एक झटके में ₹6.30 लाख की ये SUV हो गई ₹96395 सस्ती, खरीदने से पहले देख लें सभी वैरिएंट की प्राइस लिस्ट

देश की सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट SUV में रेनो काइगर का नाम भी शामिल है। सब फोर मीटर सेगमेंट में शामिल इस कार की कीमत महज 6.30 लाख रुपए है। हालांकि, GST 2.0 का असर अब इस कार पर भी देखने को मिलेगा। दरअसल, कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस कार के सभी वैरिएंट की मौजूदा और 22 सितंबर से लागू कीमतों की प्राइस लिस्ट को शेयर कर दिया है। इस लिस्ट के मुताबिक, इस SUV की कीमतों में 53,695 रुपए से लेकर 96,395 रुपए तक का टैक्स कम हो जाएगा। यानी 22 सितंबर से काइगर की नई कीमत 576,300 रुपए हो जाएगी। चलिए एक बार इसके सभी वैरिएंट की कीमतों पर नजर डालते हैं।

रेनो काइगर की नई कीमतें (GST 2.0 के बाद) वैरिएंट मौजूदा कीमतें नई कीमतें अंतर चेंज % 1.0L नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल Authentic Rs. 6,29,995 Rs. 5,76,300 -Rs. 53,695 -8.52% Evolution Rs. 7,09,995 Rs. 6,49,500 -Rs. 60,495 -8.52% Techno Rs. 8,19,995 Rs. 7,50,100 -Rs. 69,895 -8.52% Emotion Rs. 9,14,995 Rs. 8,37,000 -Rs. 77,995 -8.52% 1.0L नॉर्मल पेट्रोल AMT Evolution Rs. 7,59,995 Rs. 6,95,200 -Rs. 64,795 -8.53% Techno Rs. 8,69,995 Rs. 7,95,800 -Rs. 74,195 -8.53% 1.0L टर्बो पेट्रोल मैनुअल Emotion Rs. 9,99,995 Rs. 9,14,700 -Rs. 85,295 -8.53% 1.0L टर्बो पेट्रोल CVT Techno Rs. 9,99,995 Rs. 9,14,700 -Rs. 85,295 -8.53% Emotion Rs. 11,29,995 Rs. 10,33,600 -Rs. 96,395 -8.53%

काइगर के फीचर्स और इंजन नई काइगर SUV को नए नॉर्म्स के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच टचस्क्रीन, LED हेडलैम्प्स, एलॉय व्हील्स और हाई सेंटर कंसोल जैसी क्लास-लीडिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। रेनो काइगर पोर्टफोलियो में अब कई सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल स्टार्ट असिस्ट (HSA), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे कई एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

रेनो काइगर में वर्ल्ड-क्लास 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.0-लीटर एनर्जी पेट्रोल इंजन मिलता है। इसे एक्स-ट्रॉनिक CVT और 5 स्पीड ईजी-आर AMT ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कंपनी का कहना है कि ये आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को आरामदायक बनाती है। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ये सबसे सस्ती कारों में से एक है। काइगर को कॉम्पैक्ट SUV कैटेगरी में कई अवॉर्ड भी मिल चुके हैं। इससे भारत में इसकी सफलता का भी पता चलता है। इसका 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन 20.62 KM/L का माइलेज भी देता है।