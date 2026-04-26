डस्टर के बाद नई 7-सीटर SUV लाने की तैयारी में रेनॉल्ट, फीचर्स भी होंगे दमदार; जानिए कब होगी लॉन्च
रेनॉल्ट इंडिया का पूरा फोकस अब भारतीय ग्राहकों की बदलती पसंद और प्रीमियम फीचर्स पर है। इसी क्रम में कंपनी भारतीय मार्केट में एक नई 7-सीटर एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।
रेनॉल्ट इंडिया के लिए आने वाला साल बहुत बड़ा होने वाला है। दरअसल, थर्ड जेनरेशन की डस्टर को भारतीय मार्केट में उतारने के बाद कंपनी ने अब साल 2030 तक तीन और नए मॉडल लाने का प्लान तैयार कर लिया है। रेनॉल्ट का पूरा फोकस अब भारतीय ग्राहकों की बदलती पसंद और प्रीमियम फीचर्स पर है। इसी क्रम में कंपनी एक नई 7-सीटर एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसे अक्टूबर के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कंपनी की अपकमिंग 7-सीटर एसयूवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।
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Renault Duster
₹ 10.49 - 18.71 लाख
Renault Kwid
₹ 4.3 - 5.99 लाख
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
कुछ ऐसी होगी नई 7-सीटर एसयूवी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह एसयूवी काफी हद तक नई डस्टर पर ही बेस्ड होगी। हालांकि, इसकी अपनी एक अलग पहचान होगी। जहां डस्टर अपनी रफ-एंड-टफ और ऑफ-रोडिंग लुक के लिए जानी जाती है। वहीं, यह नई 3-रो एसयूवी पूरी तरह से फैमिली को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका डिजाइन थोड़ा प्रीमियम होगा। इसमें 18-इंच के क्लासिक व्हील्स और स्लीक लुक देखने को मिलेगा। कंपनी इसमें 5-सीटर के अलावा 6 और 7-सीटर के ऑप्शन भी दे सकती है।
दमदार होंगे एसयूवी के फीचर्स
इस नई 7-सीटर गाड़ी का केबिन भी काफी आलीशान होने वाला है। इसमें 10.25-इंच का डिजिटल क्लस्टर, 10.1-इंच की बड़ी टचस्क्रीन और लेवल-2 ADAS सेफ्टी के अलावा कुछ खास 'बॉस मोड' और पीछे की सीटों के लिए वेंटिलेशन जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर का ताकतवर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 161bhp की पावर देगा। बाद में कंपनी इसमें 1.8-लीटर का हाइब्रिड इंजन भी जोड़ सकती है जिससे माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों बढ़िया हो जाएंगे।
इसके बाद आएगी रेनॉल्ट ब्रिजर
इसके ठीक एक साल बाद रेनॉल्ट अपनी एक और नई कॉम्पैक्ट एसयूवी 'ब्रिजर' को मार्केट में उतारेगी। रेनॉल्ट ब्रिजर को किगर के ऊपर रखा जाएगा। यह एक प्रीमियम मॉडल होगा। इसकी सीधी टक्कर महिंद्रा की आने वाली नई गाड़ियों से होगी। करीब 200 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस वाली इस एसयूवी में सामान रखने के लिए 400 लीटर की बड़ी जगह मिलेगी। शुरुआत में यह पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। हालांकि, 2028 तक इसका इलेक्ट्रिक अवतार (EV) भी देखने को मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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