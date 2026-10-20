पैसों का रखिए इंतजाम! बड़ी फैमिली के लिए आने वाली हैं 3 नई 7-सीटर हाइब्रिड SUV, जानिए कब होंगी लॉन्च

भारतीय मार्केट में हाइब्रिड गाड़ियां खरीदने वाले ग्राहकों के पास फिलहाल मास-मार्केट और लग्जरी दोनों ही सेगमेंट में काफी सीमित ऑप्शन हैं। अगर बात 7-सीटर हाइब्रिड गाड़ियों की करें, तो ऑप्शन और भी कम रह जाते हैं।

भारतीय मार्केट में हाइब्रिड गाड़ियां खरीदने वाले ग्राहकों के पास फिलहाल मास-मार्केट और लग्जरी दोनों ही सेगमेंट में काफी सीमित ऑप्शन हैं। अगर बात 7-सीटर हाइब्रिड गाड़ियों की करें, तो ऑप्शन और भी कम रह जाते हैं। इस सेगमेंट में अभी केवल टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस और एमजी हेक्टर टोमाहॉक PHEV जैसे ही कुछ नाम मौजूद हैं। हालांकि, आने वाले कुछ महीनों में यह तस्वीर बदलने वाली है। मारुति सुजुकी, हुंडई, किआ, टोयोटा और रेनॉल्ट जैसी दिग्गज कंपनियां भारत में कई नई 7-सीटर हाइब्रिड कारें लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। आइए जानते हैं आने वाली ऐसी ही तीन बड़ी 7-सीटर हाइब्रिड कारों के बारे में।

रेनॉल्ट डस्टर 7-सीटर रेनॉल्ट वर्ष 2027 में अपनी मशहूर डस्टर का 7-सीटर वर्जन लाने की तैयारी में है। इसे भारत में 'रेनॉल्ट बोरियल' नाम दिया जा सकता है। यह नई एसयूवी डेशिया बिगस्टर से प्रेरित होगी। यह अपने 5-सीटर मॉडल की तुलना में ज्यादा लंबी और ज्यादा स्पेस वाली होगी। आरजीएमपी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इस कार में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.8-लीटर का पावरफुल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है।

किआ कार्निवल हाइब्रिड किआ भारतीय मार्केट के लिए अपनी प्रीमियम एमपीवी कार्निवल के हाइब्रिड मॉडल को लाने जा रही है। यह अगले साल की शुरुआत में दस्तक दे सकती है। इस 7-सीटर एमपीवी में 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक ताकतवर इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी। यह 180bhp की पावर और 265Nm का टॉर्क जनरेट करती है। वहीं, इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 73.4bhp की पावर और 304Nm का टॉर्क देगी। इसके साथ स्मूथ ड्राइविंग के लिए 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है।