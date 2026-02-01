₹5.76 लाख की इस 7-सीटर कार पर टूटी भीड़, कंपनी की बिक्री में 33% की बंपर उछाल

संक्षेप: रेनो इंडिया (Renault India) ने जनवरी 2026 में 33% की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। रेनो की ट्राइबर (Triber) और काइगर (Kiger) सफलता की सबसे बड़ी वजह रही। रेनो डस्टर (Duster) ने रेनो ग्राहकों का खूब उत्साह बढ़ाया।

रेनेो इंडिया (Renault India) ने साल 2026 की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। कंपनी ने जनवरी 2026 में कुल 3,715 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल जनवरी 2025 में बिके 2,780 यूनिट्स के मुकाबले 33.6% सालाना (YoY) ग्रोथ दिखाती है। खास बात यह है कि यह बढ़त पूरे ऑटो इंडस्ट्री के औसत ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। आइए जरा विस्तार से इसकी सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

ट्राइबर और काइगर की जबरदस्त डिमांड

रेनो (Renault) की इस मजबूत शुरुआत के पीछे ट्राइबर (Triber) और काइगर (Kiger) की लगातार बढ़ती डिमांड सबसे बड़ी वजह रही। इन दोनों मॉडलों ने मिलकर 45.3% की YoY ग्रोथ दर्ज की है। 2025 की दूसरी छमाही में नए अपडेट्स और लॉन्च के बाद से इन गाड़ियों को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है।

रेनो का आत्मविश्वास बढ़ा

रेनो इंडिया (Renault India) के वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स एंड मार्केटिंग) फ्रांसिस्को हिडाल्गो ने कहा कि 2026 की शुरुआत कंपनी के लिए एक नया अध्याय है। उन्होंने बताया कि काइगर (Kiger) और ट्राइबर (Triber) लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और आइकॉनिक डस्टर (Duster) की वापसी ने देशभर में ग्राहकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। कंपनी के मुताबिक, डीलरशिप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूछताछ में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है।



न्यू-जेन रेनो डस्टर ने लूटी महफिल

26 जनवरी 2026 को रेनो (Renault) ने भारत में नई जेनरेशन डस्टर (Duster) को पेश किया, जो कंपनी के ग्लोबल प्लान 2027 के तहत पहला प्रोडक्ट है। यह SUV खासतौर पर भारतीय ग्राहकों के लिए तैयार की गई है, जिसमें 90% एलिमेंट्स भारत के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं।

नई डस्टर (Duster) में 5-स्टार सेफ्टी स्टैंडर्ड, 14 सेगमेंट-फर्स्ट और बेस्ट फीचर्स और 700 लीटर का बड़ा बूट स्पेस (रूफ तक) मिलता है। इसमें गूगल बिल्ट-इन (Google Built-in) के साथ ओपनR लिंक (OpenR Link) इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।

दमदार इंजन ऑप्शन

नई रेनो डस्टर (Renault Duster) 3 इंजन विकल्पों के साथ आएगी। इसमें हाइब्रिड इंजन भी दिया गया है, जो 1.4 kWh बैटरी पैक के साथ आती है। ये बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती है।

भारत में रेनोका मजबूत नेटवर्क

रेनो इंडिया (Renault India) की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चेन्नई के ओरगडम में स्थित है, जिसकी सालाना क्षमता 4.8 लाख यूनिट्स है। कंपनी का देशभर में 350+ सेल्स और 450+ सर्विस टचपॉइंट्स का नेटवर्क है, जिसमें वर्सशॉप ऑन व्हील्स (Workshop on Wheels) जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।