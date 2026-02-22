पुरानी डस्टर का नया जलवा! अब 7-सीटर अवतार में लौट रही है सबकी चहेती SUV; टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट
रेनॉल्ट डस्टर के दीवानों के लिए खुशखबरी है। एक तरफ तो रेनॉल्ट अपनी नई 5-सीटर डस्टर को दोबारा लॉन्च करने की तैयारी में है। वहीं, दूसरी ओर कंपनी ने गुपचुप तरीके से इसके 7-सीटर मॉडल पर भी काम शुरू कर दिया है। हाल ही में इस बड़ी SUV को टेस्टिंग के दौरान सड़क पर दौड़ते हुए देखा गया है। माना जा रहा है कि यह नई गाड़ी न सिर्फ साइज में बड़ी होगी, बल्कि इसका नाम भी कुछ नया और हटकर हो सकता है। आइए जानते हैं इस अपकमिंग 7-सीटर एसयूवी के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
दिखने में यह SUV किसी 'बाहुबली' से कम नहीं लगेगी। चूंकि यह 7-सीटर है, तो जाहिर है कि इसकी लंबाई भी ज्यादा होगी। न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार, इसका डाइमेंशन काफी ऊंचा और चौड़ा होगा जिससे सड़क पर चलते वक्त लोग इसे मुड़कर जरूर देखेंगे। इसके टायर के ऊपर के हिस्से को काफी उभरा हुआ बनाया गया है। पीछे की तरफ से भी इसे थोड़ा सीधा रखा गया है, ताकि तीसरी लाइन में बैठने वालों के सिर छत से न टकराएं। इसके अलावा, सामान रखने के लिए भी अच्छी-खासी जगह मिल सके।
फीचर्स और सेफ्टी भी दमदार
इंटीरियर की बात करें तो इसमें ढेर सारे सॉफ्ट टच मटेरियल्स और आरामदायक सीटों का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी लाइन की सीटों को आप अपनी मर्जी से आगे-पीछे कर पाएंगे और तीसरी लाइन में जाने के लिए बस एक बटन दबाते ही सीट मुड़ जाएगी। फीचर्स के नाम पर इसमें बड़ा डिजिटल मीटर, बड़ी टचस्क्रीन, ठंडी हवा फेंकने वाली वेंटिलेटेड सीटें और एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ मिलेगा। सेफ्टी के लिए भी इसमें ADAS जैसा हाई-टेक सिस्टम और 6-एयरबैग्स दिए जाएंगे।
पावरट्रेन भी दमदार
पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.3-लीटर का तगड़ा टर्बो इंजन मिल सकता है। यह पहाड़ों और हाईवे पर चढ़ने के लिए भरपूर पावर देगा। खबर है कि यह मॉडल 2026 के अंत तक शोरूम में नजर आने लगेगा। इतना ही नहीं, जो लोग माइलेज की चिंता करते हैं उनके लिए 2027 के मध्य तक कंपनी इसका हाइब्रिड वर्जन भी ला सकती है। हालांकि, कंपनी ने अबतक इस एसयूवी की लॉन्च डेट के बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
