नेक्सन, ब्रेजा के टक्कर वाली इस SUV पर आया ₹100000 से ज्यादा का डिस्काउंट, अब बुकिंग की लगेगी लाइन!

संक्षेप: रेनॉल्ट अपनी पॉपुलर एसयूवी किगर पर दिसंबर, 2025 में बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान प्री-फेसलिफ्ट रेनॉल्ट किगर (Renault Kigar) पर अधिकतम 1.05 लाख जबकि MY2025 किगर पर 85,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

Dec 14, 2025 04:20 pm IST

अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, रेनॉल्ट अपनी पॉपुलर एसयूवी किगर पर दिसंबर, 2025 में बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान प्री-फेसलिफ्ट रेनॉल्ट किगर (Renault Kigar) पर अधिकतम 1.05 लाख जबकि MY2025 किगर पर 85,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

धांसू हैं फीचर्स रेनॉल्ट किगर एक दमदार और स्टाइलिश कॉम्पैक्ट SUV है। इसका डुअल-टोन एक्सटीरियर, शार्प LED हेडलैम्प्स, चमकदार DRLs और डायमंड-कट अलॉय व्हील्स इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं। इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट, वॉयस कमांड और बढ़िया साउंड वाला ऑडियो सिस्टम भी दिया गया है। सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग्स, ABS-EBD, रियर कैमरा और सेंसर, ISOFIX माउंट्स और हिल-स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस रेनॉल्ट किगर में पावरट्रेन के दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है 1.0-लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन। दूसरा है 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन जो ज्यादा पावर और थोड़ी स्पोर्टी फीलिंग के लिए बनाया गया है। गियरबॉक्स की बात करें तो इसमें मैनुअल, AMT और CVT, तीनों ऑप्शन हैं। किगर की एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख से लेकर 10.34 लाख रुपये तक जाती है। भारतीय मार्केट में रेनॉल्ट किगर का मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा और हुंडई वेन्यू जैसी कारों से होता है।