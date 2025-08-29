CNG किट से इस कंपनी की कारों की डिमांड बढ़ी, अब फैक्टरी फिटेड किट लगाने की कर रही तैयारी

काइगर के साथ रेनो ने इसी तरह की स्ट्रैटजी अपनाई है, जिसमें सरकार द्वारा अप्रूव्ड, ऑफिशियली CNG रेट्रोफिटमेंट किट की पेशकश की गई है। यह सही दिशा में एक कदम है, लेकिन अपकमिंग B-MPV और C-SUV मॉडलों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है।

रेनो-निसान जॉइंट वेंचर में पूरी हिस्सेदारी हासिल करने के बाद, रेनो इंडिया अपने अग्रेसिव रुख को और व्यापक बनाने की तैयारी में है। कार निर्माता द्वारा मल्टी फंक्शनल अप्रोच वाली एक नई इंडिया-सेंट्रिक स्ट्रैटजी तैयार करने के बीच, ट्राइबर MPV के CNG वर्जन की डिमांड में भारी वृद्धि देखी गई है। इससे फ्रांसीसी कार निर्माता का CNG मॉडलों के लिए सकारात्मक रुझान की भविष्यवाणी करने का विश्वास और मजबूत होता है।

हालांकि, कार निर्माता अपनी मौजूदा कारों के लिए फैक्टरी-फिटेड CNG किट उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, बशर्ते डिमांड और बढ़ जाए।