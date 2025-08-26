Renault Kiger Facelift Mileage Details revealed माइलेज टेस्ट में भी पास हुई ₹6.29 लाख की ये बजट SUV, 1 लीटर में 20 किमी. से ज्यादा दौड़ेगी; टर्बो वाली पावर भी मिलेगी, Auto Hindi News - Hindustan
माइलेज टेस्ट में भी पास हुई ₹6.29 लाख की ये बजट SUV, 1 लीटर में 20 किमी. से ज्यादा दौड़ेगी; टर्बो वाली पावर भी मिलेगी

भारतीय बाजार में नई रेनो काइगर फेसलिफ्ट (Renault Kiger Facelift) लॉन्च हो गई है। अब 6.29 लाख की ये बजट SUV अपने माइलेज टेस्ट में भी पास हो गई है। जी हां, क्योंकि काइगर फेसलिफ्ट अपने दमदार टर्बो इंजन के साथ 1 लीटर में 20 किमी. से ज्यादा दौड़ सकती है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 03:21 PM
रेनो इंडिया ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV रेनो काइगर फेसलिफ्ट (Renault Kiger Facelift) का नया अवतार पेश कर दिया है। इसकी कीमत 6.29 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस बार कंपनी ने कार के लुक्स और फीचर्स पर खास ध्यान दिया है, जबकि इंजन ऑप्शन पुराने ही रखे गए हैं। हाल ही में इसकी माइलेज डिटेल सामने आई है, जिसके मुताबिक ये एसयूवी 20.38 kmpl तक का शानदार माइलेज देती है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इंजन और पावरट्रेन

नई काइगर (Kiger) में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 72bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम होगा। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स दिए गए हैं।

इसके अलावा 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 100bhp की पावर और 160Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिए गए हैं।

दोनों इंजन का माइलेज?

कारवाले की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रेनो काइगर फेसलिफ्ट के नेचुरल एस्पिरेटेड (Naturally Aspirated) पेट्रोल इंजन का माइलेज 19.83 kmpl है और टर्बो पेट्रोल इंजन का माइलेज इससे ज्यादा है। टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ काइगर फेसलिफ्ट का माइलेज 20.38 kmpl तक पहुंच जाता है। यानी कि ग्राहकों को टर्बो वैरिएंट के साथ पावर और माइलेज दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा।

डिजाइन और फीचर्स

फेसलिफ्टेड काइगर (Kiger) में कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जिससे इसका लुक और भी स्पोर्टी और प्रीमियम लगता है। इसमें नया फ्रंट ग्रिल एंड बंपर, स्टाइलिश अलॉय व्हील्स, LED हेडलाइट्स एंड DRLs और अपग्रेडेड इंटीरियर के साथ एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

क्यों है खास?

रेनो काइगर (Kiger) हमेशा से ही बजट-फ्रेंडली SUV के तौर पर जानी जाती रही है। अब इसके नए फेसलिफ्ट अवतार में स्टाइल, परफॉर्मेंस और माइलेज का बेहतरीन बैलेंस देखने को मिलता है। नई रेनो काइगर फेसलिफ्ट (Renault Kiger Facelift) उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन है, जो किफायती कीमत में स्टाइलिश, फ्यूल-एफिशिएंट और पावरफुल SUV चाहते हैं।

