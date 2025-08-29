₹6.29 लाख की इस SUV को खरीदने टूट पड़े ग्राहक, इस वैरिएंट की डिमांड सबसे ज्यादा; ये पंच, सोनेट या वेन्यू नहीं

अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो बता दें कि रेनो काइगर फेसलिफ्ट में नए वैरिएंट नामकरण के अलावा, AMT ऑप्शन में भी कटौती की गई है। ब्रांड के अनुसार, इस बदलाव के पीछे का उद्देश्य ग्राहकों को टर्बो पेट्रोल रेंज की ओर आकर्षित करना है।

रेनो इंडिया ने इस हफ्ते की शुरुआत में देश में 2025 काइगर लॉन्च की थी। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.29 लाख रुपए है। इस नई पेशकश के मौके पर बोलते हुए कार निर्माता ने काइगर के प्रमुख आंकड़े और भारतीय बाजार के लिए अपनी भविष्य की योजनाओं का खुलासा किया था। रेनो के अनुसार, काइगर के NA वैरिएंट की बिक्री इस मॉडल की बिक्री में 60% की हिस्सेदारी रखती है। यह संख्या और भी बंटी हुई है, जिसमें AMT वर्जन का हिस्सा ज्यादा है। बता दें कि इसका सीधा मुकाबला निसान मैग्नाइट, टाटा पंच, किआ सोनेट, महिंद्रा XUV 3XO, हुंडई वेन्यू जैसे मॉडल से होता है।

अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो बता दें कि रेनो काइगर फेसलिफ्ट में नए वैरिएंट नामकरण के अलावा, AMT ऑप्शन में भी कटौती की गई है। ब्रांड के अनुसार, इस बदलाव के पीछे का उद्देश्य ग्राहकों को टर्बो पेट्रोल रेंज की ओर आकर्षित करना है। यही कारण है कि रेनो काइगर फेसलिफ्ट के टॉप-स्पेक, फुली लोडेड वैरिएंट में AMT ऑप्शन नहीं देती है। काइगर के अलावा, रेनो क्विड के अपडेट पर भी काम कर रही है। हालांकि, अभी इसकी समय-सीमा तय नहीं की गई है। इसके साथ ही, नई पीढ़ी की डस्टर भी पाइपलाइन में है, जिसका लॉन्च आने वाले महीनों में होने की उम्मीद है।

काइगर का इंजन और ट्रांसमिशन

काइगर फेसलिफ्ट के बोनट के नीचे वही 1.0-लीटर इंजन मिलता है जो NA पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल दोनों रूपों में उपलब्ध है। टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ, अधिकतम प्रदर्शन 100 PS तक है। रेनो काइगर फेसलिफ्ट की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह उन कुछ ऑप्शन में से एक है जो एक स्मूथ CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन प्रदान करते हैं। जबकि अन्य पारंपरिक टॉर्क कन्वर्टर, AMT या DCT प्रदान करते हैं।

काइगर के लिए एक्सेसरीज पैक भी लॉन्च

रेनो ने नई काइगर में लगाए जा सकने वाले सभी संभावित एक्सेसरीज का भी खुलासा किया है। अलग-अलग एक्सेसरीज पर जाने से पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि रेनो काइगर फेसलिफ्ट के साथ विशेष एक्सेसरीज पैक भी दे रही है। इन्हें अट्रैक्टिव पैक, इनिशियल पैक, एसयूवी पैक और स्मार्ट पैक कहा जाता है।

1. अट्रैक्टिव पैक

अट्रैक्टिव पैक में बोनट स्कूप, फ्रंट ग्रिल इन्सर्ट, फ्रंट बम्पर गार्निश, फॉग लैंप गार्निश, डोर हैंडल गार्निश, प्रिंटेड कार्पेट फ्लोर मैट, रूफ लैंप गार्निश और टेल लैंप गार्निश को शामिल किया गया है।

2. इनिशियल पैक

इनिशियल पैक में कंपनी मड फ्लैप्स, आर्मरेस्ट कंसोल ऑर्गनाइजर, डिजाइनर फ्लोर मैट, वैक्यूम क्लीनर, व्हील लॉक, इंजन गार्ड (स्टील) और कार कवर दे रही है।

3. SUV पैक

SUV पैक की बात करें तो इसमें बोनट प्रोटेक्टर, बॉडी साइड क्लैडिंग, बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर, मोल्डेड फ्लोर मैट, रियर ट्रंक क्लैडिंग और क्रोम इन्सर्ट के साथ विंड डिफ्लेक्टर को शामिल किया गया है।