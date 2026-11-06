भारत में शुरू हुई 29kmpl माइलेज वाली इस SUV की डिलीवरी, ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस से होगी टक्कर; इतनी है कीमत

रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी नई डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-टेक 160 की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी ने इस SUV को 17 अक्टूबर, 2026 को लॉन्च किया था। ग्राहकों को इसकी चाबी सौंपनी शुरू कर दी है।

भारत में शुरू हुई नई रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड की डिलीवरी

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Renault Kwid EV

रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी नई डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-टेक 160 की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी ने इस SUV को 17 अक्टूबर, 2026 को लॉन्च किया था। अब करीब तीन सप्ताह बाद ग्राहकों को इसकी चाबी सौंपनी शुरू कर दी है। पहली डिलीवरी 6 नवंबर को हैदराबाद के HITEC सिटी स्थित नए रेनॉल्ट डीलरशिप पर हुई। खास बात यह है कि नई डस्टर हाइब्रिड भारत में रेनॉल्ट की पहली कार है, जिसमें कंपनी का E-Tech सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 16.99 लाख रुपये है।

वैरिएंट और कीमत रेनॉल्ट डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड E-Tech 160 को तीन वैरिएंट्स Evolution, Techno और Emotion में पेश किया गया है। इसके बेस Evolution वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 16.99 लाख रुपये है, जबकि टॉप Emotion वैरिएंट की कीमत 19.49 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी की तरफ से ये इंट्रोडक्टरी कीमतें 31 दिसंबर, 2026 तक डिलीवर होने वाली गाड़ियों पर लागू होंगी। एसयूवी की बुकिंग 21,000 रुपये देकर की जा सकती है।

हाइब्रिड इंजन और परफॉर्मेंस नई डस्टर हाइब्रिड में 1.8-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4kWh का लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी का दावा है कि SUV महज 9.6 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी बैटरी रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और पेट्रोल इंजन से चार्ज होती है। इसलिए इसे बाहर से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती।

फीचर्स और डिजाइन डस्टर हाइब्रिड में फ्रंट ग्रिल पर रोशन होने वाला डस्टर लोगो, E-Tech बैज, LED हेडलैंप और पीछे हॉरिजॉन्टल LED लाइट बार दिया गया है। एसयूवी में 212mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 18-इंच के व्हील मिलते हैं। इसके कुछ वैरिएंट में 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं।