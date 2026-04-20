फौलाद सा मजबूत निकला रेनॉल्ट डस्टर का लोहा, क्रैश टेस्ट में मिली पूरे 5-स्टार रेटिंग; जानिए मजबूती का राज?

Apr 20, 2026 04:56 pm IST

रेनॉल्ट डस्टर (Renault Duster) ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे 5-स्टार हासिल किए हैं। एडल्ट प्रोटेक्शन में इसे 32 में से 30.49 अंक जबकि बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 45 अंक मिले हैं।

ग्राहकों के लंबे इंतजार के बाद हाल में ही रेनॉल्ट ने भारतीय मार्केट में वापस से डस्टर को लॉन्च किया है। अब डस्टर लवर्स के लिए एक बड़ी गुड न्यूज आई है। बता दें कि नई रेनॉल्ट डस्टर (Renault Duster) ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे 5-स्टार हासिल किए हैं। यानी यह दमदार एसयूवी बोल्ड दिखने के साथ-साथ ग्राहकों की सुरक्षा में भी एकदम सख्त है। बता दें कि कंपनी ने नई डस्टर को 10.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

सेफ्टी का 'पावरहाउस' बनी नई डस्टर क्रैश टेस्ट के नतीजों पर नजर डालें तो नई डस्टर ने एडल्ट और चाइल्ड दोनों की सेफ्टी में टॉप स्कोर किया है। एडल्ट प्रोटेक्शन में इसे 32 में से 30.49 अंक मिले हैं। वहीं, बच्चों की सुरक्षा के मामले में इसने 49 में से 45 अंक बटोरे हैं। टेस्ट के दौरान यह देखा गया कि टक्कर की स्थिति में गाड़ी का ढांचा काफी मजबूत रहा। इस दौरान ड्राइवर और पैसेंजर के सिर, गर्दन व घुटनों को बेहतरीन सुरक्षा मिली।

क्या है इस मजबूती का राज? डस्टर की इस कामयाबी के पीछे इसका नया RGMP प्लेटफॉर्म है। कंपनी ने इसे खास तौर पर भारत की खराब सड़कों और यहां की ड्राइविंग कंडीशन को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म की बनावट ऐसी है कि टक्कर होने पर यह झटके को खुद सोख लेता है और केबिन के अंदर तक असर नहीं होने देता। साथ ही, रेनॉल्ट ने इसमें 6-एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स को स्टैंडर्ड रखा है।

लग्जरी फीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी सेफ्टी के साथ-साथ नई डस्टर फीचर्स के मामले में भी काफी अपग्रेड हो गई है। इसमें लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स जैसे हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं। कार के अंदर एक बड़ी टचस्क्रीन और प्रीमियम डैशबोर्ड मिलता है। इसके अलावा, हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो दमदार पावर के साथ अच्छा माइलेज भी चाहते हैं।