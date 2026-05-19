रेनॉल्ट ला रही है डस्टर का पिकअप वर्जन, टीजर देखकर फैंस हुए दीवाने; जानिए कब होगी एंट्री

पूरी दुनिया में रेनॉल्ट डस्टर (Renault Duster) एक बेहद पॉपुलर नाम रहा है। जब यह एसयूवी पहली बार लॉन्च हुई थी, तभी से कंपनी इसके एक ज्यादा प्रैक्टिकल पिकअप ट्रक वर्जन पर काम कर रही थी।

पूरी दुनिया में रेनॉल्ट डस्टर (Renault Duster) एक बेहद पॉपुलर नाम रहा है। जब यह एसयूवी पहली बार लॉन्च हुई थी, तभी से कंपनी इसके एक ज्यादा प्रैक्टिकल पिकअप ट्रक वर्जन पर काम कर रही थी। दक्षिण अमेरिकी देशों में इसे पहले 'डस्टर ओरोच' के नाम से बेचा भी गया था। अब जब मार्केट में न्यू-जेन डस्टर धूम मचाने के लिए तैयार है। कंपनी इसका एक बिल्कुल नया और बेहद दमदार पिकअप वर्जन भी लेकर आ रही है। रेनॉल्ट ने इस नए पिकअप ट्रक का ऑफिशियल टीजर जारी कर दिया है। इसे 'रेनॉल्ट नियाग्रा' (Renault Niagara) नाम दिया गया है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

इस तारीख को उठेगा पर्दा रेनॉल्ट आगामी 10 सितंबर को अपने इस नए नियाग्रा पिकअप ट्रक को दुनिया के सामने पेश करने वाली है। इस गाड़ी को शुरुआत में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के लिए अर्जेंटीना में बनाया जाएगा। आम पिकअप ट्रक्स की तरह यह भारी-भरकम लैडर-फ्रेम चेसिस पर नहीं, बल्कि एक आरामदायक एसयूवी की तरह मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसके पिछले हिस्से में ड्रॉप-डाउन टेलगेट दिया गया है जिस पर बड़े अक्षरों में 'NIAGARA' लिखा नजर आएगा।

साइज में होगा बड़ा साइज के मामले में यह नया पिकअप ट्रक रेनॉल्ट की दूसरी बड़ी गाड़ियों से भी आगे निकल सकता है। डस्टर के 7-सीटर मॉडल की लंबाई करीब 4,556 मिमी और व्हीलबेस 2,702 मिमी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 'नियाग्रा' पिकअप ट्रक इससे भी थोड़ा ज्यादा लंबा होगा। इसका व्हीलबेस भी बड़ा रखा गया है ताकि पीछे सामान रखने के लिए एक बहुत बड़ा और खुला हुआ 'लोड बेड' मिल सके।

केबिन के अंदर मिलेगी लग्जरी भले ही यह बाहर से एक रफ-एंड-टफ पिकअप ट्रक दिखता हो, लेकिन अंदर से इसका केबिन किसी महंगी लग्जरी एसयूवी जैसा आलीशान होगा। इसमें ग्राहकों को 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स, ड्राइविंग की सेफ्टी के लिए लेवल-2 ADAS, हैंड्स-फ्री पार्किंग और चारों तरफ नजर रखने के लिए 360-डिग्री कैमरा जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलेंगे।

क्या भारत में होगी एंट्री? दूसरी ओर सफर को आरामदायक बनाने के लिए इसमें मसाज फंक्शन वाली सीटें, एक शानदार पैनोरमिक सनरूफ, 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और वायरलेस चार्जिंग पैड जैसे वीआईपी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। हालांकि, रेनॉल्ट इंडिया ने अभी तक भारत में इस पिकअप ट्रक को लाने का कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है।