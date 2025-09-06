ग्रैंड विटारा के 1200Km से ज्यादा दौड़ेगी ये नई SUV, कंपनी का दावा- फुल टैंक पर 1500Km तक होगी रेंज
इस SUV में एक्सट्रीम ट्रिम के साथ नए ब्लैक एलॉय व्हील भी दिए गए हैं। डस्टर और बिगस्टर के नए हाइब्रिड-जी 150 4×4 वैरिएंट के साथ डेसिया ने कई टारगेट सेट किए हैं। इनका एक प्रमुख उद्देश्य एक एक्सटेंडेड रेंज प्राप्त करना है जो रेंज की चिंता को प्रभावी ढंग से दूर करता है।
न्यू जनरेशन डस्टर का भारतीय बाजार में इंतजार हो रहा है। ग्लोबल मार्केट में ये SUV जमकर सुर्खियां बटोर रही है। खासकर, न्यू जनरेशन डस्टर और बिगस्टर ग्राहकों को वैरिएंट और पावरट्रेन ऑप्शन के मामले में मल्टीपल ऑप्शन दे रही है। कंपनी ने इसके ऑप्शन का विस्तार करते हुए, डस्टर और बिगस्टर (पूरे यूरोप में रेनो के डेसिया ब्रांड के तहत बेची जाने वाली) को 4×4 और बायो-फ्यूल LPG + पेट्रोल कैपेसिटी वाला एक नया हाइब्रिड सेटअप दिय है। यह नया पावरट्रेन बेहतर फ्यूल इफिसियंसी और लंबी ड्राइविंग रेंज का प्रदर्शन करता है।
रेनो डस्टर और बिगस्टर के साथ पेश किया गया यह नया बायो-फ्यूल पावरट्रेन एक नया 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड, तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। यह 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम से इंटीग्रेटेड है। आउटपुट 140 PS और 230 Nm का टॉर्क है। 4×4 कैपेसिटी एक रियर-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से आती हैं। यह 31 PS और 87 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 154 PS के कम्बाइंड पावर आउटपुट के साथ, डस्टर और बिगस्टर के लिए यह नया पावरट्रेन उन लोगों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध ऑप्शन में से एक है, जो प्रदर्शन को प्राथमिकता देते हैं। इंजन 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लैस है।
इसकी एक और खासियत पैडल शिफ्टर्स हैं, जो डेसिया कार में पहली बार दिया गया है। डस्टर के नए वैरिएंट में लगी इलेक्ट्रिक मोटर अपने ही 2-स्पीड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करती है। खास परिस्थितियों में इलेक्ट्रिक मोटर रियर एक्सल को पावर ट्रांसफर रोक सकती है। इससे फ्यूल की बचत होती है। इलेक्ट्रिक मोटर को 0.84 kWh क्षमता वाली 48V लिथियम-आयन बैटरी से पावर मिलती है। डेसिया के अनुसार, डस्टर और बिगस्टर का नया पावरट्रेन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होने के बावजूद शहरी ड्राइविंग की लगभग 60% जरूरतों को पूरा कर सकता है।
यह नया सेटअप रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के साथ भी आता है जो 48V बैटरी को चार्ज करता है। एक और खास बात यह है कि 4×4 सिस्टम 140 किमी/घंटा तक की रफ्तार से काम करता है। यूजर ऑटो, ईको, स्नो, मड/सैंड, लॉक और हिल डिसेंट कंट्रोल मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। डस्टर और बिगस्टर के नए हाइब्रिड-जी 150 4×4 वैरिएंट इस साल के आखिर में यूरोप में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। कीमतों की घोषणा बाद में की जाएगी। डेसिया ने कुछ अन्य अपडेट भी पेश किए हैं, जैसे कि रिफ्रेश्ड अपहोल्स्ट्री। ड्राइवर सीट में लम्बर सपोर्ट के लिए एडजस्टमेंट विकल्प दिया गया है।
पेट्रोल + LPG से 1500Km की रेंज
डस्टर और बिगस्टर के हाइब्रिड-जी 150 4×4 वैरिएंट में 50-लीटर पेट्रोल और 50-लीटर LPG टैंक है। दोनों टैंक फुल होने पर, WLTP स्टैंडर्ड के अनुसार लगभग 1,500Km की ड्राइविंग रेंज देता है। यानी ये वैरिएंट एक बार लंबी दूरी का सफर तय करने वाली की टेंशन को खत्म कर देगा। इसका मुकाबला, मारुति ग्रैंड विराटा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से होगा, जो 1200Km की रेंज देती है।
