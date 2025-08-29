Renault India Commits to Multi powertrain Approach CNG किट से इस कंपनी की कारों की डिमांड बढ़ी, अब फैक्टरी फिटेड किट लगाने की कर रही तैयारी, Auto Hindi News - Hindustan
Renault India Commits to Multi powertrain Approach

CNG किट से इस कंपनी की कारों की डिमांड बढ़ी, अब फैक्टरी फिटेड किट लगाने की कर रही तैयारी

काइगर के साथ रेनो ने इसी तरह की स्ट्रैटजी अपनाई है, जिसमें सरकार द्वारा अप्रूव्ड, ऑफिशियली CNG रेट्रोफिटमेंट किट की पेशकश की गई है। यह सही दिशा में एक कदम है, लेकिन अपकमिंग B-MPV और C-SUV मॉडलों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 12:56 PM
रेनो-निसान जॉइंट वेंचर में पूरी हिस्सेदारी हासिल करने के बाद, रेनो इंडिया अपने अग्रेसिव रुख को और व्यापक बनाने की तैयारी में है। कार निर्माता द्वारा मल्टी फंक्शनल अप्रोच वाली एक नई इंडिया-सेंट्रिक स्ट्रैटजी तैयार करने के बीच, ट्राइबर MPV के CNG वर्जन की डिमांड में भारी वृद्धि देखी गई है। इससे फ्रांसीसी कार निर्माता का CNG मॉडलों के लिए सकारात्मक रुझान की भविष्यवाणी करने का विश्वास और मजबूत होता है।

ये भी पढ़ें:बजाज ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400R पर विचार को तैयार, ये अफॉर्डेबल कैफे रेसर मोटरसाइकिल

रेनो को अब भारतीय ऑटो बाजार में विभिन्न सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का अंदाजा होने लगा है। सही कदमों का दायरा केवल CNG को शामिल करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों सहित पावरट्रेन पेशकशों में विविधता लाने का भी खुलापन है। रेनो का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना भी है, जिससे भारत ग्लोबल-स्पेसिफिक मॉडलों के लिए एक लॉन्चपैड बन सके।

