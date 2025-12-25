जिस SUV ने भारत में लाई थी क्रांति, वो वापस लौट रही; एंट्री से पहले ही टीजर से मचाया तहलका, देखें वीडियो

संक्षेप: रेनो की आइकॉनिक SUV भारत में वापसी को तैयार है। रेनो (Renault) ने नई डस्टर (Duster) के लिए इमोशनल टीजर जारी किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 25, 2025 12:59 pm IST

रेनो इंडिया (Renault India) ने अपनी आइकॉनिक SUV डस्टर (Duster) की वापसी को लेकर एक खास और इमोशनल टीजर जारी किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस टीजर में नई डस्टर (Duster) की झलक नहीं दिखाई गई, बल्कि उस भावना को याद दिलाया गया है, जिसने कभी इस SUV को भारत में बेहद खास बना दिया था। वीडियो यह दिखाता है कि कैसे डस्टर (Duster) ने लोगों को लकीरों से बाहर निकलकर सोचने, नए रास्ते खोजने और आम ड्राइवरों को एक्सप्लोरर बनने की प्रेरणा दी थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

डस्टर ने भारत में SUV सेगमेंट को बदला

करीब एक दशक पहले लॉन्च हुई रेनो डस्टर (Renault Duster) ने भारत में मोनोकोक SUV सेगमेंट को लोकप्रिय बनाया था। कार जैसी कम्फर्ट, दमदार डीजल इंजन और हर तरह के रास्तों पर चलने की काबिलियत ने इसे अलग पहचान दी। धीरे-धीरे मुकाबला बढ़ा, लेकिन डस्टर (Duster) का क्रेज और इससे जुड़ा इमोशनल कनेक्शन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।



टीजर के आखिर में लिखा मैसेज

“The SUV that started it all is here to do it again. New Renault Duster. The icon is back.”

स्पष्ट संकेत देता है कि रेनो (Renault) अब एक बार फिर डस्टर (Duster) के दम पर भारतीय SUV बाजार में मजबूत वापसी करना चाहती है।

नई जेनरेशन रेनो डस्टर: लॉन्च टाइमलाइन

नई जेनरेशन रेनो डस्टर (Renault Duster) को 26 जनवरी 2026 को भारत में लॉन्च किए जाने की तैयारी है। हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों से साफ है कि SUV अब लगभग प्रोडक्शन-रेडी स्टेज में पहुंच चुकी है। इसका डिजाइन इंटरनेशनल डेसिया डस्टर (Dacia Duster) से काफी मिलता-जुलता होगा, लेकिन भारत के लिए इसमें कई खास बदलाव देखने को मिलेंगे।

डिजाइन: पुराना DNA, नया अवतार

कैमोफ्लाज के बावजूद नई डस्टर (Duster) की बॉक्सी और मजबूत SUV स्टाइलिंग साफ नजर आती है। इसमें सीधी खड़ी प्रोफाइल, चौड़े व्हील आर्च और मजबूत शोल्डर लाइन्स होंगी। सामने की तरफ Y-शेप LED DRLs, नए हेडलैम्प्स और ज्यादा बोल्ड फ्रंट डिजाइन मिलने की उम्मीद है। पीछे की ओर सीधा टेलगेट और नया बंपर SUV को और दमदार लुक देगा।

केबिन और फीचर्स: बड़ा अपग्रेड

नई डस्टर (Duster) का इंटीरियर मौजूदा मॉडल से काफी ज्यादा प्रीमियम होगा। स्पाई तस्वीरों के मुताबिक इसमें ऑल-ब्लैक केबिन के साथ ग्रीन स्टिचिंग देखने को मिलेगी। रेनो (Renault) भारत में इसे ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के साथ पेश कर सकती है।

संभावित फीचर्स

इसके संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉएड ऑटो और एप्पल कारप्ले सिस्टम मिलता है। इसमें ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और OTA अपडेट्स मिलते हैं। इसमें पावर्ड टेलगेट दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, ESC और ADAS फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

इंजन और 4×4 पावरट्रेन

भारत में टेस्ट की जा रही नई डस्टर (Duster) में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखा गया है, जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आ सकता है। खास बात यह है कि रेनो (Renault) इसमें 4×4 ऑप्शन भी लाने की तैयारी में है, जो डस्टर (Duster) की पहचान रही है। आगे चलकर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG विकल्प भी पेश किए जा सकते हैं।

किनसे होगा मुकाबला?

नई रेनो डस्टर (Renault Duster) का मुकाबला हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), किआ सेल्टॉस (Kia Seltos), मारुति ग्रैंड विटारा (Maruti Grand Vitara), टोयोटा हाइराइडर (Toyota Hyryder) और टाटा सिएरा (Tata Sierra) जैसी पॉपुलर SUVs से होगा। कीमत को लेकर उम्मीद है कि रेनो (Renault) इसे काफी आक्रामक (competitive) प्राइसिंग के साथ उतारेगी।