लॉन्च से पहले रेनॉल्ट किगर फेसलिफ्ट का टीजर हुआ जारी, जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

रेनॉल्ट ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी किगर (Renault Kiger) के फेसलिफ्ट वर्जन का टीजर जारी कर दिया है। बता दें कि रेनॉल्ट किगर फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग आगामी 24 अगस्त, 2025 को तय है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 10:14 AM
लॉन्च से पहले रेनॉल्ट किगर फेसलिफ्ट का टीजर हुआ जारी, जानिए कितनी बदल जाएगी SUV
Renault Kiger 2025arrow

रेनॉल्ट ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी किगर (Renault Kiger) के फेसलिफ्ट वर्जन का टीजर जारी कर दिया है। बता दें कि रेनॉल्ट किगर फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग आगामी 24 अगस्त, 2025 को तय है। जारी हुए टीजर से साफ है कि इसमें पहले से ज्यादा स्टाइलिश और दमदार लुक मिलने वाला है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, ग्राहकों को फ्रंट प्रोफाइल में बड़े बदलाव, नया ग्रिल और अपडेटेड लाइटिंग सेटअप देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं नई किगर के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

साइड प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव नहीं होने की उम्मीद है। मौजूदा मॉडल की तरह इसमें मस्कुलर डोर पैनल, स्क्वेयर व्हील आर्च, रूफ रेल्स, मोटी बॉडी क्लैडिंग और टेपरिंग रूफलाइन मिलेगी। वहीं, डुअल-टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स और सी-शेप्ड टेललैंप्स भी बरकरार रहेंगे। हालांकि, रियर प्रोफाइल में डिटेलिंग के मामूली बदलाव संभव हैं। इसमें रियर स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना और रग्ड बंपर डिजाइन भी दिया जाएगा।

धांसू होंगे फीचर्स

इंटीरियर की बात करें तो नई किगर में नया फ्रीस्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिफ्रेश्ड अपहोल्स्ट्री और नया कलर थीम मिल सकता है। वहीं, मौजूदा 7-इंच का टीएफटी क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ऑटोमैटिक AC, वायरलेस चार्जर, सेमी-लेदरेट सीट्स, क्रूज कंट्रोल और ARKAMYS साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स भी मौजूद रहेंगे। सेफ्टी के लिए इसमें 17 स्टैंडर्ड फीचर्स हैं जिनमें फ्रंट एयरबैग्स, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें पहले की तरह 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (72PS, 96Nm) और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (100PS, 160Nm) का ऑप्शन मिलेगा। गियरबॉक्स में 5-स्पीड मैनुअल, 5-स्पीड AMT और CVT के ऑप्शन रहेंगे। खास बात यह है कि इस बार किगर में CNG ऑप्शन भी मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फेसलिफ्ट वर्जन थोड़ी ज्यादा कीमत पर आ सकता है।

