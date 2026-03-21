रेनॉल्ट का मास्टर प्लान: डस्टर के बाद आएंगी 4 नई SUV, हाइब्रिड-EV कारों पर रहेगा फोकस; जानिए डिटेल्स
रेनॉल्ट (Renault) अब भारत को अपने ग्लोबल मैप का सबसे बड़ा सेंटर बनाने की तैयारी में है। कंपनी ने अपने नए 'futuREady' विजन का खुलासा किया है, जिसके तहत 2030 तक भारतीय बाजार में 4 नए धांसू मॉडल लॉन्च किए जाएंगे।
दिग्गज फ्रांसीसी कार कंपनी रेनॉल्ट (Renault) अब भारत को अपने ग्लोबल मैप का सबसे बड़ा सेंटर बनाने की तैयारी में है। कंपनी ने अपने नए 'futuREady' विजन का खुलासा किया है, जिसके तहत 2030 तक भारतीय बाजार में 4 नए धांसू मॉडल लॉन्च किए जाएंगे। रेनॉल्ट का इरादा सिर्फ कारें बेचना ही नहीं, बल्कि भारत को एक ऐसा 'प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट हब' बनाना है जहां से बनी गाड़ियां पूरी दुनिया के बाजारों में भेजी जाएंगी। कंपनी की इस नई पारी में पेट्रोल इंजन के साथ-साथ हाइब्रिड और पूरी तरह इलेक्ट्रिक (EV) कारों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। आइए जानते हैं कंपनी की प्लानिंग के बारे में विस्तार से।
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Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
डस्टर का जलवा और नए मॉडल्स की एंट्री
हाल ही में रेनॉल्ट ने अपनी आइकॉनिक 'डस्टर' (Duster) के थर्ड जनरेशन को भारत में उतारा है। इसकी शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये रखी गई है। डस्टर के इसी प्लेटफॉर्म पर अगले फाइनेंशियल ईयर तक एक '7-सीटर' एसयूवी लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा, अगले साल खत्म होने से पहले कंपनी एक नई 'सब-फोर-मीटर' एसयूवी भी लाने वाली है। यानी रेनॉल्ट अब हर बजट और जरूरत वाले ग्राहकों को टारगेट करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है।
मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में हलचल
रेनॉल्ट के इस नए सफर का सबसे बड़ा चेहरा 'Bridger Concept' है, जिसे कुछ हफ्ते पहले ही पेश किया गया है। यह कार भारत के सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एंट्री करेगी और किगर (Kiger) से ऊपर पोजीशन की जाएगी। इस कॉन्सेप्ट कार में 200mm का तगड़ा ग्राउंड क्लीयरेंस और 18-इंच के बड़े व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे एक मस्कुलर लुक देते हैं। साथ ही, इसके केबिन को काफी स्पेसियस बनाया गया है, जिसमें 400 लीटर का बड़ा बूट स्पेस और पीछे बैठने वालों के लिए जबरदस्त लेग-रूम मिलने वाला है।
हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पर बड़ा दांव
रेनॉल्ट अब पेट्रोल इंजन के साथ-साथ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक (EV) पर भी फोकस कर रही है। नई डस्टर में जल्द ही 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलेगा, जो आगे चलकर दूसरे मॉडल्स में भी इस्तेमाल होगा। कंपनी की कोशिश है कि भारत में ही बनी एक सस्ती और किफायती इलेक्ट्रिक कार भी जल्द पेश की जाए। लोकल लेवल पर पार्ट्स बनाने और नई टेक्नोलॉजी के दम पर रेनॉल्ट भारत में अपनी एक नई और मजबूत पहचान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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