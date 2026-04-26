डस्टर के बाद नई 7-सीटर SUV लाने की तैयारी में रेनॉल्ट, फीचर्स भी होंगे दमदार; जानिए कब होगी लॉन्च

Apr 26, 2026 02:21 pm IST

रेनॉल्ट इंडिया का पूरा फोकस अब भारतीय ग्राहकों की बदलती पसंद और प्रीमियम फीचर्स पर है। इसी क्रम में कंपनी भारतीय मार्केट में एक नई 7-सीटर एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

रेनॉल्ट इंडिया के लिए आने वाला साल बहुत बड़ा होने वाला है। दरअसल, थर्ड जेनरेशन की डस्टर को भारतीय मार्केट में उतारने के बाद कंपनी ने अब साल 2030 तक तीन और नए मॉडल लाने का प्लान तैयार कर लिया है। रेनॉल्ट का पूरा फोकस अब भारतीय ग्राहकों की बदलती पसंद और प्रीमियम फीचर्स पर है। इसी क्रम में कंपनी एक नई 7-सीटर एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसे अक्टूबर के आसपास लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कंपनी की अपकमिंग 7-सीटर एसयूवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी होगी नई 7-सीटर एसयूवी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह एसयूवी काफी हद तक नई डस्टर पर ही बेस्ड होगी। हालांकि, इसकी अपनी एक अलग पहचान होगी। जहां डस्टर अपनी रफ-एंड-टफ और ऑफ-रोडिंग लुक के लिए जानी जाती है। वहीं, यह नई 3-रो एसयूवी पूरी तरह से फैमिली को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका डिजाइन थोड़ा प्रीमियम होगा। इसमें 18-इंच के क्लासिक व्हील्स और स्लीक लुक देखने को मिलेगा। कंपनी इसमें 5-सीटर के अलावा 6 और 7-सीटर के ऑप्शन भी दे सकती है।

दमदार होंगे एसयूवी के फीचर्स इस नई 7-सीटर गाड़ी का केबिन भी काफी आलीशान होने वाला है। इसमें 10.25-इंच का डिजिटल क्लस्टर, 10.1-इंच की बड़ी टचस्क्रीन और लेवल-2 ADAS सेफ्टी के अलावा कुछ खास 'बॉस मोड' और पीछे की सीटों के लिए वेंटिलेशन जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.2-लीटर का ताकतवर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 161bhp की पावर देगा। बाद में कंपनी इसमें 1.8-लीटर का हाइब्रिड इंजन भी जोड़ सकती है जिससे माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों बढ़िया हो जाएंगे।