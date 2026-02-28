मार्च में कार खरीदने की है प्लानिंग? अगले महीने होने जा रही है 3 बड़ी लॉन्चिंग; लॉन्च डेट है कंफर्म
भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी धमाके से कम नहीं रही है। फरवरी में मारुति eVitara, फेरारी टेस्टारोसा और टाटा पंच EV फेसलिफ्ट जैसी गाड़ियां लॉन्च हुई। अब मार्च का महीना भी रफ्तार और रोमांच से भरा रहने वाला है। इस महीने लग्जरी से लेकर बजट और इलेक्ट्रिक सेगमेंट तक में कई बड़ी कारें दस्तक देने जा रही हैं। मर्सिडीज अपनी मशहूर V-Class को नए अवतार में वापस ला रही है। वहीं, रेनॉल्ट अपनी 'गेम-चेंजर' डस्टर की नई पीढ़ी के साथ वापसी कर रही है। आइए जानते हैं मार्च में आने वाली ऐसी ही 3 कारों के बारे में जिनका लॉन्च डेट कंफर्म हो चुका है।
मर्सिडीज-बेंज V-Class
लग्जरी MPV सेगमेंट में मर्सिडीज अपनी V-Class को फिर से पेश कर रही है। साल 2022 में बंद होने के बाद, यह नया मॉडल पुराने वर्जन का एक बड़ा फेसलिफ्ट होगा। कंपनी इसे 2 मार्च को लॉन्च करने जा रही है। इसमें 6, 7 और 8-सीटों के कई ऑप्शन मिल सकते हैं जिसमें कैप्टन सीट्स और वर्ल्ड-क्लास कंफर्ट होगा। इसका सीधा मुकाबला लेक्सस LM और टोयोटा वेलफायर जैसी प्रीमियम गाड़ियों से होगा।
रेनॉल्ट डस्टर
भारत की सबसे पसंदीदा SUVs में से एक रेनॉल्ट डस्टर नए अवतार में वापस आ रही है। कंपनी इसे 17 मार्च को मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। शोरूम्स में इसकी झलक दिखनी शुरू हो गई है। इसे दो टर्बो-पेट्रोल इंजन (1.0L और 1.3L) के साथ लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि दिवाली के आसपास इसमें 1.8-लीटर का दमदार हाइब्रिड इंजन भी देखने को मिलेगा। नई डस्टर का मुकाबला हुंडई क्रेटा और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों से होगा।
ऑडी SQ8
लग्जरी और परफॉर्मेंस के शौकीनों के लिए ऑडी अपनी फ्लैगशिप SUV का SQ8 वैरिएंट ला रही है। यह स्टैंडर्ड Q8 और टॉप मॉडल RS Q8 के बीच का वर्जन होगा। कंपनी इसे 17 मार्च को लॉन्च करने जा रही है। इसमें 4.0-लीटर का ट्विन-टर्बो V8 इंजन दिया गया है जो 507bhp की बेमिसाल पावर जेनरेट करता है। यह कार महज 4.1 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है।
