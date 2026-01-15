लोग डस्टर का इंतजार कर रहे, इधर कंपनी चुपके से लेकर आ गई सबसे लंबी SUV; फीचर-सेफ्टी सब दमदार
रेनो इंडिया की न्यू डस्टर का इंतजार सभी को है। कंपनी इस SUV को 26 जनवरी के दिन लॉन्च करेगी। दूसरी तरफ, अपने 2027 इंटरनेशनल गेम प्लान के तहत रेनो एशिया और मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। यूरोप के बाहर 2027 तक कुल 8 नई कारें लॉन्च करने की योजना है।
रेनो फिलेंटे का डिजाइन और एक्सटीरियर
CMA प्लेटफॉर्म पर बनी रेनो फिलेंटे का प्रोफाइल आकर्षक और स्पोर्टी है। इसके मुख्य फीचर्स में एक इल्यूमिनेटेड 3D ग्रिल, स्लीक LED हेडलाइट्स और एक स्कल्पटेड बोनट शामिल हैं। इस SUV में 28-डिग्री के एंगल वाले अनोखे LED DRLs हैं, जो रेनो के लोगो की ज्योमेट्री को कॉपी करते हैं। साइड प्रोफाइल में बड़े 19/20-इंच के स्पोर्टी एलॉय व्हील्स, पारंपरिक बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स, गोल व्हील आर्च और एक ढलान वाली कूप-स्टाइल रूफलाइन है।
पीछे की तरफ, मुख्य फीचर्स में एक सस्पेंडेड स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना और 3D स्टाइल में स्लीक टेल लाइट्स शामिल हैं। डाइमेंशन के हिसाब से रेनो फिलेंटे 4,915 mm लंबी, 1,890 mm चौड़ी और 1,635 mm ऊंची है। इसका व्हीलबेस 2,820 mm है। इस SUV का ग्राउंड क्लीयरेंस 201 mm है। फिलेंटे CMA प्लेटफॉर्म पर आधारित रेनो की दूसरी कार है, पहली रेनो ग्रैंड कोलेओस थी। CMA प्लेटफॉर्म को मूल रूप से Geely और Volvo ने मिलकर डेवलप किया था।
रेनो फिलेंटे का इंटीरियर और फीचर्स
रेनो फिलेंटे के इंटीरियर में मॉडर्न एस्थेटिक्स हैं, जिसमें प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए टेक फीचर्स, एर्गोनॉमिक्स और हाई-क्वालिटी मटीरियल पर फोकस किया गया है। मुख्य हाइलाइट्स में से एक ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है जो डैशबोर्ड की पूरी लंबाई को कवर करता है। इनमें से हर स्क्रीन 12.3-इंच की है। कार के अन्य फीचर्स में 25.6-इंच का ऑगमेंटेड-रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले, AC वेंट्स के लिए एक मॉडर्न डिजाइन और कंट्रोल्स के साथ एक नया फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील शामिल है।
रेनो फिलेंटे पैनोरमिक सनरूफ, ट्राई-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एक प्रीमियम एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के साथ आती है। यूजर्स दो ऑडियो सिस्टम में से चुन सकते हैं, जिसमें पहला 8-स्पीकर Arkamys सिस्टम और दूसरा 10-स्पीकर Bose प्रीमियम सिस्टम है। इसके केबिन में Filante में एडवांस्ड साउंडप्रूफिंग, ऑप्टिमाइज्ड सील और अकूस्टिक ग्लेजिंग का इस्तेमाल किया गया है। इस SUV में वॉयस कमांड, OTA अपडेट, रिमोट व्हीकल फंक्शन, USB-C पोर्ट, ऑनबोर्ड वाई-फाई और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग है। सेफ्टी किट में 30 से ज्यादा ADAS फीचर्स शामिल किए गए हैं।
रेनो फिलेंटे का इंजन और पावरट्रेन
इसके पावर की बात करें तो अपग्रेडेड फुल हाइब्रिड E-Tech 250 hp स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप से मिलती है, जिसे परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। इस फुल हाइब्रिड सेटअप में 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है जो 150 hp और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह दो इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ काम करता है और 3-स्पीड DHT Pro ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ इंटीग्रेटेड है। फिलेंटे का कंबाइंड आउटपुट 250 hp और 565 Nm तक का टॉर्क है। यह SUV ऑल-इलेक्ट्रिक मोड में शहर की लगभग 75% ड्राइविंग नीड को पूरा कर सकती है। यह 1.64 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक से संभव हुआ है।
