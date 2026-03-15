बजट रखिए तैयार! मार्केट में तहलका मचाने आ रही रेनॉल्ट की ये 3 धांसू कार; इनमें नई डस्टर भी शामिल

Mar 15, 2026 04:37 pm IST

फ्रांसीसी कार कंपनी रेनॉल्ट (Renault) अब भारतीय बाजार में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि वह 2030 तक भारत में 4 नए मॉडल लॉन्च करेगी। इनमें से 3 दमदार SUV होंगी और अगले साल तक सड़कों पर दिखने लगेंगी।

फ्रांसीसी कार कंपनी रेनॉल्ट (Renault) अब भारतीय बाजार में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि वह 2030 तक भारत में 4 नए मॉडल लॉन्च करेगी। इनमें से 3 दमदार SUV होंगी और अगले साल तक सड़कों पर दिखने लगेंगी। इसमें सबसे बड़ा नाम है 'डस्टर' जो अपनी तीसरी जनरेशन में एक नए अवतार के साथ वापसी कर रही है। रेनॉल्ट ने इन कारों को भारतीय ग्राहकों की पसंद और यहाँ की सड़कों के हिसाब से खास तौर पर री-इंजीनियर किया है। आइए जानते हैं कंपनी की अपकमिंग तीनों मॉडलों के बारे में विस्तार से।

ऑल-न्यू रेनॉल्ट डस्टर भारत में कभी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की शुरुआत करने वाली डस्टर अब अपने सबसे मॉडर्न अवतार में आ रही है। कंपनी इसे 17 मार्च को लॉन्च करने वाली है। इस बार डस्टर सिर्फ मजबूती के लिए नहीं, बल्कि लग्जरी के लिए भी जानी जाएगी। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट (ऑटोमैटिक पिछला दरवाजा), वेंटिलेटेड सीटें और 10.25-इंच का डिजिटल क्लस्टर जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। शुरुआत में यह 1.0 और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। हालांकि, साल के अंत तक इसमें 1.8-लीटर का हाइब्रिड सिस्टम भी जोड़ा जाएगा।

रेनॉल्ट 3-रो 7-सीटर SUV अगर आप बड़े परिवार के लिए स्टाइलिश गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो डस्टर पर आधारित यह 7-सीटर SUV आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगी। इस साल के अंत तक आने वाली यह कार डिजाइन के मामले में डस्टर से अलग और ज्यादा 'एलिगेंट' दिखेगी। कंपनी इसका नाम भी अलग रखेगी। इसमें दूसरी लाइन की सीटों पर ज्यादा जगह (Space) मिलेगी और इंटीरियर में सॉफ्ट-टच मटेरियल और हाई-क्वालिटी प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा। इसमें भी आपको 1.3 लीटर टर्बो और 1.8 लीटर हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन मिलेगा।