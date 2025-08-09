देश की सबसे सस्ती SUV की कीमत में हो गई बढ़ोतरी, कंपनी ने इतने ₹ बढ़ा दिए; खरीदने से पहले देख लें न्यू लिस्ट
इस कार को खरीदना महंगा हो गया है। अब इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.15 लाख रुपए हो गई है। यानी कंपनी ने इस में 5000 रुपए का इजाफा किया है। इसी तरह पेट्रोल ऑटोमैटिक वैरिएंट की शुरुआती कीमत अब 7.35 लाख रुपए से बढ़कर 7.40 लाख रुपए हो गई है।
देश की सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट SUV में रेनो काइगर का नाम भी शामिल है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.10 लाख रुपए है। हालांकि, अब इस कार को खरीदना महंगा हो गया है। अब इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.15 लाख रुपए हो गई है। यानी कंपनी ने इस में 5000 रुपए का इजाफा किया है। इसी तरह पेट्रोल ऑटोमैटिक वैरिएंट की शुरुआती कीमत अब 7.35 लाख रुपए से बढ़कर 7.40 लाख रुपए हो गई है। कंपनी ने टर्बो वैरिएंट वाले मॉडल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। कुल मिलाकर कंपनी ने 0.82% तक का इजाफा किया है। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब नई प्राइस लिस्ट पर नजर डाल लीजिए।
|रेनो काइगर एक्स-शोरूम कीमतें अगस्त 2025
|1.0-लीटर पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|RXE
|Rs. 6,09,995
|Rs. 6,14,995
|Rs. 5,000
|0.82%
|RXL
|Rs. 6,84,995
|Rs. 6,89,995
|Rs. 5,000
|0.73%
|RXT (O)
|Rs. 7,99,990
|Rs. 7,99,990
|-
|-
|RXZ
|Rs. 8,79,990
|Rs. 8,79,990
|-
|-
|RXZ DT
|Rs. 9,02,995
|Rs. 9,02,995
|-
|-
|1.0-लीटर पेट्रोल ऑटोमैटिक
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|RXL
|Rs. 7,34,995
|Rs. 7,39,995
|Rs. 5,000
|0.68%
|RXT (O)
|Rs. 8,49,990
|Rs. 8,49,990
|-
|-
|RXT (O) DT
|Rs. 8,72,990
|Rs. 8,72,990
|-
|-
|1.0--लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|RXZ
|Rs. 9,99,995
|Rs. 9,99,995
|-
|-
|RXZ DT
|Rs. 10,22,995
|Rs. 10,22,995
|-
|-
|1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल (CVT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|RXT (O)
|Rs. 9,99,995
|Rs. 9,99,995
|-
|-
|RXT (O) DT
|Rs. 10,22,995
|Rs. 10,22,995
|-
|-
|RXZ
|Rs. 10,99,995
|Rs. 10,99,995
|-
|-
|RXZ DT
|Rs. 11,22,995
|Rs. 11,22,995
|-
|-
काइगर के फीचर्स और इंजन
>> नई काइगर SUV को नए नॉर्म्स के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ 8-इंच टचस्क्रीन, LED हेडलैम्प्स, एलॉय व्हील्स और हाई सेंटर कंसोल जैसी क्लास-लीडिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। रेनो काइगर पोर्टफोलियो में अब कई सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल स्टार्ट असिस्ट (HSA), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे कई एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।
>> रेनो काइगर में वर्ल्ड-क्लास 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.0-लीटर एनर्जी पेट्रोल इंजन मिलता है। इसे एक्स-ट्रॉनिक CVT और 5 स्पीड ईजी-आर AMT ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कंपनी का कहना है कि ये आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को आरामदायक बनाती है। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ये सबसे सस्ती कारों में से एक है। काइगर को कॉम्पैक्ट SUV कैटेगरी में कई अवॉर्ड भी मिल चुके हैं। इससे भारत में इसकी सफलता का भी पता चलता है। इसका 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन 20.62 KM/L का माइलेज भी देता है।
सेफ्टी के लिए 4-स्टार रेटिंग
ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इस SUV को 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। इसमें ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर समेत कुल 4 एयरबैग्स मिलते हैं। आगे और पीछे सीट बेल्ट के साथ प्रीटेंशनर और लोड-लिमिटर भी दिया है। दूसरे सेफ्टी ऑप्शन के तौर पर इसमें इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ 60/40 स्प्लिट रियर रो सीट और चाइल्ड सीट के लिए ISOFIX एंकरेज भी दिया है।
