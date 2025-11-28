ग्राहकों का दिल जीतने वापस आ रही रेनॉल्ट डस्टर, टेस्टिंग के दौरान फिर हुई स्पॉट; लॉन्च डेट है कंफर्म
कभी भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद में से एक रही रेनॉल्ट डस्टर फिर से भारत लौटने की तैयारी में है। कंपनी नई डस्टर को आगामी 26 जनवरी, 2026 के दिन लॉन्च करने का ऐलान कर चुकी है।
कभी भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद में से एक रही रेनॉल्ट डस्टर फिर से भारत लौटने की तैयारी में है। हालांकि, इस बार नई डस्टर बिल्कुल नए अवतार में एंट्री करने जा रही है। कंपनी नई डस्टर को आगामी 26 जनवरी, 2026 के दिन लॉन्च करने का ऐलान कर चुकी है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में नई जनरेशन डस्टर को कई बार सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में SUV को चारों तरफ से देखा जा सकता है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, ऐसा लग रहा है कि यह गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए सीधे चेन्नई प्लांट से निकली है।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो नई डस्टर का लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न और दमदार हो गया है। इसमें Y-शेप्ड LED DRLs, नए पॉलिगोनल हेडलैम्प्स, मजबूत फ्रंट बंपर और बड़े अक्षरों में RENAULT की ब्रैंडिंग मिल सकती है। एसयूवी के पॉलिगोनल व्हील आर्च, मोटी बॉडी क्लैडिंग, स्टाइलिश रूफ रेल्स और C-पिलर पर लगे छिपे हुए रियर डोर हैंडल इसे अलग पहचान देते हैं। पीछे की ओर स्पोर्टी रियर स्पॉयलर, शार्क फिन एंटीना और Y-शेप्ड टेललैंप्स इसका लुक पूरा करते हैं।
इंटीरियर भी होगा दमदार
इंटीरियर में इस बार सबसे दिलचस्प बदलाव दिखा है ट्रिपल स्क्रीन वाला डैशबोर्ड लेआउट। इसके अलावा, इंटरनेशनल मॉडल में मौजूद 10.1-इंच टचस्क्रीन, 7-इंच डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी, डुअल-जोन AC और OTA अपडेट्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी के लिए ADAS, 6-एयरबैग, रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर और ESC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यूरो NCAP में इस SUV को 3-स्टार रेटिंग मिली है।
इतनी हो सकती है कीमत
इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो नई डस्टर भारत में शुरुआत में पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। बाद में कंपनी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी लाएगी। इसके अलावा, CNG मॉडल की भी संभावना है। लॉन्च होने के बाद यह SUV 4.2 से 4.4 मीटर सेगमेंट की पॉपुलर कारों को कड़ी टक्कर देगी। उम्मीद है कि इसकी शुरुआती कीमत 11 लाख रुपये से कम रखी जाएगी।
(फोटो क्रेडिट- Gaoutham ‘X’)
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
