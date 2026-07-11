5-स्टार सेफ्टी, टर्बो इंजन, गजब का डिजाइन, कमाल के फीचर्स; कम कीमत वाली इस SUV की घट रही सेल

अब ये SUV भारतीय बाजार में 4 महीने का सफर तय कर चुकी है। इसकी बिक्री मार्च से शुरू हुई और अप्रैल में ग्रोथ भी दिखाई दी। हालांकि, पिछले 2 महीने के दौरान इसकी सेल तेजी से गिरी है। वहीं, जून में इसने अपनी अब तक की सबसे कमजोर सेल दर्ज की।

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रेनो डस्टर (Renault Duster) की सेल्स में बढ़ने की बजाए घटती जा रही है। अब ये SUV भारतीय बाजार में 4 महीने का सफर तय कर चुकी है। इसकी बिक्री मार्च से शुरू हुई और अप्रैल में ग्रोथ भी दिखाई दी। हालांकि, पिछले 2 महीने के दौरान इसकी सेल तेजी से गिरी है। वहीं, जून में इसने अपनी अब तक की सबसे कमजोर सेल दर्ज की। दरअसल, इसकी मार्च में 1,402 यूनिट, अप्रैल में 2,359 यूनिट, मई में 1,267 यूनिट और जून में 1,011 यूनिट बिकीं। इस तरह कंपनी ने पिछले 4 महीने के दौरान इसकी 6,039 यूनिट ही बेचीं।

इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपए से शुरू है। चौंकाने वाली बात ये है कि देश के मिड-SUV सेगमेंट में दूसरे मॉडल की लगातार ग्रोथ हो रही है। बता दें कि इसका मुकाबला, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाट सिएरा जैसे मॉडल से होता है।

इंजन और परफॉर्मेंस

नई डस्टर (Duster) में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसके बेस वैरिएंट में 1.0L Turbo पेट्रोल (TCe 100) इंजन देखने को मिलता है। वहीं, दूसरा 1.3L टर्बो पेट्रोल इंजन(TCe 160) दिया गया है, जो 163 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट में 1.8L का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (E-Tech 160) पेट्रोल इंजन + इलेक्ट्रिक मोटर (1.4 kWh का बैटरी पैक) मिलता है। हाइब्रिड वर्जन शहर में 80% तक EV मोड में चल सकती है, यानी शानदार माइलेज और कम खर्च देखने को मिलेगा। इसके ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है।

रेनो डस्टर के स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फीचर कैटेगरी फीचर्स लाइटिंग LED टेल लैंप्स लाइटिंग Eco LED हेडलैंप्स लाइटिंग LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) लाइटिंग LED हाई माउंटेड स्टॉप लैंप लाइटिंग LED रिवर्स लैंप लाइटिंग LED नंबर प्लेट लाइट्स एक्सटीरियर रूफ कलर पेंटेड ORVM एक्सटीरियर ORVM पर LED टर्न इंडिकेटर्स एक्सटीरियर सिग्नेचर ग्रिल (Duster एम्बलम के साथ) एक्सटीरियर रियर रूफ स्पॉइलर प्रोटेक्शन रिइनफोर्स्ड व्हील आर्च और डोर साइड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स

साइज और स्पेस

नई रेनो डस्टर (Duster) का साइज इसे मिड-साइज SUV सेगमेंट में काफी मजबूत बनाता है। इसमें 700 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इसे लॉन्ग ट्रिप्स के लिए परफेक्ट बनाता है।

फीचर डिटेल लंबाई 4,346 mm चौड़ाई 1,815 mm ऊंचाई 1,703 mm व्हीलबेस 2,657 mm ग्राउंड क्लीयरेंस 212 mm बूट स्पेस 700 लीटर

सेफ्टी के लिए 35 एडवांस फीचर्स

नई डस्टर (Duster) में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) से लेकर हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम तक दिया गया है। इसमें मल्टीपल ड्राइव मोड्स (Eco, Comfort, Perso) भी मिलते हैं। इसके अलावा मजबूत बॉडी और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलता है। इसमें कुल 35 सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।