टर्बो इंजन के साथ देश की सबसे सस्ती SUV लॉन्च, कंपनी ने इतनी रखी कीमत; सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर्स दिए

कंपनी ने इसमें नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो-पेट्रोल इंजन वाले 4 नए वैरिएंट शामिल किए हैं। कंपनी ने नैचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल, AMT और टर्बो-मैनुअल वैरिएंट में नया इवोल्यूशन प्लस ट्रिम जोड़े हैं। कंपनी का कहना है कि काइगर टर्बो अब इस सेगमेंट की सबसे सस्ती टर्बोचार्ज्ड SUV बन गई है।

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रेनो इंडिया ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV काइगर में नए वैरिएंट जोड़े हैं। कंपनी ने इसमें नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो-पेट्रोल इंजन वाले 4 नए वैरिएंट शामिल किए हैं। कंपनी ने नैचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल, AMT और टर्बो-मैनुअल वैरिएंट में नया इवोल्यूशन प्लस ट्रिम जोड़े हैं। कंपनी का कहना है कि काइगर टर्बो अब इस सेगमेंट की सबसे सस्ती टर्बोचार्ज्ड SUV बन गई है। जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.89 लाख रुपए है। कंपनी नए वैरिएंट के साथ कॉम्पिटिटिव एंट्री B-SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।

इवोल्यूशन प्लस वैरिएंट के फीचर्स

नए इवोल्यूशन प्लस वैरिएंट में कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। इसमें पुश स्टार्ट/स्टॉप के साथ स्मार्ट एक्सेस कार्ड, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस स्मार्टफोन रेप्लिकेशन, ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने की सुविधा और एम्बॉस्ड फैब्रिक अपहोल्स्ट्री शामिल है। रेनो ने अपने टर्बो-पावर्ड पोर्टफोलियो को भी 3 से बढ़ाकर 5 वैरिएंट का कर दिया है। टेक्नो टर्बो ट्रिम अब 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है, जिससे खरीदारों को टर्बोचार्ज्ड रेंज में एक सस्ता ऑप्शन मिलता है।

नैचुरली एस्पिरेटेड रेंज के वैरिएंट बढ़े

नैचुरली एस्पिरेटेड काइगर रेंज को भी 6 से बढ़ाकर 8 वैरिएंट कर दिया गया है। रेनो ने कहा कि नई रेंज में अलग-अलग कीमतों पर ज्यादा ऑप्शन मौजूद हैं, जिससे ग्राहक फीचर्स, ट्रांसमिशन और इंजन के अलग-अलग कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। काइगर में अभी भी 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। टर्बो इंजन 100 PS की पावर देता है और यह 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या X-Tronic CVT ऑटोमैटिक के साथ उपलब्ध है।

ऑथेंटिक मैनुअल वैरिएंट की कीमत

नई कीमतों के हिसाब से काइगर की नैचुरली एस्पिरेटेड रेंज ऑथेंटिक मैनुअल वैरिएंट के लिए 5.81 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि टर्बो रेंज इवोल्यूशन+ मैनुअल ट्रिम के लिए 7.89 लाख रुपए से शुरू होती है। टॉप-स्पेक टर्बो CVT इमोशन वैरिएंट की कीमत 10.35 लाख रुपए है। कंपनी का ये अपडेट ऐसे समय में आया है जब कार बनाने वाली कंपनियां सब-4-मीटर SUV सेगमेंट में कॉम्पिटिशन बढ़ा रही हैं। अब देखना होगा कि इसकी इस अपडेट के बाद इस SUV की बिक्री में कितना इजाफा होता है।