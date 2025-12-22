सामने आई नई रेनो डस्टर की पहली झलक, 7-सीटर अवतार में आएगा इसका ये धाकड़ वैरिएंट; हाईटेक और एडवांस फीचर्स से लोड

संक्षेप: रेनो डस्टर 7-सीटर टेक्नो (Renault Duster 7-Seater Techno) वैरिएंट का पहला लुक सामने आ गया है। मिड-रेंज SUV का नई टेक्नोलॉजी के साथ काफी शानदार लगती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 22, 2025 02:45 pm IST

रेनो (Renault) अपनी SUV रेंज को और मजबूत करने जा रही है। रेनो बोरियल (Renault Boreal) को भारत में नई डस्टर 7-सीटर के रूप में उतारा जाएगा। ये अब एक नए टेक्नो (Techno) मिड वैरिएंट के साथ चर्चा में है। यह वैरिएंट प्रीमियम फीचर्स और किफायती कीमत का ऐसा बैलेंस देता है, जो सीधे तौर पर जीप कंपास (Jeep Compass), टोयोटा कोरोला क्रॉस (Toyota Corolla Cross) और आने वाले समय में हुंडई अल्काजार (Hyundai Alcazar) व टाटा सफारी (Tata Safari) जैसी SUVs को टक्कर देगा। ब्राजील में रेनो बोरियल (Renault Boreal) को इवोल्यूशन (Evolution), टेक्नो (Techno) और आयनिक (Iconic) तीन वैरिएंट्स में बेचा जा रहा है, जिसमें कंपनी को सबसे ज्यादा बिक्री टेक्नो (Techno) वैरिएंट से मिलने की उम्मीद है।

रेनो बोरियल टेक्नो में क्या खास?

कस्टमाइजेशन ऑप्शन

टेक्नो (Techno) वैरिएंट की सबसे बड़ी खासियत इसका कस्टमाइजेशन है। डुअल-टोन पेंट (ब्लैक रूफ) लगभग 33,000 रुपये और पैनोरमिक सनरूफ के साथ लगभग 1.33 लाख रुपये तक है। इन सभी फीचर्स के साथ इसकी कीमत करीब 34.9 लाख (ब्राजील कीमत) तक जाती है, जो फिर भी टॉप आयकॉनिक वैरिएंट से सस्ती है।

एक्सटीरियर डिजाइन: प्रीमियम और मॉडर्न

इसमें नया रेनो (Renault) लोगो और बॉडी-कलर्ड ग्रिल देखने को मिलती है। इसमें Y-शेप LED लाइटिंग और 18-इंच का ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलता है। इसमें ब्लैक फिनिश ORVMs, रियर कनेक्टेड टेल-लैंप्स (Megane E-Tech जैसी डिजाइन) दिया गया है। SUV का रोड प्रेजेंस इसे साफ तौर पर प्रीमियम सेगमेंट में खड़ा करता है।

साइज और बूट स्पेस

रेनो बोरियल CMF-B (Renault Boreal CMF-B) RGMP प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसकी लंबाई 4,550 mm, व्हीलबेस 2,700 mm और बूट स्पेस 586 लीटर का है। बूट स्पेस के मामले में यह जीप कंपास (Jeep Compass) और कोरोला क्रॉस (Corolla Cross) से काफी आगे है।

इंटीरियर और फीचर्स

इंटीरियर की बात करें तो इसमें बोरियल टेक्नो (Boreal Techno) पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक लगती है। इसमें सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड और डोर पैनल, 48-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 10-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 10-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसका गूगल बिल्ट-इन (Google Built-in) के साथ ओपनआर लिंक (OpenR Link) सिस्टम मिलता है। इसमें दोनों फ्रंट सीट्स पर पावर एडजस्टमेंट मिलता है।

सेफ्टी में भी जबरदस्त

इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स, ऑल-फोर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक + ऑटो होल्ड, 19 ADAS फीचर्स और एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल (Adaptive Cruise Control), ऑटोनॉमस एमरजेंसी ब्रेकिंग (Autonomous Emergency Braking), लेन कीप असिस्ट (Lane Keep Assist), ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग (Blind Spot Monitoring) जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे।

इंजन और परफॉर्मेंस

इसमें 1.3-लीटर TCe टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो 163 hp की पावर और 270 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ये 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। वहीं, ये मात्र 9.5 सेकेंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ने में सक्षम है। इसकी टॉप स्पीड 180 km/h की है।

भारत में लॉन्च कब?

नई रेनो डस्टर (Renault Duster) 26 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। वहीं, रेनो बोरियल 7-सीटर (भारत) 2026 के मिड में लॉन्च होगी। भारत में यह SUV 7-सीटर होगी। इसका सीधा मुकाबला हुंडई अल्काजार (Hyundai Alcazar), टाटा सफारी (Tata Safari) और महिंद्रा XUV700 से होगा।