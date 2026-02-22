पुरानी डस्टर का नया जलवा! अब 7-सीटर अवतार में लौट रही है सबकी चहेती SUV; टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

Feb 22, 2026 04:57 pm IST

रेनॉल्ट डस्टर के दीवानों के लिए खुशखबरी है। एक तरफ तो रेनॉल्ट अपनी नई 5-सीटर डस्टर को दोबारा लॉन्च करने की तैयारी में है। वहीं, दूसरी ओर कंपनी ने गुपचुप तरीके से इसके 7-सीटर मॉडल पर भी काम शुरू कर दिया है। हाल ही में इस बड़ी SUV को टेस्टिंग के दौरान सड़क पर दौड़ते हुए देखा गया है। माना जा रहा है कि यह नई गाड़ी न सिर्फ साइज में बड़ी होगी, बल्कि इसका नाम भी कुछ नया और हटकर हो सकता है। आइए जानते हैं इस अपकमिंग 7-सीटर एसयूवी के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन दिखने में यह SUV किसी 'बाहुबली' से कम नहीं लगेगी। चूंकि यह 7-सीटर है, तो जाहिर है कि इसकी लंबाई भी ज्यादा होगी। न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार, इसका डाइमेंशन काफी ऊंचा और चौड़ा होगा जिससे सड़क पर चलते वक्त लोग इसे मुड़कर जरूर देखेंगे। इसके टायर के ऊपर के हिस्से को काफी उभरा हुआ बनाया गया है। पीछे की तरफ से भी इसे थोड़ा सीधा रखा गया है, ताकि तीसरी लाइन में बैठने वालों के सिर छत से न टकराएं। इसके अलावा, सामान रखने के लिए भी अच्छी-खासी जगह मिल सके।

फीचर्स और सेफ्टी भी दमदार इंटीरियर की बात करें तो इसमें ढेर सारे सॉफ्ट टच मटेरियल्स और आरामदायक सीटों का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी लाइन की सीटों को आप अपनी मर्जी से आगे-पीछे कर पाएंगे और तीसरी लाइन में जाने के लिए बस एक बटन दबाते ही सीट मुड़ जाएगी। फीचर्स के नाम पर इसमें बड़ा डिजिटल मीटर, बड़ी टचस्क्रीन, ठंडी हवा फेंकने वाली वेंटिलेटेड सीटें और एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ मिलेगा। सेफ्टी के लिए भी इसमें ADAS जैसा हाई-टेक सिस्टम और 6-एयरबैग्स दिए जाएंगे।