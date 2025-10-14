Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Renault Kiger get discounts over Rs 1.15 lakh in October 2025, check all details

₹5.76 लाख वाली इस SUV पर ₹1.15 लाख की छूट, टाटा नेक्सन को देती है सीधी टक्कर; इसका माइलेज 20kmpl

संक्षेप: अगर आप इस महीने नई रेनो काइगर (Renault Kiger) खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह डिस्काउंट आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है। जी हां, क्योंकि रेनो अपनी काइगर (Renault Kiger) पर अक्टूबर 2025 में 1.15 लाख तक का डिस्काउंट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Tue, 14 Oct 2025 08:32 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कार निर्माता कंपनी रेनो (Renault) इंडिया ने अक्टूबर 2025 के लिए अपनी कारों पर आकर्षक ऑफर्स पेश किए हैं। रेनो की काइगर (Kiger) पर अभी ग्राहकों को भारी बचत का मौका मिल रहा है। खास बात यह है कि रेनो (Renault) अपनी रिलीव (Relive) स्क्रैपेज प्रोग्राम के तहत अतिरिक्त 35,000 रुपये तक की छूट भी दे रही है, जो कैश डिस्काउंट, कॉर्पोरेट ऑफर्स, एक्सचेंज और रेफरल बेनिफिट्स के अलावा है। आइए जरा विस्तार से इस ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

रेनो काइगर पर 1.15 लाख की छूट

रेनो (Renault) डीलरशिप पर कुछ प्री-फेसलिफ्ट (MY2025) काइगर का स्टॉक है, जिस पर अधिकतम 1.15 लाख का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बेनिफिट्स, कॉर्पोरेट और लॉयल्टी स्कीम्स शामिल हैं।

फेसलिफ्ट मॉडल पर 80,000 रुपये का डिस्काउंट

हाल ही में लॉन्च हुई रेनो काइगर फेसलिफ्ट (Kiger facelift) पर कुल बेनिफिट 80,000 रुपये तक ही है, क्योंकि इसमें कैश डिस्काउंट नहीं है।

कीमत और विकल्प

रेनो काइगर फेसलिफ्ट (Kiger facelift) की कीमत 5.76 लाख रुपये से शुरू होती है और 10.34 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1-लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल MT
Authentic MTRs 6,29,995Rs 5,76,300Rs 53,695
Evolution MTRs 7,09,995Rs 6,49,500Rs 60,495
Techno MTRs 8,19,995Rs 7,50,100Rs 69,895
Techno MT Dual ToneRs 8,42,995Rs 7,71,100Rs 71,895
Emotion MTRs 9,14,995Rs 8,37,000Rs 77,995
Emotion MT Dual ToneRs 9,37,995Rs 8,58,000Rs 79,995
1-लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल AMT
Evolution AMTRs 7,59,995Rs 6,95,200Rs 64,795
Techno AMT ENERGYRs 8,69,995Rs 7,95,800Rs 74,195
Techno AMT Dual ToneRs 8,92,995Rs 8,16,800Rs 76,195
1-litre turbo-petrol MT
Emotion Turbo MTRs 9,99,995Rs 9,14,700Rs 85,295
Emotion Turbo MT Dual ToneRs 9,99,995Rs 9,14,700Rs 85,295
1-लीटर टर्बो पेट्रोल CVT
Techno CVT TurboRs 9,99,995Rs 9,14,700Rs 85,295
Techno CVT Turbo Dual ToneRs 9,99,995Rs 9,14,700Rs 85,295
Emotion CVT TurboRs 11,29,995Rs 10,33,600Rs 96,395
Emotion CVT Turbo Dual ToneRs 11,29,995Rs 10,33,600Rs 96,395

यह SUV निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite), टाटा नेक्सन (Tata Nexon), हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) और मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) जैसी कारों से मुकाबला करती है।

पावरट्रेन विकल्प

इस एसयूवी में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन (मैनुअल या AMT) मिलता है, जो 72hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा दूसरा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (मैनुअल या CVT) मिलता है, जो 100hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है।

