भारतीय मार्केट में तहलका मचाने जा रही रेनॉल्ट, 2030 तक लॉन्च होंगे कई मॉडल; जानिए पूरा प्लान
भारतीय कार मार्केट में पकड़ मजबूत करने के लिए रेनॉल्ट (Renault) एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। इसके तहत कंपनी भारतीय मार्केट में साल 2030 तक कई नए मॉडल को लॉन्च करेगी।
भारतीय कार मार्केट में पकड़ मजबूत करने के लिए रेनॉल्ट (Renault) एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। कंपनी ने हाल ही में अपनी नई 'Bridger' कॉन्सेप्ट कार से पर्दा उठाया है। यही कार आने वाले समय में रेनॉल्ट की नई सब-4-मीटर (4 मीटर से छोटी) SUV का बेस बनेगी। इस नई कार को अगले साल यानी 2027 के अंत से पहले भारत में लॉन्च करने की योजना है। इस कार को पूरी तरह से भारत में ही बनाया और असेंबल किया जाएगा। तमिलनाडु के प्लांट से यह कार न सिर्फ देश के लिए बनेगी, बल्कि इसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा।
कुछ ऐसी दिखेगी कार
यह नई SUV खासकर पहली बार कार खरीदने वालों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इसका साइज कॉम्पैक्ट होगा। इससे इसे शहर के ट्रैफिक में चलाना आसान रहेगा। छोटा साइज होने के बावजूद इसमें स्पेस की कोई कमी नहीं होगी। इस कार का ग्राउंड क्लीयरेंस 200 मिमी (mm) है, जो भारतीय सड़कों के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें 400 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलेगा। साथ ही, पीछे की सीट पर 200 मिमी का शानदार लेगरूम मिलेगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Renault Duster
₹ 10.49 - 18.71 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 10.99 - 19.3 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.69 - 18.99 लाख
Nissan Tekton
₹ 11 - 18 लाख
इन कारों से होगा मुकाबला
भारतीय मार्केट में यह नई SUV रेनॉल्ट काइगर से ऊपर के सेगमेंट में बैठेगी। इस सब-4-मीटर कार का सीधा मुकाबला किआ साइरोस और महिंद्रा विजन S से होगा। इसका लुक रेनॉल्ट की ग्लोबल SUV स्टाइल जैसा मॉडर्न और बोल्ड है। यह कार कंपनी के नए आरजीएमपी (RGMP) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इस प्लेटफॉर्म पर पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक (EV) तीनों गाड़ियां बन सकती हैं। माना जा रहा है कि लॉन्चिंग के समय इसमें काइगर वाला ही 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और गियरबॉक्स मिलेगा।
क्या है कंपनी का प्लान
बता दें कि कंपनी साल 2030 तक भारत में चार नए मॉडल उतारेगी। इस प्रोग्राम की हर गाड़ी को भारत में ही डिजाइन और तैयार किया जाएगा। इसकी शुरुआत नई जनरेशन की 'डस्टर' से हो चुकी है। रेनॉल्ट अपने 'futuREady' प्लान के तहत भारत को एक बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में देख रहा है। कंपनी अगले साल तक नई डस्टर का 7-सीटर मॉडल भी मार्केट में लाएगी। इस 3-रो SUV के आने के ठीक बाद ही ब्रिजर बेस्ड कॉम्पैक्ट SUV को लॉन्च किया जाएगा।
जल्द आएगी हाइब्रिड डस्टर
रेनॉल्ट का प्लान यहीं खत्म नहीं होता। कंपनी इसी साल के अंत तक डस्टर रेंज में 1.8 लीटर का दमदार स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम भी जोड़ेगी। इससे ग्राहकों को बेहतरीन माइलेज और परफॉर्मेंस मिलेगी। इसके साथ ही, कंपनी आने वाले सालों में आम आदमी के बजट में आने वाली एक किफायती इलेक्ट्रिक कार (EV) भी पेश करेगी। कुल मिलाकर, रेनॉल्ट भारत में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत बेहद आक्रामक तरीके से कर रही है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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