रेनॉल्ट डस्टर की नए अवतार में वापसी तय, इस दिन होगी लॉन्च; जानिए कितनी बदलेगी SUV

संक्षेप: भारत में एक बार फिर रेनॉल्ट डस्टर (Renault Duster) की धमाकेदार वापसी होने जा रही है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म किया है कि नई जेनरेशन डस्टर 26 जनवरी, 2026 को लॉन्च होगी।

Fri, 21 Nov 2025 02:49 PM

भारत में एक बार फिर रेनॉल्ट डस्टर (Renault Duster) की धमाकेदार वापसी होने जा रही है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म किया है कि नई जेनरेशन डस्टर 26 जनवरी, 2026 को लॉन्च होगी। बता दें कि एसयूवी सेगमेंट में धाक जमाने वाली यह कार लंबे समय तक भारतीय ग्राहकों की फेवरेट रही है। अभी भी सेकेंड-हैंड मार्केट में इसकी खूब डिमांड है। इसकी रफ-टफ बिल्ड क्वालिटी, सिंपल लेकिन दमदार डिजाइन और पावरफुल डीजल इंजन ने इसे लोगों के दिलों में खास जगह दी थी। आइए जानते हैं अपकमिंग एसयूवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन नई डस्टर पूरी तरह से नए CNF-B प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है जो पुराने मॉडल से काफी एडवांस्ड है। डिजाइन की बात करें तो यह पहले से बड़ी, चौड़ी और ज्यादा बोल्ड लुक में नजर आएगी। इसका फ्रंट डिजाइन, शार्प हेडलैंप्स और मस्क्युलर बॉडी इसे एक मॉडर्न SUV का फील देते हैं। हालांकि, इंटरनेशनल मॉडल की तुलना में इंडिया-स्पेक डस्टर के डाइमेंशंस ज्यादा बड़े नहीं होंगे। कंपनी का फोकस इसे प्रैक्टिकल और वैल्यू-फॉर-मनी SUV बनाने पर है।

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स इंटीरियर में भी बड़ी अपग्रेड देखने को मिलेगा। नई डस्टर में पहले से बड़ा फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो इसे और प्रीमियम बनाता है। इसके साथ ही 360-डिग्री कैमरा, ADAS सेफ्टी फीचर्स, ज्यादा स्पेस वाला केबिन, बड़ा बूट स्पेस और बेहतर कंफर्ट जैसी खूबियां शामिल होंगी। हालांकि, इंडिया-स्पेक मॉडल के फीचर्स की पूरी जानकारी लॉन्च के करीब ही सामने आएगी। उम्मीद है कि यह फीचर्स के मामले में अपने सेगमेंट की बाकी SUVs को कड़ी टक्कर देगी।