Techno
|Rs. 9,99,995
|Rs. 9,14,700
|-Rs. 85,295
|-8.53%
|Emotion
|Rs. 11,29,995
|Rs. 10,33,600
|-Rs. 96,395
|-8.53%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Renault Kiger
₹ 6.3 - 11.3 लाख
Hyundai Exter
₹ 6.21 - 10.51 लाख
Citroen C3X
₹ 7.91 - 9.9 लाख
Tata Punch
₹ 6.2 - 10.32 लाख
Nissan Magnite
₹ 6.14 - 11.76 लाख
Maruti Suzuki Fronx
₹ 7.58 - 13.06 लाख
काइगर के फीचर्स और इंजन
नई काइगर SUV को नए नॉर्म्स के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच टचस्क्रीन, LED हेडलैम्प्स, एलॉय व्हील्स और हाई सेंटर कंसोल जैसी क्लास-लीडिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। रेनो काइगर पोर्टफोलियो में अब कई सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल स्टार्ट असिस्ट (HSA), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे कई एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।
रेनो काइगर में वर्ल्ड-क्लास 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.0-लीटर एनर्जी पेट्रोल इंजन मिलता है। इसे एक्स-ट्रॉनिक CVT और 5 स्पीड ईजी-आर AMT ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कंपनी का कहना है कि ये आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को आरामदायक बनाती है। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ये सबसे सस्ती कारों में से एक है। काइगर को कॉम्पैक्ट SUV कैटेगरी में कई अवॉर्ड भी मिल चुके हैं। इससे भारत में इसकी सफलता का भी पता चलता है। इसका 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन 20.62 KM/L का माइलेज भी देता है।
ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इस SUV को 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इसमें ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर समेत कुल 4 एयरबैग्स मिलते हैं। आगे और पीछे सीट बेल्ट के साथ प्रीटेंशनर और लोड-लिमिटर भी दिया है। दूसरे सेफ्टी ऑप्शन के तौर पर इसमें इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ 60/40 स्प्लिट रियर रो सीट और चाइल्ड सीट के लिए ISOFIX एंकरेज भी दिया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।