सिंगल चार्ज में 1,008 किलोमीटर! इस इलेक्ट्रिक कार ने बनाया नया रिकॉर्ड, इसके आगे सबकी हालत खराब;
रेनो (Renault) की इलेक्ट्रिक कार ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। इस कार सिंगल चार्ज में 1,008 किलोमीटर!
जब इलेक्ट्रिक कारों की बात आती है, तो सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही होता है कि एक चार्ज में कितनी दूर जाएगी? फ्रांस की कार निर्माता कंपनी रेनो (Renault) ने इसी सवाल का ऐसा जवाब दिया है, जिसने पूरी ऑटो इंडस्ट्री का ध्यान खींच लिया है। रेनो (Renault) की खास डेमो इलेक्ट्रिक कार फिलांटे (Filante) ने एक ही चार्ज में 1,008 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। यह रन सिर्फ कागजों या लैब टेस्ट तक सीमित नहीं था, बल्कि हाईवे जैसी रफ्तार पर किया गया असली ड्राइविंग टेस्ट था।
हाईवे स्पीड पर बना रिकॉर्ड
यह रिकॉर्ड 18 दिसंबर को मोरक्को में UTAC टेस्ट ट्रैक पर बनाया गया। खास बात यह रही कि कार को बेहद धीमी रफ्तार पर नहीं चलाया गया, बल्कि पूरे सफर के दौरान इसकी औसत स्पीड 102 किमी/घंटा रखी गई। इसकी कुल दूरी 1,008 किमी. की थी। वहीं, इसको तय करने में कुल समय 9 घंटे 52 मिनट लगा। इसके ड्राइविंग कंडीशन की बात करें तो लगातार हाईवे स्पीड, यानी यह वही हालात थे, जिनमें आम लोग लंबी दूरी की यात्रा करते हैं।
वही बैटरी, लेकिन दोगुनी समझदारी
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फिलांटे (Filante Record 2025) में कोई बहुत बड़ी बैटरी नहीं लगी है। इसमें 87 kWh की बैटरी है, जो रेनो (Renault) की प्रोडक्शन कार Scenic E-Tech Electric में भी मिलती है। फिर भी इस कार ने शानदार 7.8 kWh प्रति 100 किमी की ऊर्जा खपत दर्ज की, जो आम इलेक्ट्रिक कारों से काफी कम है। हैरानी की बात यह है कि 1,008 किमी. चलने के बाद भी बैटरी में 11% चार्ज बाकी था, जिससे कार लगभग 120 किमी और चल सकती थी।
वजन कम, हवा का विरोध भी कम
रेनो (Renault) ने इस रिकॉर्ड के लिए बैटरी नहीं बढ़ाई, बल्कि कार को ज्यादा स्मार्ट बनाया।
1- बेहद हल्का वजन
फिलांटे रिकॉर्ड 2025 (Filante Record 2025) का वजन सिर्फ 1,000 किलो है। इसके लिए कार्बन फाइबर, हल्का एल्युमिनियम, 3D प्रिंटेड पार्ट्स का जमकर इस्तेमाल किया गया।
2- शानदार एयरोडायनामिक्स
हवा का विरोध कम करने के लिए कार का डिजाइन पूरी तरह बदला गया है। इसमें ड्रैग कोएफिशिएंट 0.40 से घटाकर 0.30 किया गया है। पहियों को ढकने वाले हल्के कवर, छोटे एयर इनटेक लगाए गए हैं। इन सबका मकसद तेज रफ्तार पर भी कम ऊर्जा खर्च करना था।
चलता-फिरता टेक्नोलॉजी लैब
फिलांटे रिकॉर्ड 2025 (Filante Record 2025) सिर्फ एक रिकॉर्ड कार नहीं है, बल्कि भविष्य की तकनीकों का टेस्ट प्लेटफॉर्म भी है। इसमें स्टीर बाय-वायर (Steer-by-wire) और ब्रेक बाय-वायर (Brake-by-wire) सिस्टम (बिना मैकेनिकल कनेक्शन) मिलता है। मेकलिन (Michelin) के खास लो-रोलिंग रेसिस्टेंस टायर्स लगाए गए हैं। लिगियर (Ligier) द्वारा चेसिस और पावरट्रेन तैयार किया गया है। इन तकनीकों से यह कार भविष्य की EVs की झलक दिखाती है।
रेनो (Renault) ने यह साबित कर दिया है कि इलेक्ट्रिक कारों का भविष्य सिर्फ बैटरी साइज में नहीं, बल्कि डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और सोच में छुपा है। एक चार्ज में 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी अब सपना नहीं, बल्कि सही तकनीक का नतीजा है।
