क्रेटा, सेल्टोस, एलिवेट से सस्ती, उसके बाद भी नई रेनो डस्टर SUV में मिलेंगे ये 5 ज्यादा फीचर्स

Mar 18, 2026 12:35 pm IST

भारतीय बाजार में नई रेनो डस्टर लॉन्च हो चुकी है। ये एसयूवी क्रेटा, सेल्टोस और एलिवेट से सस्ती है, इसके बाद भी इसमें 5 फीचर्स ज्यादा मिलते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

भारतीय SUV बाजार में दमदार वापसी करते हुए रेनो डस्टर (Renault Duster) ने आते ही अपने रायवल को सीधी टक्कर दे दी है, जहां इसकी शुरुआती कीमत ₹10.49 लाख रखी गई है, वहीं यह हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), किआ सेल्टोस (Kia Seltos), होंडा एलिवेट (Honda Elevate) और टाटा सिएरा (Tata Sierra) जैसी SUVs से सस्ती भी है। लेकिन, सिर्फ कीमत ही नहीं, इसके पास और भी कई गजब फीचर्स हैं, जो इसे खास बनाते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पावरफुल इंजन

सबसे पहले इसके पावरफुल इंजन की बात करते हैं। नई डस्टर (Duster) में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 163 hp की पावर और 280 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है, जो इस सेगमेंट में सबसे दमदार इंजन में से एक है। इसके अलावा 1.8-लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी दिया गया है, जो परफॉर्मेंस और माइलेज का शानदार कॉम्बिनेशन देता है।

सेगमेंट-फर्स्ट वेट क्लच DCT गियरबॉक्स

इस एसयूवी का दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसका सेगमेंट-फर्स्ट वेट क्लच DCT गियरबॉक्स है। आमतौर पर DCT गियरबॉक्स ट्रैफिक में ओवरहीट हो जाते हैं, लेकिन डस्टर (Duster) का वेट क्लच सिस्टम इस समस्या को काफी हद तक खत्म कर देता है, यानी यह भारतीय सड़कों और ट्रैफिक के हिसाब से ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ है।

गूगल-पावर्ड टेक्नोलॉजी

तीसरा बड़ा प्लस पॉइंट इसकी गूगल (Google-पावर्ड) टेक्नोलॉजी है। जी हां, क्योंकि इसमें Android Automotive OS आधारित सिस्टम मिलता है, जिसमें Google Maps, वॉइस कमांड और कई ऐप्स सीधे कार में ही चलते हैं, यानी आपको हर बार फोन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, सब कुछ कार के अंदर ही मिलता है।

सब्सक्रिप्शन प्लान

चौथा फायदा इसका सब्सक्रिप्शन प्लान है। इसमें ग्राहक बिना डाउनपेमेंट के भी कार ले सकते हैं और बाद में तय कर सकते हैं कि गाड़ी रखनी है, लौटानी है या खरीदनी है। यह फीचर खासकर युवाओं और सिटी ग्राहकों के लिए काफी आकर्षक है।

7 साल या 1.5 लाख किमी. की वारंटी

अंत में रेनो डस्टर (Renault Duster) के साथ मिलने वाली 7 साल या 1.5 लाख किमी की वारंटी इसे और भरोसेमंद बनाती है। खास बात यह है कि यह वारंटी ट्रांसफरेबल है, जिससे इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी खासी बनी रहती है।