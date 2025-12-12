Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़renault duster 2026 know design features safety engine debut confirmed for 26 January
जानिए कैसी होगी नई रेनॉल्ट डस्टर की डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी और इंजन, 26 जनवरी को एंट्री कंफर्म

जानिए कैसी होगी नई रेनॉल्ट डस्टर की डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी और इंजन, 26 जनवरी को एंट्री कंफर्म

संक्षेप:

कभी देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी रही रेनॉल्ट डस्टर (Renault Duster) एक बार फिर से धमाकेदार वापसी करने जा रही है। साल 2012 में लॉन्च हुई यह मिड-साइज SUV शुरुआती दिनों में काफी पॉपुलर रही।

Dec 12, 2025 11:10 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

Renault Duster: कभी देश की बेस्ट-सेलिंग एसयूवी रही रेनॉल्ट डस्टर एक बार फिर से धमाकेदार वापसी करने जा रही है। साल 2012 में लॉन्च हुई यह मिड-साइज SUV शुरुआती दिनों में काफी पॉपुलर रही। हालांकि, समय पर अपडेट न मिलने, नई टेक्नोलॉजी की कमी और नए नियमों के कारण 2022 में इसे कंपनी ने बंद कर दिया था। अब कंपनी ने सीधे थर्ड-जेनरेशन मॉडल भारत लाने का फैसला किया है। ग्राहकों को इसमें डिजाइन से लेकर फीचर्स और इंजन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नई डस्टर की पहली झलक 26 जनवरी, 2026 को मिलेगी। इसके तुरंत बाद इसकी लॉन्चिंग भी तय मानी जा रही है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

अब कुछ ऐसी होगी डिजाइन

नई जेनरेशन डस्टर पहले से ज्यादा रग्ड, मॉडर्न और दमदार लुक में नजर आएगी। यह SUV कंपनी के मॉड्यूलर CMF-B प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। इंटरनेशनल मॉडल से इंस्पायर डिजाइन में नया फ्रंट ग्रिल, रेनॉ का नया लोगो, शार्प LED हेडलैम्प्स और भारी क्लैडिंग वाला फ्रंट बंपर मिलेगा। बड़ा एयर डैम, उभरी हुई बोनट लाइन्स और सर्कुलर फॉग लैंप्स इसे पहले से ज्यादा मस्कुलर बनाते हैं। साइड प्रोफाइल में डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, चौड़े फेंडर्स, व्हील आर्च क्लैडिंग और रूफ रेल्स SUV का एग्रेसिव स्टांस बढ़ाते हैं। जबकि पीछे C-शेप्ड LED टेललैम्प्स और रूफ-माउंटेड स्पॉइलर का इस्तेमाल किया गया है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Renault Duster 2025

Renault Duster 2025

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Honda Elevate

Honda Elevate

₹ 11 - 16.67 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Sierra

Tata Sierra

₹ 11.49 - 20.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Seltos 2026

Kia Seltos 2026

₹ 12 - 21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Astor

MG Astor

₹ 11.48 - 17.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 9.99 - 16.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

सेफ्टी और फीचर्स भी दमदार

केबिन में कंपनी ऑल-ब्लैक या डुअल-टोन थीम का ऑप्शन दे सकती है। फीचर्स की बात करें तो नई डस्टर में 10-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वायरलेस चार्जर, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और Arkamys 3D साउंड सिस्टम मिलने की उम्मीद है। सेफ्टी के लिए 360-डिग्री कैमरा, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और कई अन्य प्रीमियम फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन

इंजन की बात करें तो भारत में नई डस्टर सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन के साथ ही आएगी। रेनॉल्ट इसमें 1.3-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है जो करीब 156bhp की दमदार पावर जेनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में साफ है कि नई रेनॉल्ट डस्टर 2026 की वापसी से मिड-साइज SUV सेगमेंट में मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।