डस्टर से लेकर क्विड तक, Renault की कारों पर इस महीने 2.10 लाख रुपये तक का फायदा

रेनो की कारों पर इस महीने तगड़े बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। आप कंपनी की कारों को 2.10 लाख रुपये तक के बेनिफिट के साथ खरीद सकते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं कि इस महीने कौन सी रेनो कार पर क्या बेनिफिट मिल रहे हैं।

रेनो की कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस महीने आपके लिए शानदार डील है। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अपनी कारों के लिए नवंबर 2026 के डिस्काउंट और ऑफर्स का ऐलान कर दिया है। इस महीने कंपनी की Duster, Kiger, Triber और Kwid पर कई तरह के बेनिफिट मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा छूट कंपनी की फ्लैगशिप SUV Duster पर दी जा रही है। इस एसयूवी को ग्राहक 2.10 लाख रुपये तक के बेनिफिट के साथ खरीद सकते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं कि इस महीने कौन सी रेनो कार पर क्या बेनिफिट मिल रहे हैं।

रेनो डस्टर पर 2.10 लाख रुपये तक के फायदे रेनो डस्टर पर इस महीने कंपनी सबसे ज्यादा ऑफर दे रही है। इसके टॉप Techno+ और Iconic वेरिएंट खरीदने वाले ग्राहकों के पास 50,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट या 4.99 पर्सेंट इंटरेस्ट रेट वाली कम EMI स्कीम चुनने का ऑप्शन है। इन वेरिएंट पर 1.50 लाख रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। जबकि, लोअर वेरिएंट पर यह फायदा 1 लाख रुपये तक है। इसके अलावा पुरानी कार को स्क्रैप कराने पर 25,000 रुपये तक का स्क्रैपेज बोनस मिल सकता है। हालांकि, इसे एक्सचेंज बोनस के साथ नहीं लिया जा सकता। कंपनी 10,000 रुपये तक का लॉयल्टी बोनस भी दे रही है। डस्टटर की एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख से 19.49 लाख रुपये के बीच है।

रेनो काइगर पर 65,000 रुपये तक की छूट रेनो काइगर पर नवंबर में 65,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। इसमें 25,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट और Evolution+, Techno के साथ Emotion वेरिएंट पर 25,000 रुपये तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल है। इसके अलावा, जरूरी डॉक्युमेंट्स जमा करने वाले ग्राहकों को 10,000 रुपये तक का लॉयल्टी बोनस भी मिल सकता है। एलिजिबल बायर्स को 5,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट बेनिफिट या 4,000 रुपये तक का रूरल बेनिफिट भी दिया जा रहा है। काइगर की कीमत 5.81 लाख से 10.40 लाख रुपये तक है।

रेनो ट्राइबर पर 55,000 रुपये तक के फायदे रेनो ट्राइबर एमपीवी पर इस महीने 55,000 रुपये तक के ऑफर मिल रहे हैं। इसमें 25,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 25,000 रुपये तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल है। कंपनी ट्राइबर पर लॉयल्टी बेनिफिट भी दे रही है, लेकिन इसके मैक्सिमम अमाउट का खुलासा अभी नहीं किया गया है। इसके अलावा, ग्राहक 5,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट बेनिफिट या 4,000 रुपये तक का रूरल बेनिफिट ले सकते हैं। ट्राइबर की एक्स-शोरूम कीमत 5.81 लाख से 9 लाख रुपये है।

रेनो क्विड पर 40,000 रुपये तक की छूट रेनो क्विड पर नवंबर में 40,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है। इसमें 15,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 25,000 रुपये तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल है। इस हैचबैक पर कंपनी की तरफ से कोई अडिशनल ऑफर नहीं दिया जा रहा है। क्विड की कीमत 4.53 लाख से 5.61 लाख रुपये के बीच है।