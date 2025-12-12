जानिए कैसी होगी नई रेनॉल्ट डस्टर की डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी और इंजन, 26 जनवरी को एंट्री कंफर्म
कभी देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी रही रेनॉल्ट डस्टर (Renault Duster) एक बार फिर से धमाकेदार वापसी करने जा रही है। साल 2012 में लॉन्च हुई यह मिड-साइज SUV शुरुआती दिनों में काफी पॉपुलर रही।
Renault Duster: कभी देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी रही रेनॉल्ट डस्टर एक बार फिर से धमाकेदार वापसी करने जा रही है। साल 2012 में लॉन्च हुई यह मिड-साइज SUV शुरुआती दिनों में काफी पॉपुलर रही। हालांकि, समय पर अपडेट न मिलने, नई टेक्नोलॉजी की कमी और नए नियमों के कारण 2022 में इसे कंपनी ने बंद कर दिया था। अब कंपनी ने सीधे थर्ड-जेनरेशन मॉडल भारत लाने का फैसला किया है। ग्राहकों को इसमें डिजाइन से लेकर फीचर्स और इंजन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नई डस्टर की पहली झलक 26 जनवरी, 2026 को मिलेगी। इसके तुरंत बाद इसकी लॉन्चिंग भी तय मानी जा रही है।
अब कुछ ऐसी होगी डिजाइन
नई जेनरेशन डस्टर पहले से ज्यादा रग्ड, मॉडर्न और दमदार लुक में नजर आएगी। यह SUV कंपनी के मॉड्यूलर CMF-B प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। इंटरनेशनल मॉडल से इंस्पायर डिजाइन में नया फ्रंट ग्रिल, रेनॉ का नया लोगो, शार्प LED हेडलैम्प्स और भारी क्लैडिंग वाला फ्रंट बंपर मिलेगा। बड़ा एयर डैम, उभरी हुई बोनट लाइन्स और सर्कुलर फॉग लैंप्स इसे पहले से ज्यादा मस्कुलर बनाते हैं। साइड प्रोफाइल में डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, चौड़े फेंडर्स, व्हील आर्च क्लैडिंग और रूफ रेल्स SUV का एग्रेसिव स्टांस बढ़ाते हैं। जबकि पीछे C-शेप्ड LED टेललैम्प्स और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर का इस्तेमाल किया गया है।
सेफ्टी और फीचर्स भी दमदार
केबिन में कंपनी ऑल-ब्लैक या डुअल-टोन थीम का ऑप्शन दे सकती है। फीचर्स की बात करें तो नई डस्टर में 10-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस चार्जर, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और Arkamys 3D साउंड सिस्टम मिलने की उम्मीद है। सेफ्टी के लिए 360-डिग्री कैमरा, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और कई अन्य प्रीमियम फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।
कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन
इंजन की बात करें तो भारत में नई डस्टर सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन के साथ ही आएगी। रेनॉल्ट इसमें 1.3-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है जो करीब 156bhp की दमदार पावर जेनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में साफ है कि नई रेनॉल्ट डस्टर 2026 की वापसी से मिड-साइज SUV सेगमेंट में मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है।
