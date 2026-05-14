कंपनी की सस्ती 7-सीटर को पीछे छोड़ पहली बार बनी नंबर-1, इस तरह गेम चेंजर बन रही ये SUV!

भारतीय बाजार के लिए अब कंपनी के पोर्टफिलियो में न्यू डस्टर शामिल हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस SUV ने धीरे-धीरे सेल्स की रफ्तार भी पकड़ ली है। इस बात का अंदाजा इस तरह भी लगाया जा सकता है कि ये कंपनी के लिए अप्रैल में बेस्ट सेलिंग कार रही। इसने, 7-सीटर ट्राइबर को पीछे छोड़ दिया।

रेनो इंडिया की अप्रैल 2026 सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। भारतीय बाजार के लिए अब कंपनी के पोर्टफिलियो में न्यू डस्टर शामिल हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस SUV ने धीरे-धीरे सेल्स की रफ्तार भी पकड़ ली है। इस बात का अंदाजा इस तरह भी लगाया जा सकता है कि ये कंपनी के लिए अप्रैल में बेस्ट सेलिंग कार रही। इसने, 7-सीटर ट्राइबर को पीछे छोड़ दिया। ये पहला मौका है जब ट्राइब को नंबर-2 की पोजीशन पर जाना पड़ा। हालांकि, SUV सेगमेंट में डस्टर अभी काफी पीछे है, लेकिन आने वाले कुछ महीने के अंदर इसकी बिक्री में उछाल देखने को मिल सकता है। साथ ही, ये सेगमेंट में गेम चेंजर भी बन सकती है। चलिए कंपनी के सेल्स ब्रेकअप पर नजर डालते हैं।

रेनो इंडिया मॉडल वाइज सेल्स अप्रैल 2026 (MoM) मॉडल अप्रैल 2026 मार्च 2026 चेंज & MoM डस्टर 2,359 1,402 68% ट्राइबर 1,917 2,011 -5% काइगर 727 1,184 -39% क्विड 410 449 -9% टोटल 5,413 5,046 7%

रेनो इंडिया की MoM मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो डस्टर की अप्रैल 2026 में 2,359 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2026 में इसकी 1,402 यूनिट बिकीं। यानी इसे 68% की ग्रोथ मिली। ट्राइबर की अप्रैल 2026 में 1,917 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2026 में इसकी 2,011 यूनिट बिकीं। यानी इसे 5% की डिग्रोथ मिली। काइगर की अप्रैल 2026 में 727 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2026 में इसकी 1,184 यूनिट बिकीं। यानी इसे 39% की डिग्रोथ मिली। क्विड की अप्रैल 2026 में 410 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2026 में इसकी 449 यूनिट बिकीं। यानी इसे 9% की डिग्रोथ मिली।

रेनो इंडिया मॉडल वाइज सेल्स अप्रैल 2026 (YoY) मॉडल अप्रैल 2026 अप्रैल 2025 चेंज & YoY डस्टर 2,359 न्यू - ट्राइबर 1,917 1,401 37% काइगर 727 606 -17% क्विड 410 595 45% टोटल 5,413 2,602 -

रेनो इंडिया की YoY मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो डस्टर की अप्रैल 2026 में 2,359 यूनिट बिकीं। ट्राइबर की अप्रैल 2026 में 1,917 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,401 यूनिट बिकीं। यानी इसे 37% की ग्रोथ मिली। काइगर की अप्रैल 2026 में 727 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 606 यूनिट बिकीं। यानी इसे 17% की डिग्रोथ मिली। क्विड की अप्रैल 2026 में 410 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 595 यूनिट बिकीं। यानी इसे 45% की ग्रोथ मिली।

रेनो डस्टर की वैरिएंट वाइज प्राइस वैरिएंट Turbo TCe 100 MT (स्टैंडर्ड) Turbo TCe 100 MT (R Pass) Turbo TCe 160 MT (स्टैंडर्ड) Turbo TCe 160 MT (R Pass) Turbo TCe 160 DCT (स्टैंडर्ड) Turbo TCe 160 DCT (R Pass) Authentic ₹10.49 ₹10.29 — — — — Evolution ₹11.69 ₹11.39 ₹12.99 ₹12.69 ₹14.49 ₹13.99 Techno ₹13.49 ₹13.19 ₹14.49 ₹14.19 ₹15.89 ₹15.49 Techno+ — — ₹15.29 ₹14.99 ₹16.69 ₹16.29 Iconic — — ₹16.99 ₹16.59 ₹18.49 ₹18.09

इंजन और परफॉर्मेंस

नई डस्टर (Duster) में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसके बेस वैरिएंट में 1.0L Turbo पेट्रोल (TCe 100) इंजन देखने को मिलता है। वहीं, दूसरा 1.3L टर्बो पेट्रोल इंजन(TCe 160) दिया गया है, जो 163 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट में 1.8L का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (E-Tech 160) पेट्रोल इंजन + इलेक्ट्रिक मोटर (1.4 kWh का बैटरी पैक) मिलता है। हाइब्रिड वर्जन शहर में 80% तक EV मोड में चल सकती है, यानी शानदार माइलेज और कम खर्च देखने को मिलेगा। इसके ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है।

रेनो डस्टर के स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फीचर कैटेगरी फीचर्स लाइटिंग LED टेल लैंप्स लाइटिंग Eco LED हेडलैंप्स लाइटिंग LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) लाइटिंग LED हाई माउंटेड स्टॉप लैंप लाइटिंग LED रिवर्स लैंप लाइटिंग LED नंबर प्लेट लाइट्स एक्सटीरियर रूफ कलर पेंटेड ORVM एक्सटीरियर ORVM पर LED टर्न इंडिकेटर्स एक्सटीरियर सिग्नेचर ग्रिल (Duster एम्बलम के साथ) एक्सटीरियर रियर रूफ स्पॉइलर प्रोटेक्शन रिइनफोर्स्ड व्हील आर्च और डोर साइड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स

साइज और स्पेस

नई रेनो डस्टर (Duster) का साइज इसे मिड-साइज SUV सेगमेंट में काफी मजबूत बनाता है। इसमें 700 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इसे लॉन्ग ट्रिप्स के लिए परफेक्ट बनाता है।

फीचर डिटेल लंबाई 4,346 mm चौड़ाई 1,815 mm ऊंचाई 1,703 mm व्हीलबेस 2,657 mm ग्राउंड क्लीयरेंस 212 mm बूट स्पेस 700 लीटर

सेफ्टी के लिए 35 एडवांस फीचर्स

नई डस्टर (Duster) में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) से लेकर हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम तक दिया गया है। इसमें मल्टीपल ड्राइव मोड्स (Eco, Comfort, Perso) भी मिलते हैं। इसके अलावा मजबूत बॉडी और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलता है। इसमें कुल 35 सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।