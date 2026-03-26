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18.45 kmpl का दावा, लेकिन सच क्या है? रेनो डस्टर का असली माइलेज जानिए

Mar 26, 2026 04:20 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रेनो डस्टर का 18.45 kmpl ARAI माइलेज कागज पर अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ट्रैफिक और ड्राइविंग कंडीशन के कारण यह कम हो सकता है। इसलिए कार लेने से पहले ARAI आंकड़ों के बजाय अपने यूज के हिसाब से सही अनुमान लगाना जरूरी है। 

18.45 kmpl का दावा, लेकिन सच क्या है? रेनो डस्टर का असली माइलेज जानिए
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अगर आप नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो रेनो डस्टर (Renault Duster) का माइलेज जरूर आपके लिए बड़ा फैक्टर होगा। कंपनी ने इसके 1.3 टर्बो पेट्रोल DCT वैरिएंट के लिए 18.45 kmpl का ARAI माइलेज बताया है, जो कागज पर काफी अच्छा लगता है। लेकिन, असली सवाल यह है कि क्या आपको डेली की ड्राइविंग में भी इतना ही माइलेज मिलेगा? आइए जरा विस्तार से इसको समझते हैं।

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कैसे निकलता है ARAI माइलेज?

सबसे पहले समझिए कि ARAI (Automotive Research Association of India) का माइलेज टेस्ट पूरी तरह कंट्रोल्ड कंडीशंस में होता है, जहां ट्रैफिक नहीं होता, सड़कें स्मूथ होती हैं और गाड़ी एक तय तरीके से चलाई जाती है। इसलिए, यह नंबर असल जिंदगी की ड्राइविंग से काफी अलग हो सकता है।

रियल वर्ल्ड माइलेज लगभग 13–16 kmpl

भारत जैसे देश में खासकर शहरों में, जहां हर समय ट्रैफिक, ब्रेक-एक्सेलरेशन और खराब सड़कें आम हैं, वहां असली माइलेज आमतौर पर कम ही मिलता है। इसीलिए, रेनो डस्टर (Renault Duster) का रियल वर्ल्ड माइलेज लगभग 13–16 kmpl के बीच रह सकता है, जो आपके ड्राइविंग स्टाइल और रोड कंडीशन पर निर्भर करेगा।

18.45 kmpl का क्लेम

हालांकि, 18.45 kmpl का क्लेम यह जरूर दिखाता है कि कंपनी ने परफॉर्मेंस और माइलेज के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। आजकल टर्बो पेट्रोल इंजन का ट्रेंड बढ़ रहा है और ऐसे में यह आंकड़ा इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक माना जा सकता है।

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अगर आप रेनो डस्टर (Duster) खरीदने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ ARAI माइलेज पर भरोसा न करें। अपनी ड्राइविंग जरूरत जैसे शहर या हाईवे यूज को ध्यान में रखकर फैसला लें, ताकि बाद में माइलेज को लेकर निराशा न हो और आपको पछताना न पड़े।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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