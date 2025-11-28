Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़renault duster is back to win over customers spotted testing again
ग्राहकों का दिल जीतने वापस आ रही रेनॉल्ट डस्टर, टेस्टिंग के दौरान फिर हुई स्पॉट; लॉन्च डेट है कंफर्म

ग्राहकों का दिल जीतने वापस आ रही रेनॉल्ट डस्टर, टेस्टिंग के दौरान फिर हुई स्पॉट; लॉन्च डेट है कंफर्म

संक्षेप:

कभी भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद में से एक रही रेनॉल्ट डस्टर फिर से भारत लौटने की तैयारी में है। कंपनी नई डस्टर को आगामी 26 जनवरी, 2026 के दिन लॉन्च करने का ऐलान कर चुकी है।

Fri, 28 Nov 2025 10:32 AMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Renault Duster 2025arrow

कभी भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद में से एक रही रेनॉल्ट डस्टर फिर से भारत लौटने की तैयारी में है। हालांकि, इस बार नई डस्टर बिल्कुल नए अवतार में एंट्री करने जा रही है। कंपनी नई डस्टर को आगामी 26 जनवरी, 2026 के दिन लॉन्च करने का ऐलान कर चुकी है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में नई जनरेशन डस्टर को कई बार सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में SUV को चारों तरफ से देखा जा सकता है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, ऐसा लग रहा है कि यह गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए सीधे चेन्नई प्लांट से निकली है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो नई डस्टर का लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न और दमदार हो गया है। इसमें Y-शेप्ड LED DRLs, नए पॉलिगोनल हेडलैम्प्स, मजबूत फ्रंट बंपर और बड़े अक्षरों में RENAULT की ब्रैंडिंग मिल सकती है। एसयूवी के पॉलिगोनल व्हील आर्च, मोटी बॉडी क्लैडिंग, स्टाइलिश रूफ रेल्स और C-पिलर पर लगे छिपे हुए रियर डोर हैंडल इसे अलग पहचान देते हैं। पीछे की ओर स्पोर्टी रियर स्पॉयलर, शार्क फिन एंटीना और Y-शेप्ड टेललैंप्स इसका लुक पूरा करते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Renault Duster 2025

Renault Duster 2025

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Honda Elevate

Honda Elevate

₹ 11 - 16.67 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 - 15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Seltos 2026

Kia Seltos 2026

₹ 12 - 21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Astor

MG Astor

₹ 11.48 - 17.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 9.99 - 16.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

इंटीरियर भी होगा दमदार

इंटीरियर में इस बार सबसे दिलचस्प बदलाव दिखा है ट्रिपल स्क्रीन वाला डैशबोर्ड लेआउट। इसके अलावा, इंटरनेशनल मॉडल में मौजूद 10.1-इंच टचस्क्रीन, 7-इंच डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी, डुअल-जोन AC और OTA अपडेट्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। सेफ्टी के लिए ADAS, 6-एयरबैग, रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर और ESC जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यूरो NCAP में इस SUV को 3-स्टार रेटिंग मिली है।

इतनी हो सकती है कीमत

इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो नई डस्टर भारत में शुरुआत में पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। बाद में कंपनी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी लाएगी। इसके अलावा, CNG मॉडल की भी संभावना है। लॉन्च होने के बाद यह SUV 4.2 से 4.4 मीटर सेगमेंट की पॉपुलर कारों को कड़ी टक्कर देगी। उम्मीद है कि इसकी शुरुआती कीमत 11 लाख रुपये से कम रखी जाएगी।

(फोटो क्रेडिट- Gaoutham ‘X’)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।