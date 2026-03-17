क्या नई डस्टर की कीमतों के सामने टिक पाएंगे क्रेटा, सेल्टोस, सिएरा जैसे मिड-साइज दिग्गज? देखें पूरी रेट लिस्ट
रेनॉल्ट ने अपनी मशहूर 'डस्टर' को बिल्कुल नए और धाकड़ अवतार में दोबारा लॉन्च कर दिया है। नई डस्टर दिखने में पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर और स्टाइलिश है। इसकी कीमतों ने भी पूरे मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की टेंशन बढ़ा दी है।
रेनॉल्ट ने अपनी मशहूर 'डस्टर' को बिल्कुल नए और धाकड़ अवतार में दोबारा लॉन्च कर दिया है। नई डस्टर दिखने में पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर और स्टाइलिश है। इसकी कीमतों ने भी पूरे मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की टेंशन बढ़ा दी है। रेनॉल्ट ने इसे 10.29 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा है। इसके अलावा, कंपनी ने इस पर 7 साल या 1.5 लाख किलोमीटर की लंबी वारंटी दे दी है, जो इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिल रहा है। रेनॉल्ट इस बार कम कीमत में मजबूती और जबरदस्त भरोसे का पूरा पैकेज लेकर आई है। आइए मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में बिक्री पर मौजूद एसयूवी के कीमतों की तुलना को विस्तार से।
बजट में डस्टर ने सबको पछाड़ा
कीमतों के मामले में डस्टर ने अपने सभी दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। हुंडई क्रेटा जो इस सेगमेंट की बेस्ट-सेलर है, उसकी शुरुआती कीमत 10.79 लाख से शुरू होकर 20.20 लाख रुपये तक जाती है। वहीं, किआ सेल्टोस की रेंज 10.99 लाख से 19.99 लाख रुपये के बीच है। जबकि टाटा सिएरा के लिए आपको 11.49 लाख से 21.99 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। डस्टर इन सभी से बेस प्राइस के मामले में काफी सस्ती है। वहीं, होंडा एलीवेट की कीमत 11.60 लाख से 16.57 लाख रुपये है। जबकि फोक्सवैगन टाइगुन की कीमत 11.42 लाख से 19.19 लाख रुपये तक जाती है।
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Hyundai Creta
₹ 10.79 - 20.2 लाख
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
Renault Duster
₹ 10.49 - 18.49 लाख
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन
पारवट्रेन की बात करें तो नई डस्टर को दो दमदार टर्बो पेट्रोल ऑप्शंस में पेश किया गया है। इसका 1.0-लीटर वैरिएंट उन ग्राहकों के लिए है जो बजट और परफॉरमेंस का बैलेंस चाहते हैं। इसकी कीमत प्री-बुकिंग पर 10.29 लाख से 13.19 लाख रुपये के बीच है। जबकि नॉर्मल सेल में यह 10.49 लाख रुपये से शुरू होगी। वहीं, 1.3-लीटर टर्बो वैरिएंट की प्री-बुकिंग प्राइस 12.69 लाख से 18.09 लाख रुपये तक जाती है। इसकी नॉर्मल कीमत 12.99 लाख से 18.49 लाख रुपये के बीच रहेगी।
लुक पहले से ज्यादा मस्कुलर
डस्टर के फ्रंट में एक बड़ा ट्रैपेजॉइडल ग्रिल और खास एक्सेंट दिए गए हैं। यह फुल-एलईडी लाइटिंग के साथ मिलकर इसे सड़क पर एक अलग ही पहचान देते हैं। कार का 'अपराइट स्टांस' चारों तरफ लगी मोटी क्लैडिंग, नए डिजाइन के बंपर और 18-इंच के अलॉय व्हील्स इसके एसयूवी लुक को और भी आक्रामक बना देते हैं।
केबिन भी काफी हाई-टेक
दूसरी ओर अंदर से भी यह कार काफी हाई-टेक हो गई है। केबिन में अब 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें गूगल की सर्विस इन-बिल्ट हैं। साथ ही ड्राइवर के लिए 10.25-इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफी प्रीमियम बना देता है।
(फोटो क्रेडिट-Google gemini)
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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