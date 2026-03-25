नई Renault Duster के माइलेज से उठा पर्दा, 1 लीटर पेट्रोल में चलती है इतने किलोमीटर
डस्टर के 1.3 लीटर 4-सिलिंडर इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी से भी पर्दा उठ गया है। ARAI सर्टिफिकेशन के अनुसार डस्टर का DCT वेरिएंट 18.45 kmpl और 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट 17.75 kmpl का माइलेज देता है।
रेनो ने हाल ही में अपनी नई डस्टर को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। यह एसयूवी डीलरशिप्स पर पहुंचने लगी है। इस एसयूवी की ऑफिशियल डिलिवरी अप्रैल में शुरू होगी। रेनो डस्टर के वेरिएंट्स, इंजन और गियरबॉक्स के बारे में सारी डीटेल्स पहले ही बाहर आ चुकी हैं। अब इसके 1.3 लीटर 4-सिलिंडर इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी से भी पर्दा उठ गया है। ARAI सर्टिफिकेशन के अनुसार डस्टर का DCT वेरिएंट 18.45 kmpl और 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट 17.75 kmpl का माइलेज देता है। डस्टर इस वक्त इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल SUV में से एक है। इसका 1.3-लीटर टर्बो इंजन 163 PS की ताकत और 280 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड वेट क्लच DCT गियरबॉक्स ऑप्शन में उपलब्ध है।
1.0-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन
1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के अलावा, डस्टर में 1.0-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है। यह 100 बीएचपी पावर और 160 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है। यह 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसके अलावा, कंपनी डस्टर का 1.8-लीटर 4-सिलेंडर डायरेक्ट-इंजेक्शन पेट्रोल इंजन (ई-टेक 160) को 1.4 kWh की बैटरी, 49 बीएचपी मोटर और 20 बीएचपी हाइब्रिड स्टार्टर जनरेटर (एचएसजी) वाला वेरिएंट भी लाने की तैयारी कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि यह कॉन्फिगरेशन से 160 बीएचपी पावर और 172 एनएम टॉर्क जेनरेट कर सकता है। इसे दिवाली 2026 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Renault Duster
₹ 10.49 - 18.49 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 18.99 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 11.42 - 19.19 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.69 - 18.99 लाख
Tata Curvv
₹ 9.66 - 18.85 लाख
Citroen Aircross X
₹ 8.29 - 13.69 लाख
सेगमेंट की दूसरी एसयूवी से बेहतर माइलेज
रेनॉल्ट का दावा है कि नई डस्टर को इंडियन ड्राइविंग कंडीशन्स को ध्यान में रख कर डिजाइन किया गया है, जो दमदार परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन राइड और हैंडलिंग ऑफर करता है। 18.45 किमी प्रति लीटर का माइलेज टाटा सिएरा जैसी हाल ही में लॉन्च हुई एसयूवी के मुकाबले काफी इंप्रेसिव है। हाल ही में यह खुलासा हुआ था कि सिएरा के टर्बो पेट्रोल इंजन का माइलेज 13.5 किमी प्रति लीटर है। वहीं, हुंडई क्रेटा टर्बो पेट्रोल ARAI के अनुसार 18.4 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती हैं, जबकि इसी इंजन वाली किआ सेल्टोस लगभग 17.9 किमी प्रति लीटर का माइलेज ऑफर करती है।
मॉडर्न फीचर्स से लैस
नए अवतार में डस्टर अपने मजबूत, शानदार एक्सटीरियर डिजाइन के साथ मॉडर्न फीचर्स का भी बेहतरीन पैकेज ऑफर करती है। नई डस्टर में कई ऐसी खूबियां हैं, जो अब इस सेगमेंट में आम हो गई हैं, जिनमें पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, बड़ा फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। कीमतों की बात करें तो, रेनॉल्ट डस्टर 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ आती है और इसकी कीमत 18.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।