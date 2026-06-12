ऑटोमैटिक SUV सेगमेंट में 'बड़ा खेल' करेगी डस्टर, कंपनी ला रही अफॉर्टेबल मॉडल; मौजूद वैरिएंट से सस्ता होगा

नई डस्टर 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। 1.0-लीटर इंजन को केवल 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। बड़ी कैपेसिटी वाले इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और ई-शिफ्टर के साथ 6-स्पीड DCT के ट्रांसमिशन विकल्प हैं।

रेनो इंडिया अपनी ऑल न्यू डस्टर SUV को भारतीय बाजार में भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि, लॉन्च के 3 महीने बाद भी इसे ग्राहकों का बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अप्रैल में कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली डस्टर, मई में दूसरी पोजीशन पर पहुंच गई। डस्टर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपए है। यह SUV 4.2 मीटर से 4.5 मीटर मिड-साइज के SUV सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों की टॉप-10 की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इस साल के आखिरी तक इसका हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन भी पेश किए जाना है। इस बीच कंपनी इसका अफॉर्डेबल ऑटोमैटिक वैरिएंट पेश करने की योजना बना रही है।

नई डस्टर 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। 1.0-लीटर इंजन को केवल 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। बड़ी कैपेसिटी वाले इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और ई-शिफ्टर के साथ 6-स्पीड DCT के ट्रांसमिशन विकल्प हैं। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.8-लीटर यूनिट (ई-टेक 160) इस साल के अंत में आने की उम्मीद है।

डस्टर के ऑथेंटिक बेस वैरिएंट की शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपए है। टॉप-स्पेक 1.0-लीटर मैनुअल टेक्नो वैरिएंट के साथ उपलब्ध है, जिसकी कीमत 13.49 लाख रुपए है। नई डस्टर के साथ स्वचालित ऑप्शन इवोल्यूशन के दूसरे बेस वैरिएंट के साथ उपलब्ध है। इसे 14.49 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है। साफ है कि नई डस्टर के मैनुअल और ऑटोमैटिक वैरिएंट के बीच कीमत में काफी अंतर है।

मौजूदा इंजन और परफॉर्मेंस

नई डस्टर (Duster) में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसके बेस वैरिएंट में 1.0L Turbo पेट्रोल (TCe 100) इंजन देखने को मिलता है। वहीं, दूसरा 1.3L टर्बो पेट्रोल इंजन(TCe 160) दिया गया है, जो 163 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट में 1.8L का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (E-Tech 160) पेट्रोल इंजन + इलेक्ट्रिक मोटर (1.4 kWh का बैटरी पैक) मिलता है। हाइब्रिड वर्जन शहर में 80% तक EV मोड में चल सकती है, यानी शानदार माइलेज और कम खर्च देखने को मिलेगा। इसके ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है।

सेफ्टी के लिए 35 एडवांस फीचर्स

नई डस्टर (Duster) में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) से लेकर हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम तक दिया गया है। इसमें मल्टीपल ड्राइव मोड्स (Eco, Comfort, Perso) भी मिलते हैं। इसके अलावा मजबूत बॉडी और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलता है। इसमें कुल 35 सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।