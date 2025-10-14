₹5.76 लाख वाली इस SUV पर ₹1.15 लाख की छूट, टाटा नेक्सन को देती है सीधी टक्कर; इसका माइलेज 20kmpl
संक्षेप: अगर आप इस महीने नई रेनो काइगर (Renault Kiger) खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह डिस्काउंट आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है। जी हां, क्योंकि रेनो अपनी काइगर (Renault Kiger) पर अक्टूबर 2025 में 1.15 लाख तक का डिस्काउंट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कार निर्माता कंपनी रेनो (Renault) इंडिया ने अक्टूबर 2025 के लिए अपनी कारों पर आकर्षक ऑफर्स पेश किए हैं। रेनो की काइगर (Kiger) पर अभी ग्राहकों को भारी बचत का मौका मिल रहा है। खास बात यह है कि रेनो (Renault) अपनी रिलीव (Relive) स्क्रैपेज प्रोग्राम के तहत अतिरिक्त 35,000 रुपये तक की छूट भी दे रही है, जो कैश डिस्काउंट, कॉर्पोरेट ऑफर्स, एक्सचेंज और रेफरल बेनिफिट्स के अलावा है। आइए जरा विस्तार से इस ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।
रेनो काइगर पर 1.15 लाख की छूट
रेनो (Renault) डीलरशिप पर कुछ प्री-फेसलिफ्ट (MY2025) काइगर का स्टॉक है, जिस पर अधिकतम 1.15 लाख का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बेनिफिट्स, कॉर्पोरेट और लॉयल्टी स्कीम्स शामिल हैं।
फेसलिफ्ट मॉडल पर 80,000 रुपये का डिस्काउंट
हाल ही में लॉन्च हुई रेनो काइगर फेसलिफ्ट (Kiger facelift) पर कुल बेनिफिट 80,000 रुपये तक ही है, क्योंकि इसमें कैश डिस्काउंट नहीं है।
कीमत और विकल्प
रेनो काइगर फेसलिफ्ट (Kiger facelift) की कीमत 5.76 लाख रुपये से शुरू होती है और 10.34 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है।
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|1-लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल MT
|Authentic MT
|Rs 6,29,995
|Rs 5,76,300
|Rs 53,695
|Evolution MT
|Rs 7,09,995
|Rs 6,49,500
|Rs 60,495
|Techno MT
|Rs 8,19,995
|Rs 7,50,100
|Rs 69,895
|Techno MT Dual Tone
|Rs 8,42,995
|Rs 7,71,100
|Rs 71,895
|Emotion MT
|Rs 9,14,995
|Rs 8,37,000
|Rs 77,995
|Emotion MT Dual Tone
|Rs 9,37,995
|Rs 8,58,000
|Rs 79,995
|1-लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल AMT
|Evolution AMT
|Rs 7,59,995
|Rs 6,95,200
|Rs 64,795
|Techno AMT ENERGY
|Rs 8,69,995
|Rs 7,95,800
|Rs 74,195
|Techno AMT Dual Tone
|Rs 8,92,995
|Rs 8,16,800
|Rs 76,195
|1-litre turbo-petrol MT
|Emotion Turbo MT
|Rs 9,99,995
|Rs 9,14,700
|Rs 85,295
|Emotion Turbo MT Dual Tone
|Rs 9,99,995
|Rs 9,14,700
|Rs 85,295
|1-लीटर टर्बो पेट्रोल CVT
|Techno CVT Turbo
|Rs 9,99,995
|Rs 9,14,700
|Rs 85,295
|Techno CVT Turbo Dual Tone
|Rs 9,99,995
|Rs 9,14,700
|Rs 85,295
|Emotion CVT Turbo
|Rs 11,29,995
|Rs 10,33,600
|Rs 96,395
|Emotion CVT Turbo Dual Tone
|Rs 11,29,995
|Rs 10,33,600
|Rs 96,395
यह SUV निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite), टाटा नेक्सन (Tata Nexon), हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) और मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) जैसी कारों से मुकाबला करती है।
पावरट्रेन विकल्प
इस एसयूवी में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन (मैनुअल या AMT) मिलता है, जो 72hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा दूसरा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (मैनुअल या CVT) मिलता है, जो 100hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
