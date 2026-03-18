क्रेटा, सेल्टोस, एलिवेट से सस्ती, उसके बाद भी नई रेनो डस्टर SUV में मिलेंगे ये 5 ज्यादा फीचर्स
भारतीय बाजार में नई रेनो डस्टर लॉन्च हो चुकी है। ये एसयूवी क्रेटा, सेल्टोस और एलिवेट से सस्ती है, इसके बाद भी इसमें 5 फीचर्स ज्यादा मिलते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारतीय SUV बाजार में दमदार वापसी करते हुए रेनो डस्टर (Renault Duster) ने आते ही अपने रायवल को सीधी टक्कर दे दी है, जहां इसकी शुरुआती कीमत ₹10.49 लाख रखी गई है, वहीं यह हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), किआ सेल्टोस (Kia Seltos), होंडा एलिवेट (Honda Elevate) और टाटा सिएरा (Tata Sierra) जैसी SUVs से सस्ती भी है। लेकिन, सिर्फ कीमत ही नहीं, इसके पास और भी कई गजब फीचर्स हैं, जो इसे खास बनाते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
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Renault Duster
₹ 10.49 - 18.49 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 18.99 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 11.42 - 19.19 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.66 - 18.49 लाख
Tata Curvv
₹ 9.66 - 18.85 लाख
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
पावरफुल इंजन
सबसे पहले इसके पावरफुल इंजन की बात करते हैं। नई डस्टर (Duster) में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 163 hp की पावर और 280 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है, जो इस सेगमेंट में सबसे दमदार इंजन में से एक है। इसके अलावा 1.8-लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी दिया गया है, जो परफॉर्मेंस और माइलेज का शानदार कॉम्बिनेशन देता है।
सेगमेंट-फर्स्ट वेट क्लच DCT गियरबॉक्स
इस एसयूवी का दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसका सेगमेंट-फर्स्ट वेट क्लच DCT गियरबॉक्स है। आमतौर पर DCT गियरबॉक्स ट्रैफिक में ओवरहीट हो जाते हैं, लेकिन डस्टर (Duster) का वेट क्लच सिस्टम इस समस्या को काफी हद तक खत्म कर देता है, यानी यह भारतीय सड़कों और ट्रैफिक के हिसाब से ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ है।
गूगल-पावर्ड टेक्नोलॉजी
तीसरा बड़ा प्लस पॉइंट इसकी गूगल (Google-पावर्ड) टेक्नोलॉजी है। जी हां, क्योंकि इसमें Android Automotive OS आधारित सिस्टम मिलता है, जिसमें Google Maps, वॉइस कमांड और कई ऐप्स सीधे कार में ही चलते हैं, यानी आपको हर बार फोन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, सब कुछ कार के अंदर ही मिलता है।
सब्सक्रिप्शन प्लान
चौथा फायदा इसका सब्सक्रिप्शन प्लान है। इसमें ग्राहक बिना डाउनपेमेंट के भी कार ले सकते हैं और बाद में तय कर सकते हैं कि गाड़ी रखनी है, लौटानी है या खरीदनी है। यह फीचर खासकर युवाओं और सिटी ग्राहकों के लिए काफी आकर्षक है।
7 साल या 1.5 लाख किमी. की वारंटी
अंत में रेनो डस्टर (Renault Duster) के साथ मिलने वाली 7 साल या 1.5 लाख किमी की वारंटी इसे और भरोसेमंद बनाती है। खास बात यह है कि यह वारंटी ट्रांसफरेबल है, जिससे इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी खासी बनी रहती है।
नई डस्टर (Duster) सिर्फ सस्ती ही नहीं, बल्कि फीचर्स, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भी एक कम्प्लीट पैकेज बनकर सामने आई है, जो इसे अपने सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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