Hindi Newsऑटो न्यूज़

कल लॉन्च होगी ये नई भौकाली SUV, वेन्यू, ब्रेजा और फ्रोंक्स की हालत खराब! कई एडवांस फीचर से लोड

कल यानी कि 25 अगस्त को रेनो काइगर (Kiger) का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च होने जा रहा है। ये एसयूवी वेन्यू, सोनेट, ब्रेजा और फ्रोंक्स की हालत खराब करने आ रही है, जी हां क्योंकि इसमें कई दमदार फीचर्स हो सकते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 24 Aug 2025 02:35 PM
कल लॉन्च होगी ये नई भौकाली SUV, वेन्यू, ब्रेजा और फ्रोंक्स की हालत खराब! कई एडवांस फीचर से लोड
भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की जबरदस्त डिमांड देखते हुए रेनो (Renault) ने अपनी पॉपुलर SUV काइगर (Kiger) का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। लॉन्चिंग कल (25अगस्त) होगी और इसके साथ ही बुकिंग्स की शुरुआत आज रात (24 अगस्त) से होने की उम्मीद है। यह अब तक का काइगर (Kiger) का सबसे बड़ा अपडेट माना जा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

डिजाइन में फ्रेशनेस

नई रेनो काइगर फेसलिफ्ट (Renault Kiger facelift) को बाहर से एक फ्रेश लुक दिया गया है। इसमें नए फ्रंट डिजाइन, स्टाइलिश अलॉय व्हील्स और मॉडर्न टेल लैंप्स मिलेंगे। कंपनी की प्रमोशनल टीजर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें एक नया येलो कलर ऑप्शन भी जोड़ा जाएगा।

इंटीरियर की बात करें तो इसका केबिन अभी भी ऑल-ब्लैक थीम वाला रहेगा, लेकिन फीचर्स की लिस्ट पहले से ज्यादा एडवांस होगी, ठीक वैसे ही जैसे हाल ही में लॉन्च हुई नई ट्राइबर फेसलिफ्ट (Triber facelift) में देखने को मिले थे।

इंजन और परफॉर्मेंस

इस फेसलिफ्ट में मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं। काइगर (Kiger) पहले की तरह ही दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आएगी। इसमें 1.0L नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल इंजन होगा, जो 71bhp की पावर और 91Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम होगा। वहीं, इसमें 5-स्पीड MT और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स होंगे।

इसके अलावा 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन होगा, जो 99bhp की पावर और 152Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड MT और CVT गियरबॉक्स होंगे। इसके अलावा रेनो (Renault) CNG किट का विकल्प भी कंपनी-सर्टिफाइड फिटमेंट के रूप में दे रही है।

कीमत और टक्कर

नई रेनो काइगर फेसलिफ्ट (Renault Kiger facelift) की कीमतें 6.20 लाख रुपये से लेकर 11.50 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच रखे जाने की उम्मीद है।

किससे होगा मुकाबला?

बाजार में इसका सीधा मुकाबला निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite), हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue), किआ सोनेट (Kia Sonet), मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza), मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) और टोयोटा टेजर (Toyota Taisor) से होगा।

अगर आप कॉम्पैक्ट SUV लेने की सोच रहे हैं, तो कल लॉन्च होने वाली यह नई रेनो काइगर (Renault Kiger) आपके लिए एक बढ़िया विकल्प साबित हो सकती है।

