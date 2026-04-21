ग्राहकों के भरोसे पर खरी उतरी न्यू डस्टर; BNCAP में सफारी, हैरियर, नेक्सन, कर्व, डिजायर को छोड़ा पीछे

रेनो ने डस्टर को RGMP प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। कंपनी ने डस्टर के लॉन्च के वक्त कहा था कि यह प्लेटफॉर्म NCAP एजेंसियों से 5-स्टार रेटिंग के स्टैंडर्ड को पूरा करता है। अब रिजल्ट सामने आने के बाद ये बात कन्फर्म भी हो गई है। भारत NCAP में इस SUV को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

रेनो डस्टर देश की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बन चुकी है। भारत NCAP में इस SUV को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इतना ही नहीं, ये बड़ो के साथ बच्चों के लिए भी पूरी तरह सेफ है। रेनो ने डस्टर को RGMP प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। कंपनी ने डस्टर के लॉन्च के वक्त कहा था कि यह प्लेटफॉर्म NCAP एजेंसियों से 5-स्टार रेटिंग के स्टैंडर्ड को पूरा करता है। अब रिजल्ट सामने आने के बाद ये बात कन्फर्म भी हो गई है। इतना ही नहीं, डस्टर की सेफ्टी स्कोर ने BNCAP में सिट्रोन C3 एयरक्रॉस और बेसाल्ट, मारुति सुजुकी इन्विक्टो और डिजायर, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस, किआ सिरोस, महिंद्रा XUV400 EV और XUV 3XO, टाटा कर्व, नेक्सन, सफारी और हैरिय विनफास्ट VF6 और VF7 और मारुति डिजायर को भी पीछे छोड़ दिया।

रेनो डस्टर का BNCAP में सेफ्टी स्कोर कई मॉडल से ज्यादा रहा मॉडल टेस्टिंग ईयर सेफ्टी स्टार एडल्ट सेफ्टी स्कोर चाइल्ड सेफ्टी स्कोर रेनो डस्टर अप्रैल 2026 5-स्टार 30.49 / 32.00 45.00 / 49.00 टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस जून 2025 5-स्टार 30.47 / 32.00 45.00 / 49.00 मारुति सुजुकी इन्विक्टो सितंबर 2025 5-स्टार 30.43 / 32.00 45.00 / 49.00 महिंद्रा XUV 400 EV नवंबर 2024 5-स्टार 30.38 / 32.00 43.00 / 49.00 किया सिरोस अप्रैल 2025 5-स्टार 30.21 / 32.00 44.42 / 49.00 टाटा सफारी दिसंबर 2023 5-स्टार 30.08 / 32.00 44.54 / 49.00 टाटा हैरियर दिसंबर 2023 5-स्टार 30.08 / 32.00 44.54 / 49.00 टाटा कर्व अक्टूबर 2024 5-स्टार 29.50 / 32.00 43.66 / 49.00 मारुति डिजायर जून 2025 5-स्टार 29.46 / 32.00 41.57 / 49.00 टाटा नेक्सन अक्टूबर 2024 5-स्टार 29.41 / 32.00 43.83 / 49.00 महिंद्रा XUV 3XO नवंबर 2024 5-स्टार 29.36 / 32.00 43.00 / 49.00 विनफास्ट VF7 जनवरी 2026 5-स्टार 28.54 / 32.00 45.25 / 49.00 विनफास्ट VF6 जनवरी 2026 5-स्टार 27.13 / 32.00 44.41 / 49.00 सिट्रोन C3 एयरक्रॉस सितंबर 2025 4-स्टार 27.05 / 32.00 40.00 / 49.00 सिट्रोन बेसाल्ट अक्टूबर 2024 5-स्टार 26.19 / 32.00 35.90 / 49.00

रेनो इंडिया के RGMP प्लेटफॉर्म की बात करें तो यह बॉडी स्ट्रक्चर में हाई स्टैटिक और डायनामिक स्टिफनेस का इस्तेमाल करता है। ये प्लेटफॉर्म क्रैश में फ्रंट एंड एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। साइड इंट्रूजन में मजबूती होती है। टॉर्शनल स्टिफनेस 25 km/gal तक पहुंच जाती है, जो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। रेनो इंडिया ने उम्मीद जताई थी कि इस प्लेटफॉर्म पर बनी कारें सेफ्टी रेटिंग में अच्छा स्कोर करेंगी। RGMP प्लेटफॉर्म या रेनो ग्रुप मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म, भारतीय बाजार के लिए बनाया गया है।

रेनो का कहना है कि भारत में रियर क्रैश प्रोटेक्शन मौजूदा नियमों से कहीं ज्यादा है। रेनो इंडिया ने प्लेटफॉर्म को 64 kmph पर क्रैश टेस्ट को संभालने के लिए इंजीनियर किया है। यह स्पीड स्टैंडर्ड नियमों में इस्तेमाल होने वाली 57 kmph से ज्यादा है। मटीरियल, जॉइनरी, स्पॉट वेल्ड और स्ट्रक्चरल सीलर इस डिजाइन को सपोर्ट करते हैं। पिछला स्ट्रक्चर हाई-वोल्टेज सिस्टम और CNG सिलेंडर को पीछे से टक्कर लगने पर बचाता है। इसमें वे मामले शामिल हैं जहां ट्रक पीछे से कारों से टकराते हैं। यानी कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म में सेफ्टी के लिहाज से सबकुछ कवर किया है।

रेनो ग्रुप इंडिया के रेनो इंजीनियरिंग के चीफ डॉ. विक्रमन वी ने डेस्टर के लॉन्च के वक्त एक सेशन में कहा था कि रेनो में सेफ्टी एक सोच है, सिर्फ एक रेगुलेशन टिक नहीं। यह प्लेटफॉर्म रेनो इंडिया को मजबूत कारें बनाने में मदद करता है। यह सब-4 मीटर SUV से लेकर 4.7 मीटर C-सेगमेंट मॉडल तक के लिए है। भविष्य की कारें बेहतर क्रैश परफॉर्मेंस के लिए इस बेस का इस्तेमाल करेंगी।" रेनो अलग-अलग बॉडी स्टाइल और पावरट्रेन वाले मॉडल बनाने का प्लान बना रहा है।