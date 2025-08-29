कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में वापसी की तैयारी, रेनॉल्ट की नई किगर हुई और भी प्रीमियम; जानिए खासियत

रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी किगर का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बार कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की है लेकिन फीचर्स और लुक्स के मामले में इसे पहले से कहीं ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है।

रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी किगर का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बार कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की है लेकिन फीचर्स और लुक्स के मामले में इसे पहले से कहीं ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। नई रेनॉल्ट किगर (Renault Kiger) का बेस वैरिएंट Authentic अब पुराने बेस मॉडल RXE से सिर्फ 15,000 रुपये महंगा है। वहीं, टॉप-स्पेक Emotion वैरिएंट की कीमत पिछले टॉप मॉडल से केवल 6,000 रुपये ज्यादा रखी गई है। यानी थोड़ी-सी कीमत बढ़ाकर कंपनी ने ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स और बेहतर वैल्यू-फॉर-मनी ऑफर किया है।

ज्यादा स्टाइलिश हुई एसयूवी सिर्फ नाम भर का अपडेट नहीं बल्कि नई किगर एक फ्रेश और मॉडर्न वर्जन के रूप में आई है। एक्सटीरियर डिजाइन में ताजगी दिखती है और इंटीरियर को और प्रीमियम बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और नए कम्फर्ट फीचर्स जोड़े गए हैं। कंपनी का कहना है कि इसे खासतौर पर भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि यह हर तरह से ज्यादा प्रैक्टिकल और स्टाइलिश लगे।

इस सेगमेंट में धांसू एसयूवी मौजूद पिछले कुछ समय से की बिक्री उतनी दमदार नहीं रही जितनी उम्मीद की जा रही थी। वजह साफ है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पहले से ही टाटा पंच, मारुति फ्रोंक्स और हुंडई एक्सटर जैसी गाड़ियां ग्राहकों के बीच छाई हुई हैं। ऐसे में रेनॉल्ट के लिए मार्केट में फिर से पकड़ मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि इस फेसलिफ्ट अपडेट को कंपनी गेम-चेंजर के रूप में पेश कर रही है। बेहतर डिजाइन और फीचर्स पैकेजिंग के साथ नई किगर अब ग्राहकों को ज्यादा अट्रेक्ट कर सकती है।

धांसू हैं नई किगर के फीचर्स नई किगर को पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लुक देने के लिए इसके एक्सटीरियर में बदलाव किए गए हैं। फ्रंट ग्रिल और बंपर को नया डिजाइन मिला है। साथ ही एलईडी डीआरएल और स्टाइलिश हेडलैंप इसे और स्पोर्टी बनाते हैं। इंटीरियर की बात करें तो इसमें नए इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और बेहतर स्पेस मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं दी गई हैं। सेफ्टी के लिए मल्टीपल एयरबैग्स, ईएसपी, हिल-स्टार्ट असिस्ट और रियरव्यू कैमरा जैसी खूबियां जोड़ी गई हैं।