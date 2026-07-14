भारत की आइकॉनिक SUV डस्टर का 'एडवेंचर एडिशन' लॉन्च, कीमत ₹12.99 लाख; जानिए खासियत
दिग्गज कार निर्माता रेनॉल्ट ने भारतीय मार्केट में अपनी पॉपुलर एसयूवी डस्टर का नया 'एडवेंचर एडिशन' (Duster Adventure Edition) लॉन्च कर दिया है। इस स्पेशल एडिशन की कीमत 12.99 लाख रुपये रखी गई है।
दिग्गज कार निर्माता रेनॉल्ट ने भारतीय मार्केट में अपनी पॉपुलर एसयूवी डस्टर का नया 'एडवेंचर एडिशन' (Duster Adventure Edition) लॉन्च कर दिया है। इस स्पेशल एडिशन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.99 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी ने इसे फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस यानी 'बास्टिल डे' के मौके पर पेश किया है। इस लॉन्चिंग इवेंट में भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथौ और रेनॉल्ट ग्रुप इंडिया के सीईओ स्टीफन डेब्लाइज भी मौजूद रहे। बता दें कि डस्टर ने एक दशक पहले भारत में मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की शुरुआत की थी। आइए जानते हैं एसयूवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
हुए हैं कई कॉस्मेटिक अपडेट्स
यह नया एडवेंचर एडिशन डस्टर की हाल ही में लॉन्च हुई लेटेस्ट जनरेशन पर बेस्ड है। कंपनी ने इस गाड़ी के मैकेनिकल पार्ट्स यानी इंजन में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, इसमें कई खास कॉस्मेटिक अपडेट्स दिए हैं। कार के लुक को स्पोर्टी बनाने के लिए इस पर 'एडवेंचर डिकल्स' लगाए गए हैं। इन डिकल्स पर टोपोग्राफिकल कंटूर लाइन्स के साथ लेह (Leh) के जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स (34.27 N, 77.60 E) लिखे हुए हैं। इसके अलावा, कार के अंदर प्रीमियम एडवेंचर फ्लोर मैट्स और एडवेंचर एम्बेलिशर्स भी दिए गए हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Renault Duster
₹ 10.49 - 18.71 लाख
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.54 - 14.88 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 10.99 - 19.3 लाख
Nissan Tekton
₹ 10.49 - 18.59 लाख
फीचर्स बेहद मॉडर्न और लग्जरी
फीचर्स के मामले में रेनॉल्ट डस्टर का यह स्पेशल एडिशन बेहद मॉडर्न और लग्जरी है। इस एसयूवी में फुल एलईडी हेडलाइट्स और एक शानदार इलेक्ट्रिक पैनोरमिक सनरुफ दिया गया है। इसके अलावा, ग्राहकों की सुविधा के लिए इसमें पावर्ड टेलगेट, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 10.1-इंच का बड़ा ओपनआर लिंक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। यह कार 'माय रेनॉल्ट' (My Renault) एप्लिकेशन के जरिए कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करती है। कंपनी ने इसमें 17-इंच के आकर्षक अलॉय व्हील्स दिए हैं।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो यह एसयूवी दो दमदार पेट्रोल इंजन ऑप्शन्स के साथ मार्केट में उतारी गई है। इसमें पहला 1.0-लीटर का टर्बो टीसीई 100 इंजन है, जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। दूसरा ज्यादा पावरफुल 1.3-लीटर का टर्बो टीसीई 160 इंजन है। इस बड़े इंजन के साथ ग्राहकों को 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक (DCT) ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। यह इंजन हाईवे और ऑफ-रोडिंग दोनों जगहों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस और ड्राइविंग रेंज देने में पूरी तरह सक्षम है।
इतनी है कीमत
इस खास लॉन्चिंग के मौके पर रेनॉल्ट ग्रुप इंडिया के सीईओ स्टीफन डेब्लाइज ने कहा कि आइकॉनिक गाड़ियों को सिर्फ उनके काम के लिए नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में उनकी जगह के लिए याद किया जाता है। डस्टर इसी खास कैटेगरी में आती है। सालों से यह भारत के लाखों ग्राहकों के सफर और यादों का हिस्सा रही है। अलग-अलग इंजन ऑप्शन्स के आधार पर इसके तीनों वैरिएंट्स (TCe 100 MT, TCe 160 MT और TCe 160 DCT) की एक्स-शोरूम कीमत क्रमशः 12.99 लाख, 13.99 लाख और 15.39 लाख रुपये तय की गई है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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