स्कॉर्पियो और सफारी का 'खेल बिगाड़ने' आ रही ये सस्ती 7-सीटर SUV; 10.1-इंच टचस्क्रीन, 360° कैमरा, ADAS मिलेगा

रेनो भी भारतीय बाजार के लिए अपनी पहली 7-सीटर SUV लाने की तैयार कर रही है। कंपनी इसे अगले साल की शुरुआत में आने वाली है। इस SUV को फिलहाल बोरेल (Boreal) या बिगस्टर (Bigster) SUV के नाम से जाना जा रहा है। रेनो की पोर्टफोलियो को देखते हुए ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर SUV होगी।

भारतीय बाजार में तेजी से बढ़ता 7-सीटर सेगमेंट कार कंपनियों को लुभाने लगा है। यही वजह है कि ज्यादातर कंपनियां अब 7-सीटर MPV और SUV पर फोकस करने लगी है। इस सेगमेंट में मारुति अर्टिगा के साथ किआ कैरेंस को तेजी से सफलता मिली है। वहीं, महिंद्रा की 7XO, स्कॉर्पियो, बोलेरो नियो, टाटा सफारी सेगमेंट की पॉपुलर SUV है। ऐसे में अब रेनो भी भारतीय बाजार के लिए अपनी पहली 7-सीटर SUV लाने की तैयार कर रही है। कंपनी इसे अगले साल की शुरुआत में आने वाली है। इस SUV को फिलहाल बोरेल (Boreal) या बिगस्टर (Bigster) SUV के नाम से जाना जा रहा है। रेनो की पोर्टफोलियो को देखते हुए ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर SUV होगी।

रेनो की 7-सीटर SUV का डिजाइन और एक्सटीरियर रेनो इंटरनेशनल स्तर पर पहले से ही बोरेल नाम से एक SUV बेच रही है। यह अभी साफ नहीं है कि कंपनी इस अपकमिंग SUV के लिए इसी नाम का इस्तेमाल करेगी या कोई बिल्कुल नया नाम रखेगी। यह बिगस्टर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसे रेनो ने कुछ समय पहले पेश किया था। इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय बाजार में भी इसे इसी नाम से जाना जाएगा।

इस SUV को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। फोटोज को देखकर लगता है कि यह इंटरनेशनल स्तर पर पेश की गई डेशिया बिगस्टर से काफी मिलती-जुलती है। इसके फ्रंट डिजाइन में डस्टर की झलक मिलती है, जिसमें स्लीक हेडलैम्प्स के साथ Y-आकार की LED DRLs और बीच में रेनो लोगो के साथ ग्लॉस-ब्लैक फ्रंट नोज दी गई है। डस्टर हाइब्रिड की तरह, इसमें भी सामने की तरफ बोरेल की इल्यूमिनेटेड ब्रांडिंग देखने को मिल सकती है।

SUV के फ्रंट में एक मस्कुलर बम्पर मिलेगा, जिसमें LED फॉग लैम्प्स के चारों ओर मोटी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है। निचले हिस्से में एक रेक्टेंगुलर एयर डैम और उसके नीचे एक फॉक्स स्किड प्लेट होगी। बोनट पर बनी कैरेक्टर लाइन्स भी डस्टर से थोड़ी अलग होंगी। साइड प्रोफाइल की बात करें तो, बोरेल का डिजाइन काफी हद तक डस्टर जैसा ही होगा। बोरेल 5-सीटर डस्टर SUV का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होगा।

पीछे की तरफ, इसमें तीर के आकार के LED टेल लैम्प क्लस्टर होंगे, जो डस्टर की तरह ही एक कनेक्टिंग बार से जुड़े होंगे, जिससे इसे एक प्रीमियम लुक मिलता है। इसके अलावा, इसमें फेंडर और डोर पर डिकल्स, रूफ रेल्स, शार्क-फिन एंटीना और इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। इस SUV के अलॉय व्हील का डिजाइन 5-सीटर मॉडल से अलग होगा।

रेनो की 7-सीटर SUV का डायमेंशन

बोरेल उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिस पर डस्टर को बनाया गया है। इसका मतलब है कि ये ना सिर्फ दिखने में एक जैसी हैं, बल्कि इनके डाइमेंशन्स भी समान हैं। बोरेल की ऊंचाई और चौड़ाई डस्टर जितनी ही है, लेकिन यह SUV डस्टर से लंबी है। बोरेल की लंबाई 4,570 mm है, जबकि डस्टर की लंबाई केवल 4,343 mm है। इसके बढ़े हुए ओवरहैंग्स का इस्तेमाल करके तीसरी रो की सीटें लगाई जाएंगी। बोरेल का व्हीलबेस भी डस्टर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होने की उम्मीद है। बोरेल में लगभग 2,702 mm का व्हीलबेस मिल सकता है, जो डस्टर से 45 mm ज्यादा है।

रेनो की 7-सीटर SUV का इंटीरियर

बोरेल SUV का केबिन भी डस्टर से इंस्पायर्ड होने की उम्मीद है। इसमें ड्राइवर की तरफ झुकी हुई 10.1-इंच की फ्रीस्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, आगे की तरफ इलेक्ट्रिक और वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, दूसरी और तीसरी रो के पैसेंजर्स के लिए रियर AC वेंट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइट्स, PM 2.5 फिल्टर, 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री 3D सराउंड-व्यू कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESP), लेवल 2 ADAS फीचर्स और बहुत कुछ शामिल है।

रेनो की 7-सीटर SUV के इंजन ऑप्शन

रेनो बोरेल में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 163 PS की पावर और 280 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन मैनुअल और 6-स्पीड DCT गियरबॉक्स के विकल्पों के साथ आएगा। डस्टर में मिलने वाला छोटा टर्बो पेट्रोल इंजन बोरेल के लिए कम पावरफुल साबित होगा, इसलिए इसके दिए जाने की संभावना नहीं है। दूसरा इंजन ऑप्शन 1.8-लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन होगा, जो 160 PS की पावर और 208 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। डस्टर की तरह ही, इस इंजन को एक खास हाइब्रिड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा। ऐसे में यह सेगमेंट की सबसे ज्यादा एफिशिएंट 7-सीटर SUV में से एक बन जाएगी।