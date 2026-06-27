E85 और E100 फ्यूल के लिए ये कंपनी ला रही नया इंजन, इस SUV से होगी शुरुआत; हाइब्रिड भी आएगा

रेनो डस्टर भारत में हॉर्स पारवट्रेन द्वारा बनाए गए हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल करने वाली पहली गाड़ी हो सकती है। डस्टर अभी 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। भारत के लिए ई-टेक 160 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन की घोषणा की गई है।

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दुनियाभर के ऑटोमोबाइल बाजार ग्रीन मोबिलिटी ऑप्शन की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। इसके लिए हाइब्रिड इंजन सबसे बड़ा और पॉपुलर ऑप्शन बनकर सामने आया था। हाइब्रिड कारों की इसी बढ़ती डिमांड को देखते हुए, OEMs ग्राहकों की बदलती पसंद के हिसाब से अपनी स्ट्रैटजी बदल रहे हैं। भारत में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां हाइब्रिड कार पॉपुलर हो रही हैं। इस सेक्टर में रेनो-जीली-ऑन्ड (Renault-Geely-owned) वाली हॉर्स पावरट्रेन (Horse Powertrain) भारत में $370 मिलियन (लगभग 3,500 करोड़ रुपए) के निवेश की योजना बना रही है।

रेनो डस्टर भारत में हॉर्स पारवट्रेन द्वारा बनाए गए हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल करने वाली पहली गाड़ी हो सकती है। डस्टर अभी 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। भारत के लिए ई-टेक 160 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन की घोषणा की गई है। इसे 2026 की दिवाली के आसपास पेश करने की प्लानिंग है। रेनो और जीली की एक्सपर्टाइज के साथ, हॉर्स पावरट्रेन हाइब्रिड पावरट्रेन में माहिर है, जिसमें प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और रेंज-एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल (EREV) शामिल हैं। हॉर्स पावरट्रेन मौजूदा बैटरी-इलेक्ट्रिक व्हीकल में बड़े बदलाव किए बिना हाइब्रिड सिस्टम लगाने में भी माहिर है।

पिछले साल, हॉर्स पावरट्रेन ने अपना 'फ्यूचर हाइब्रिड सिस्टम' पेश किया था, जो एक कॉम्पैक्ट पैकेज में ICE इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम और अन्य कम्पोनेंट को एक साथ लाता है। डुअल मोटर और सिंगल मोटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध, दोनों हाइब्रिड वर्जन में 1.5-लीटर 4-सिलेंडर इंजन लगाया जा सकता है। इसी आर्किटेक्चर का इस्तेमाल डस्टर के आने वाले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ किया जा सकता है, जिसमें 1.8-लीटर 4-सिलेंडर इंजन होगा।

ब्रिजर में मिलेगा हॉर्स पावरट्रेन हाइब्रिड सिस्टम

हॉर्स पावरट्रेन अपने हाइब्रिड सिस्टम के थ्री-सिलेंडर वर्जन पर भी काम कर रही है। इसका इस्तेमाल आने वाली रेनो ब्रिजर के साथ किया जा सकता है। इस हाइब्रिड सिस्टम के कई वर्जन संभव हैं, जिससे अलग-अलग आकार की गाड़ियों के साथ इसे आसानी से जोड़ा जा सकता है। साथ ही, यह फ्रंट-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव दोनों कॉन्फिगरेशन को सपोर्ट करता है। एक और फायदा यह है कि हॉर्स पावरट्रेन का हाइब्रिड सेटअप कई तरह के फ्यूल ऑप्शन को सपोर्ट करता है, जैसे कि प्योर पेट्रोल, E85, E100 और यहां तक ​​कि सिंथेटिक फ्यूल शामिल हैं। इससे भारत के नजरिए से यह और भी अहम हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में यहां E85 और E100 का इस्तेमाल बढ़ेगा।