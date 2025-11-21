Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़renault duster 2026 will be launched in the indian market on 26 january know the features
रेनॉल्ट डस्टर की नए अवतार में वापसी तय, इस दिन होगी लॉन्च; जानिए कितनी बदलेगी SUV

रेनॉल्ट डस्टर की नए अवतार में वापसी तय, इस दिन होगी लॉन्च; जानिए कितनी बदलेगी SUV

संक्षेप:

भारत में एक बार फिर रेनॉल्ट डस्टर (Renault Duster) की धमाकेदार वापसी होने जा रही है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म किया है कि नई जेनरेशन डस्टर 26 जनवरी, 2026 को लॉन्च होगी।

Fri, 21 Nov 2025 02:49 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Renault Duster 2025arrow

भारत में एक बार फिर रेनॉल्ट डस्टर (Renault Duster) की धमाकेदार वापसी होने जा रही है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म किया है कि नई जेनरेशन डस्टर 26 जनवरी, 2026 को लॉन्च होगी। बता दें कि एसयूवी सेगमेंट में धाक जमाने वाली यह कार लंबे समय तक भारतीय ग्राहकों की फेवरेट रही है। अभी भी सेकेंड-हैंड मार्केट में इसकी खूब डिमांड है। इसकी रफ-टफ बिल्ड क्वालिटी, सिंपल लेकिन दमदार डिजाइन और पावरफुल डीजल इंजन ने इसे लोगों के दिलों में खास जगह दी थी। आइए जानते हैं अपकमिंग एसयूवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

नई डस्टर पूरी तरह से नए CNF-B प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है जो पुराने मॉडल से काफी एडवांस्ड है। डिजाइन की बात करें तो यह पहले से बड़ी, चौड़ी और ज्यादा बोल्ड लुक में नजर आएगी। इसका फ्रंट डिजाइन, शार्प हेडलैंप्स और मस्क्युलर बॉडी इसे एक मॉडर्न SUV का फील देते हैं। हालांकि, इंटरनेशनल मॉडल की तुलना में इंडिया-स्पेक डस्टर के डाइमेंशंस ज्यादा बड़े नहीं होंगे। कंपनी का फोकस इसे प्रैक्टिकल और वैल्यू-फॉर-मनी SUV बनाने पर है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Renault Duster 2025

Renault Duster 2025

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Honda Elevate

Honda Elevate

₹ 11 - 16.67 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Venue N Line

Hyundai Venue N Line

₹ 10.55 - 15.48 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Seltos 2026

Kia Seltos 2026

₹ 12 - 21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Astor

MG Astor

₹ 11.48 - 17.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 9.99 - 16.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स

इंटीरियर में भी बड़ी अपग्रेड देखने को मिलेगा। नई डस्टर में पहले से बड़ा फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो इसे और प्रीमियम बनाता है। इसके साथ ही 360-डिग्री कैमरा, ADAS सेफ्टी फीचर्स, ज्यादा स्पेस वाला केबिन, बड़ा बूट स्पेस और बेहतर कंफर्ट जैसी खूबियां शामिल होंगी। हालांकि, इंडिया-स्पेक मॉडल के फीचर्स की पूरी जानकारी लॉन्च के करीब ही सामने आएगी। उम्मीद है कि यह फीचर्स के मामले में अपने सेगमेंट की बाकी SUVs को कड़ी टक्कर देगी।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो भारत में नई डस्टर में 1.2-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है। यह करीब 128bhp की पावर दे सकता है। यह इंजन लोकलाइजेशन आसान करेगा और कार की कीमत भी किफायती रखने में मदद करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में यह एसयूवी 1.6-लीटर फुल-हाइब्रिड इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और 1.2 kWh बैटरी के साथ मिलती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।