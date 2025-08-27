₹6.29 लाख की इस SUV के लिए कंपनी ने 4 एक्ससेरीज पैक किए लॉन्च, ये इसे टॉप मॉडल जैसा बना देंगे
रेनो ने नई काइगर में लगाए जा सकने वाले सभी संभावित एक्सेसरीज का भी खुलासा किया है। अलग-अलग एक्सेसरीज पर जाने से पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि रेनो काइगर फेसलिफ्ट के साथ विशेष एक्सेसरीज पैक भी दे रही है। इन्हें अट्रैक्टिव पैक, इनिशियल पैक, एसयूवी पैक और स्मार्ट पैक कहा जाता है।
अलग-अलग एक्सेसरीज पर जाने से पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि रेनो काइगर फेसलिफ्ट के साथ विशेष एक्सेसरीज पैक भी दे रही है। इन्हें अट्रैक्टिव पैक, इनिशियल पैक, एसयूवी पैक और स्मार्ट पैक कहा जाता है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं।
1. अट्रैक्टिव पैक
अट्रैक्टिव पैक में बोनट स्कूप, फ्रंट ग्रिल इन्सर्ट, फ्रंट बम्पर गार्निश, फॉग लैंप गार्निश, डोर हैंडल गार्निश, प्रिंटेड कार्पेट फ्लोर मैट, रूफ लैंप गार्निश और टेल लैंप गार्निश को शामिल किया गया है।
2. इनिशियल पैक
इनिशियल पैक में कंपनी मड फ्लैप्स, आर्मरेस्ट कंसोल ऑर्गनाइजर, डिजाइनर फ्लोर मैट, वैक्यूम क्लीनर, व्हील लॉक, इंजन गार्ड (स्टील) और कार कवर दे रही है।
3. SUV पैक
SUV पैक की बात करें तो इसमें बोनट प्रोटेक्टर, बॉडी साइड क्लैडिंग, बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर, मोल्डेड फ्लोर मैट, रियर ट्रंक क्लैडिंग और क्रोम इन्सर्ट के साथ विंड डिफ्लेक्टर को शामिल किया गया है।
4. स्मार्ट पैक
स्मार्ट पैक की बात करें तो इसमें इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट, एयर प्यूरीफायर, डैश कैम और 3D फ्लोर मैट शामिल किया गया है।
इन चुनिंदा एक्सेसरीज पैक के अलावा ग्राहक रेनो की कई एक्सेसरीज चुन सकते हैं, जैसा कि लिस्ट में बताया गया है। इनमें एक्सटीरियर एक्सेसरीज और इंटीरियर एक्सेसरीज के साथ-साथ फ्लोर मैट ऑप्शन, लाइफ-ऑन-बोर्ड एक्सेसरीज, सामान्य एक्सेसरीज और यहां तक कि 16-इंच के एलॉय व्हील भी शामिल हैं। रेनो काइगर जहां कई स्टाइलिश और फंक्शनल फीचर्स और इक्युपमेंट प्रदान करती है। वहीं कंपनी खरीदारों को अपनी काइगर को व्यक्तिगत बनाने के लिए कई आधिकारिक एक्सेसरीज भी दे रही है। इन एक्सेसरीज के साथ, ग्राहक एक बिल्कुल अलग लुक पा सकते हैं।
काइगर फेसलिफ्ट के बोनट के नीचे वही 1.0-लीटर इंजन मिलता है जो NA पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल दोनों रूपों में उपलब्ध है। टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ, अधिकतम प्रदर्शन 100 PS तक है। रेनो काइगर फेसलिफ्ट की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह उन कुछ ऑप्शन में से एक है जो एक स्मूथ CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन प्रदान करते हैं। जबकि अन्य पारंपरिक टॉर्क कन्वर्टर, AMT या DCT प्रदान करते हैं।
