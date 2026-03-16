हुंडई क्रेटा की बढ़ेगी टेंशन! कल नए अवतार में वापसी करने जा रही रेनॉल्ट डस्टर; जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

Mar 16, 2026 01:39 pm IST

भारत की सबसे पसंदीदा मिड-साइज SUV में से एक रही रेनॉल्ट डस्टर (Renault Duster) कल भारतीय मार्केट में अपनी जोरदार वापसी करने जा रही है। कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग पहले ही शुरू कर दी है।

भारत की सबसे पसंदीदा मिड-साइज SUV में से एक रही रेनॉल्ट डस्टर (Renault Duster) कल भारतीय मार्केट में अपनी जोरदार वापसी करने जा रही है। एक लंबे इंतजार के बाद आ रही यह नई डस्टर सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा और मारुति ग्रैंड विटारा जैसे दिग्गजों से मुकाबला करेगी। कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग पहले ही शुरू कर दी है। ग्राहक 21,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर इसे बुक कर सकते हैं। कल इसकी कीमतों का खुलासा भी हो जाएगा। आइए जानते हैं अपकमिंग एसयूवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन डिजाइन के मामले में नई डस्टर पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर और मॉडर्न नजर आती है। इसमें ग्लोबल थर्ड-जेनरेशन मॉडल की झलक तो है ही, साथ ही भारतीय ग्राहकों की पसंद के हिसाब से कुछ खास बदलाव भी किए गए हैं। इसके फ्रंट में 'आइब्रो' स्टाइल की एलईडी डीआरएल दी गई हैं, जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करती हैं। ग्रिल पर बड़े अक्षरों में लिखी 'DUSTER' की ब्रांडिंग और पिक्सेल-स्टाइल फॉग लैंप्स इसे एक प्रीमियम और रफ-एंड-टफ लुक देते हैं। इसके अलावा, सिल्वर एक्सेंट वाले बंपर्स पुरानी डस्टर की यादों को ताजा कर देते हैं।

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स कैबिन के अंदर कदम रखते ही आपको एक बिल्कुल नया और हाई-टेक माहौल मिलता है। रेनॉल्ट ने इसे पहले के मुकाबले काफी लग्जरी बनाया है। इसमें 10.1 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ ही 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो गूगल ओएस (OS) पर चलता है। फीचर्स की लंबी लिस्ट में पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जर और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6-एयरबैग्स और लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं।