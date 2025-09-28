इंडिया में एंट्री की तैयारी कर रही नई रेनॉल्ट डस्टर, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कब होगी लॉन्च

रेनॉल्ट अपनी पॉपुलर एसयूवी डस्टर को एक बार फिर इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में नई रेनॉल्ट डस्टर को हाल में ही टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया। लीक हुए स्पॉइ शॉट्स के नई डस्टर के केबिन का काफी पता चलता है।

रेनॉल्ट अपनी पॉपुलर एसयूवी डस्टर को एक बार फिर इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में नई रेनॉल्ट डस्टर (Renault Duster) को हाल में ही टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया। लीक हुए स्पॉइ शॉट्स के नई डस्टर के केबिन का काफी पता चलता है। हालांकि, इंडियन मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला काफी टफ है। यहां पहले से ही हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हायराइडर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टैगुन, होंडा एलिवेट और मारुति विक्टोरिस जैसी दमदार गाड़ियां मौजूद हैं। ऐसे में डस्टर को कुछ खास लेकर आना ही होगा।

मिल सकता है ट्रिपल स्क्रीन सेटअप बता दें कि हाल ही में आए स्पाई शॉट्स ने एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, इनमें डस्टर के केबिन में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप नजर आया है। यानी एक मिडिल स्क्रीन, एक ड्राइवर डिस्प्ले और तीसरी स्क्रीन पैसेंजर साइड के लिए। ये फीचर फिलहाल सिर्फ लग्जरी कारों में देखने को मिलता है लेकिन अगर डस्टर इसे इंडिया में लेकर आती है तो यह सेगमेंट-फर्स्ट फीचर होगा। इससे पैसेंजर को अलग से एंटरटेनमेंट और फंक्शंस का एक्सेस मिलेगा और ड्राइवर को कम डिस्ट्रैक्शन होगा।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो नई डस्टर इंटरनेशनल मार्केट्स में 10.1-इंच टचस्क्रीन, 7-इंच डिजिटल क्लस्टर, ड्यूल-जोन एसी, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और OTA अपडेट्स जैसे फीचर्स के साथ आती है। सेफ्टी पैकेज में 6-एयरबैग, ईएससी, 360° कैमरा, रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर और ADAS फीचर्स जैसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट शामिल हैं। हालांकि, Euro NCAP क्रैश टेस्ट में इसे 3-स्टार रेटिंग मिली है।